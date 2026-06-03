Туркия терма жамоаси мундиалга улкан ҳурмат билан кузатилди
Туркия миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатига жўнаб кетиш олдидан ўзига хос, таъсирли ва жуда катта тантана билан кузатилди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган суратларда турк футболчиларига бўлган ҳурмат, мухлислар ишончи ва бутун мамлакатнинг мундиал олдидан қандай руҳда экани яққол кўринади.
Расмларда қизил рангдаги махсус автобуслар, Туркия байроғи рамзлари туширилган транспорт воситалари ва уларни кузатиб бораётган узун кортеж акс этган. Йўл бўйлаб бир неча ўнлаб қизил автомобиллар, мотоцикллар ва махсус транспорт воситалари терма жамоа автобуслари атрофида ҳаракат қилган. Манзара, ростини айтганда, оддий сафар эмас, катта миллий юришга ўхшайди.
Айниқса, кўприк ва автомагистралдаги кадрлар жуда таъсирли кўринади. Бир тарафда табиат, тоғлар ва денгиз манзараси, иккинчи тарафда эса қизил рангга бурканган узун кортеж. Бу ҳолат Туркия терма жамоаси Жаҳон чемпионатига фақат футболчилар гуруҳи сифатида эмас, балки бутун халқ умиди ва ишончи билан йўл олганини кўрсатади.
Туркия футболини яхши билганлар учун бундай манзара бегона эмас. Бу мамлакатда футбол шунчаки спорт эмас, балки ҳиссиёт, ғурур, характер ва миллий бирлик рамзи ҳисобланади. Терма жамоа халқаро майдонга чиқса, миллионлаб мухлислар уни ўз юраги билан қўллаб-қувватлайди.
Мундиал олдидан ташкил этилган бундай кузатув футболчилар учун ҳам катта руҳий куч бериши аниқ. Чунки йўл бўйи сенинг орқангдан байроқлар, автомобиллар, мухлислар ва бутун халқ дуоси келаётганини ҳис қилиш ҳар қандай спортчига қўшимча масъулият юклайди. Бу ерда гап фақат ўйин ҳақида эмас, мамлакат шарафини ҳимоя қилиш ҳақида кетмоқда.
Расмлардаги қизил кортеж бир нарсани аниқ айтиб турибди: Туркия ўз терма жамоасини Жаҳон чемпионатига жуда катта ишонч билан кузатмоқда. Бу ишонч футболчилар елкасига оғир юк бўлиши мумкин, аммо шу билан бирга, уларга майдонда охиригача курашиш учун куч ҳам беради.
Жаҳон чемпионати ҳар бир мамлакат учун алоҳида воқеа. Аммо Туркия каби футболга жон-дили билан боғланган юртлар учун мундиал бутунлай бошқа кайфиятда кечади. Ҳар бир ўйин — байрам, ҳар бир гол — портлаш, ҳар бир ғалаба — миллий қувончга айланади.
Бундай кузатув маросими бошқа терма жамоалар учун ҳам ўзига хос намуна бўлиши мумкин. Чунки катта турнир олдидан футболчиларга фақат тактик тайёргарлик эмас, руҳий кўтаринкилик ҳам керак. Мухлисларнинг бундай қўллаб-қувватлови эса жамоа ичидаги ишончни янада кучайтиради.
Албатта, майдонда натижани кортеж ёки тантана эмас, футболчиларнинг ўйини ҳал қилади. Лекин катта турнирларда руҳият ҳам майдондаги кучнинг бир қисмига айланади. Туркия терма жамоаси эса мундиалга ана шундай улкан ишонч, миллий ғурур ва халқ қўллаб-қувватлови билан йўл олмоқда.
Энди мухлислар терма жамоадан муносиб ўйин, характер ва ғалаба учун кураш кутишади. Чунки шундай кузатувдан кейин футболчилар майдонга оддий иштирокчи сифатида эмас, бутун мамлакат ишончини елкасида ҳис қилган ҳолда чиқади.
Туркиянинг бу кузатуви яна бир ҳақиқатни эслатди: футбол баъзан 90 дақиқалик ўйиндан анча каттароқ нарса. У халқни бирлаштиради, кўчаларни байрамга айлантиради ва миллионлаб инсонларга бир хил орзу беради. Мундиал олдидан Туркия ана шу орзуни қизил кортежлар билан дунёга кўрсатди.
…