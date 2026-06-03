Реал Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширди: Думфриес Мадридга кўчмоқда

·209·Спорт
Реал Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширди: Думфриес Мадридга кўчмоқда

Реал Мадрид ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик харидини ҳал қилди. Испания гранди Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес билан тўлиқ келишувга эришди. Мадридликлар узоқ давом этадиган музокаралардан қочиш мақсадида нидерландиялик футболчининг шартномасидаги 20 миллион евролик сотиб олиш бандини фаоллаштиришга қарор қилишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Fabrizio Romano берган маълумотга кўра, "Қироллик клуби" ушбу трансфер бўйича барча ҳужжатларни тайёрлаган ва машҳур "ҳере ве го" иборасини ишлатган. Бу трансфер Флорентино Перез учун катта ғалаба ҳисобланади, чунки клуб халқаро даражадаги тажрибали ҳимоячини рақобатга кирмасдан, жуда арзон нархда қўлга киритди. Думфриес аллақачон Мадрид клуби таклиф қилган шартларни қабул қилган.

Дензел Думфриеснинг трансфери жамоанинг ўнг қанот ҳимоясидаги муаммоларни ҳал қилишга қаратилган. Ўтган мавсумда Трент Александер-Арнолд жароҳатлар сабабли ўзини кўрсата олмади, клуб афсонаси Дани Карвахаль эса шартномаси якунлангач жамоани тарк этди. Шу сабабли, Мадрид раҳбарияти асосий таркиб учун муносиб номзод сифатида айнан Думфриесни танлади.

Жамоага иккинчи марта мураббий бўлиб қайтаётган Жозе Моуринью таркибни қайта шакллантиришда бевосита иштирок этмоқда. Португалиялик мутахассис ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа деб билади. У юлдузлик мақомидан кўра, футболчининг характери ва ғалабага бўлган ташналигига кўпроқ эътибор қаратмоқда.

Интер учун Думфриесни бундай паст нархда йўқотиш оғир зарба бўлди, бироқ Италия чемпионлари аллақачон унинг ўрнига янги номзодлар билан музокараларни бошлаб юборган. Реал Мадрид эса Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати бошлангунга қадар барча асосий трансферларни якунлаб, янги мавсумга тўлиқ тайёр таркиб билан киришмоқчи.

Реал МадридИнтерДензел ДумфриесТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди