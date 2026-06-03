Реал Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширди: Думфриес Мадридга кўчмоқда
Реал Мадрид ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик харидини ҳал қилди. Испания гранди Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес билан тўлиқ келишувга эришди. Мадридликлар узоқ давом этадиган музокаралардан қочиш мақсадида нидерландиялик футболчининг шартномасидаги 20 миллион евролик сотиб олиш бандини фаоллаштиришга қарор қилишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Fabrizio Romano берган маълумотга кўра, "Қироллик клуби" ушбу трансфер бўйича барча ҳужжатларни тайёрлаган ва машҳур "ҳере ве го" иборасини ишлатган. Бу трансфер Флорентино Перез учун катта ғалаба ҳисобланади, чунки клуб халқаро даражадаги тажрибали ҳимоячини рақобатга кирмасдан, жуда арзон нархда қўлга киритди. Думфриес аллақачон Мадрид клуби таклиф қилган шартларни қабул қилган.
Дензел Думфриеснинг трансфери жамоанинг ўнг қанот ҳимоясидаги муаммоларни ҳал қилишга қаратилган. Ўтган мавсумда Трент Александер-Арнолд жароҳатлар сабабли ўзини кўрсата олмади, клуб афсонаси Дани Карвахаль эса шартномаси якунлангач жамоани тарк этди. Шу сабабли, Мадрид раҳбарияти асосий таркиб учун муносиб номзод сифатида айнан Думфриесни танлади.
Жамоага иккинчи марта мураббий бўлиб қайтаётган Жозе Моуринью таркибни қайта шакллантиришда бевосита иштирок этмоқда. Португалиялик мутахассис ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа деб билади. У юлдузлик мақомидан кўра, футболчининг характери ва ғалабага бўлган ташналигига кўпроқ эътибор қаратмоқда.
Интер учун Думфриесни бундай паст нархда йўқотиш оғир зарба бўлди, бироқ Италия чемпионлари аллақачон унинг ўрнига янги номзодлар билан музокараларни бошлаб юборган. Реал Мадрид эса Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати бошлангунга қадар барча асосий трансферларни якунлаб, янги мавсумга тўлиқ тайёр таркиб билан киришмоқчи.
…