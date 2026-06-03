Жаҳонгир Отажонов сигир соғиш санъатини кўрсатди (видео)
Ўзбекистонлик хонанда Жаҳонгир Отажонов яна ижтимоий тармоқлар эътиборига тушди. Бу сафар у саҳна, қўшиқ ёки баҳсли фикрлари билан эмас, балки қишлоқ ҳаётига хос оддий, аммо кўпчилик учун қизиқ жараён — сигир соғиш билан мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди.
Хонанда видеода сигир соғиш жараёнини ўзига хос ҳазил, самимият ва оддий халқона руҳда кўрсатган. Видеолавҳада кўринишича, Жаҳонгир Отажонов дала ҳовлиси шароитида, оддий кийимда, сигир ёнида ўтирган ҳолда сут соғишга киришган. Бу ҳолат мухлислар учун кутилмаган, бироз кулгили ва шу билан бирга табиий манзара бўлди.
Отажонов аввал сигирнинг елинини сув билан яхшилаб ювганини кўрсатиб, “Мана, яхшилаб ювдик”, дея жараённи изоҳлайди. Кейин эса сигирнинг эмчакларига сарёғ суртиб, “Энди бунга озгина сарёғдан мундоқ-мундоқ қилиб юборамиз”, дея ўзича янги усулни намойиш этади.
Айнан шу жиҳат видео атрофидаги қизиқишни янада оширди. Чунки кўпчилик сигир соғишни анъанавий усулда тасаввур қилади. Жаҳонгир Отажонов эса бу жараёнга ўзининг ҳазиломуз, эркин ва саҳнавий кайфиятини қўшган. Ростини айтганда, бу ерда “аграр стартап” деган гап чиқиб кетса ҳам ҳайрон бўлмаймиз.
Шундан сўнг хонанда челакни қўйиб, ўз қўллари билан сигир сутини соғишни бошлайди. “Кетди, мана эрталабдан сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш бошланди, мана войдод, кўринг”, дея у жараённи томошабинларга ҳазил аралаш тушунтиради.
Видео давомида Отажонов фақат сигир соғиш билан чекланиб қолмайди. У машҳур санъаткор Бахтиёр Султоновнинг қўшиғини эсга олиб, “Сут соғувчи, сут соғувчи Ойбодоқ, менга битта, менга битта кулиб боқ”, дея хиргойи қилади. Бу эса оддий қишлоқча лавҳага ностальгик ва санъатга боғлиқ руҳ бағишлайди.
Хонанда шу ерда марҳум Бахтиёр Султоновни ҳам эслаб ўтади. “Раҳматлик Бахтиёр Султоновнинг мана шунақа ашуласи бўларди-а, Аллоҳ раҳмат қилсин, қанақа санъаткорлар ўтиб кетди, бир кун бизаям шуларни орқасидан кетамиз”, дея у бир зумга ҳазилдан жиддийроқ кайфиятга ўтади.
Бу сўзларда ҳаёт ҳақидаги оддий, аммо чуқур фикр бор. Инсон кулиб туриб ҳам ўтганларни эслайди, оддий кундалик ҳолат ичида ҳам умрнинг ўткинчилигини ҳис қилади. Отажоновнинг ушбу видеоси шу жиҳатдан фақат кулгили лавҳа эмас, балки қишлоқ ҳаёти, меҳнат, санъат ва хотира уйғунлашган кичик ҳаётий эпизодга ўхшайди.
Жаҳонгир Отажонов кўпинча ўзининг очиқ гаплари, кутилмаган чиқишлари ва халқона услуби билан жамоатчилик эътиборида бўлиб келади. Бу сафарги видео ҳам унинг оддийликдан қочмаслигини, ҳар қандай вазиятни томошабинга қизиқ қилиб етказа олишини кўрсатди.
Кўпчилик учун сигир соғиш оддий қишлоқ юмуши бўлиши мумкин. Аммо шаҳар ҳаётида улғайган ёки бундай жараённи яқиндан кўрмаганлар учун бу қизиқ манзара. Айниқса, буни таниқли хонанда ўз қўли билан, ҳазил ва қўшиқ аралаш кўрсатса, табиийки, ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлади.
Видеолавҳадаги ҳолатлардан ҳам кўриниб турибдики, хонанда бу ишни шунчаки кўрсатиш учун эмас, балки жараёнга киришиб, уни ўзича “маҳорат дарси”га айлантирган. Сув билан ювиш, сарёғ суртиш, челак қўйиш, сут соғиш ва қўшиқ айтиш — ҳаммаси бир видеода. Контент дегани шу бўлса керак.
Бу лавҳа яна бир нарсани эслатади: халқ санъаткори ёки таниқли инсоннинг самимийлиги баъзан катта саҳнада эмас, айнан шундай оддий ҳолатларда кўринади. Дала, сигир, челак, қўшиқ ва ҳазил — ҳаммаси бирлашиб, томошабинга яқин, табиий ва эсда қоларли кадр ҳосил қилган.
Жаҳонгир Отажоновнинг “сигир соғиш санъати” ижтимоий тармоқларда турлича қабул қилиниши мумкин. Кимдир кулиб қарайди, кимдир қишлоқ ҳаётини эслайди, яна кимдир буни навбатдаги кутилмаган чиқиш сифатида баҳолайди. Аммо бир нарса аниқ: хонанда бу видеоси билан яна муҳокама марказига чиқишни уддалади.
Оддий қишлоқ юмуши ҳам тўғри кайфият ва самимият билан кўрсатилса, томошабин учун қизиқ контентга айланиши мумкин. Жаҳонгир Отажонов эса буни ўз услубида, бироз ҳазил, бироз қўшиқ ва бироз фалсафа билан намойиш қилди.
…