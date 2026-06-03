Nubia З80 Ultra AnTuTu рейтингида энг яхши Android смартфон деб топилди

·71·Техно
Nubia З80 Ultra AnTuTu рейтингида энг яхши Android смартфон деб топилди

AnTuTu бенчмарки ишлаб чиқувчилари фойдаланувчиларнинг ўз қурилмаларидан қониқиш даражаси бўйича май ойи рейтингини эълон қилди. Бир неча ойдан буён Nubia З80 Ultra модели ушбу рўйхатда етакчиликни қўлдан бой бермай келмоқда — унинг қониқиш кўрсаткичи 98 фоиздан юқори деб баҳоланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Рейтингнинг иккинчи поғонасини 98 фоиз натижа билан Oppo К13 Турбо 5G эгаллаган бўлса, учинчи ўринга Xiaomi 17 Ultra бй Леика кўтарилди. Ушбу модел кучли учликдан Oppo Финд Х8 Ultra смартфонини сиқиб чиқарди. Шунингдек, рўйхатнинг юқори қисмидан Huawei Mate 70 Pro Премиум Эдитион (97,50%) ва Oppo Финд Н5 (96,19%) каби қурилмалар жой олган.

Кучли ўнликни Oppo Финд Х8 Ultra, Nubia Z70С Ultra Пҳотограпҳер Эдитион, Oppo Финд Х8с, Xiaomi 15 Ultra ва OnePlus Асе 6 якунлаб берди. Эътиборли жиҳати шундаки, барча ўнта модел ҳам 93 фоиздан юқори баҳо олишга муваффақ бўлган.

Брендлар кесимида Oppo яққол етакчилик қилмоқда — рўйхатдан ушбу компаниянинг тўртта модели жой олган. Nubia ва Xiaomi брендларининг эса иккитадан смартфони рейтингга киритилган. Шуниси қизиқки, аввалги рейтингларда мунтазам кўриниш берган Samsung қурилмалари бу галги ўнликда умуман қайд этилмади.

Nubia З80 UltraAnTuTuAndroidСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади