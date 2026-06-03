Nubia З80 Ultra AnTuTu рейтингида энг яхши Android смартфон деб топилди
AnTuTu бенчмарки ишлаб чиқувчилари фойдаланувчиларнинг ўз қурилмаларидан қониқиш даражаси бўйича май ойи рейтингини эълон қилди. Бир неча ойдан буён Nubia З80 Ultra модели ушбу рўйхатда етакчиликни қўлдан бой бермай келмоқда — унинг қониқиш кўрсаткичи 98 фоиздан юқори деб баҳоланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Рейтингнинг иккинчи поғонасини 98 фоиз натижа билан Oppo К13 Турбо 5G эгаллаган бўлса, учинчи ўринга Xiaomi 17 Ultra бй Леика кўтарилди. Ушбу модел кучли учликдан Oppo Финд Х8 Ultra смартфонини сиқиб чиқарди. Шунингдек, рўйхатнинг юқори қисмидан Huawei Mate 70 Pro Премиум Эдитион (97,50%) ва Oppo Финд Н5 (96,19%) каби қурилмалар жой олган.
Кучли ўнликни Oppo Финд Х8 Ultra, Nubia Z70С Ultra Пҳотограпҳер Эдитион, Oppo Финд Х8с, Xiaomi 15 Ultra ва OnePlus Асе 6 якунлаб берди. Эътиборли жиҳати шундаки, барча ўнта модел ҳам 93 фоиздан юқори баҳо олишга муваффақ бўлган.
Брендлар кесимида Oppo яққол етакчилик қилмоқда — рўйхатдан ушбу компаниянинг тўртта модели жой олган. Nubia ва Xiaomi брендларининг эса иккитадан смартфони рейтингга киритилган. Шуниси қизиқки, аввалги рейтингларда мунтазам кўриниш берган Samsung қурилмалари бу галги ўнликда умуман қайд этилмади.
…