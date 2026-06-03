Rocket Lab янги Neutron ракетасининг Арчимедес двигателларини намойиш этди
Rocket Lab компанияси Neutron ракетасининг биринчи поғонаси қувват конструкциясига Арчимедес двигателларини ўрнатиш жараёни акс этган таъсирли суратларни эълон қилди. Ушбу синовлар ракетанинг тўлиқ йиғилишидан олдинги ҳал қилувчи босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Суратларда барча бутловчи қисмлари, жумладан, изоляцияланган қувурлар, симлар тутамлари ва маҳкамлаш интерфейсларига эга кучли метан двигателини кўриш мумкин. Муҳандислар реал ускунадаги барча уланишлар рақамли моделга тўлиқ мос келишини муваффақиятли текшириб олдилар.
Навбатдаги қадам — ракетани тўлиқ интеграция қилиш ва дебют орбитал парвозидан олдинги ерусти синовларини ўтказишдир. Neutron ўрта юк кўтариш қувватига эга ракета бўлиб, унинг биринчи поғонаси кўп марта фойдаланишга мўлжалланган.
Тўққизта Арчимедес двигатели паст ер орбитасига 13 тоннагача юк олиб чиқишни таъминлайди. Rocket Lab бош директори Петер Бекк компания кўп марта ишлатиладиган Neutron ракетасини 2026-йилнинг тўртинчи чорагида учириш режасига мувофиқ ҳаракат қилаётганини таъкидлади.
…