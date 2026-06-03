Криштиано Роналдо нима учун Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқмоқчи?
Португалиялик афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо фаолиятидаги сўнгги йирик соврин — Жаҳон чемпионати кубогини қўлга киритишни мақсад қилган. Унинг собиқ жамоадоши Эрик Джемба-Джемба берган интервюсига кўра, бу истак Лионель Месси билан рақобатга эмас, балки Роналдонинг ички ғалаба иштиёқига боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2026-йилда АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган мундиалда Криштиано Роналдо олтинчи бор иштирок этиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич футбол тарихида мутлақ рекорд бўлади. Лионель Месси 2022-йилда Қатарда ғолибликни тантана қилган бўлса-да, Роналдо ўз коллекциясини тўлдириш ва ўз миллати олдидаги масъулиятни бажаришни биринчи ўринга қўймоқда.
Манчестер Юнайтед клубида у билан бирга тўп сурган Джемба-Джемба Роналдонинг машғулотлардаги характерини эслаб ўтди. Унинг айтишича, Криштиано ҳатто оддий зарбалар хато кетганида ҳам ўзидан қаттиқ ранжиган. Бу эса унинг ҳар доим энг яхшиси бўлишга интилишидан далолат беради.
Ҳозирда Ал-Насср сафида тўп сураётган 41 ёшли юлдуз фаолиятини якунлашдан олдин 1000 та гол маррасини забт этишни ҳам режалаштирган. Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш эса унинг буюк фаолиятига муносиб якун бўлиши шубҳасиз.
…