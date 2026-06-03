Криштиано Роналдо нима учун Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқмоқчи?

·201·Спорт
Криштиано Роналдо нима учун Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқмоқчи?

Португалиялик афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо фаолиятидаги сўнгги йирик соврин — Жаҳон чемпионати кубогини қўлга киритишни мақсад қилган. Унинг собиқ жамоадоши Эрик Джемба-Джемба берган интервюсига кўра, бу истак Лионель Месси билан рақобатга эмас, балки Роналдонинг ички ғалаба иштиёқига боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2026-йилда АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган мундиалда Криштиано Роналдо олтинчи бор иштирок этиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич футбол тарихида мутлақ рекорд бўлади. Лионель Месси 2022-йилда Қатарда ғолибликни тантана қилган бўлса-да, Роналдо ўз коллекциясини тўлдириш ва ўз миллати олдидаги масъулиятни бажаришни биринчи ўринга қўймоқда.

Манчестер Юнайтед клубида у билан бирга тўп сурган Джемба-Джемба Роналдонинг машғулотлардаги характерини эслаб ўтди. Унинг айтишича, Криштиано ҳатто оддий зарбалар хато кетганида ҳам ўзидан қаттиқ ранжиган. Бу эса унинг ҳар доим энг яхшиси бўлишга интилишидан далолат беради.

Ҳозирда Ал-Насср сафида тўп сураётган 41 ёшли юлдуз фаолиятини якунлашдан олдин 1000 та гол маррасини забт этишни ҳам режалаштирган. Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш эса унинг буюк фаолиятига муносиб якун бўлиши шубҳасиз.

Криштиано РоналдоЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиАл-НассрФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди