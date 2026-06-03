Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
ПМEФ-2026 доирасида техник ва конструктив жиҳатдан сезиларли даражада такомиллаштирилган янги Lada Нива Легенд модели намойиш этилди. Автомобил ўзининг анъанавий йўлтанламаслик фалсафасини сақлаб қолган ҳолда, динамика, тежамкорлик ва базавий жиҳозланиш борасида замонавий талабларга мослаштирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий янгилик — 1,8 литрли, 8 клапанли янги двигателдир. Ушбу мотор юқори айланиш моментини таъминлайди, бунда тортиш кучининг 80 фоизи 1000 айл/дақиқа тезликдаёқ мавжуд бўлади. Ёқилғи сарфи эса айрим режимларда аввалги моделга нисбатан 30 фоизгача камайтирилган.
Автомобилнинг осма тизими ҳам қайта ишланган: кўндаланг барқарорлик стабилизатори олдинга кўчирилди, бу эса ҳаракатланиш равонлиги ва бошқарувчанликни яхшилайди. Хавфсизлик ва эргономика масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ҳайдовчи учун хавфсизлик ёстиғи ўрнатилди, кузовнинг қувват структураси кучайтирилди ва вентиляцияланадиган олд тормоз дисклари қўшилди.
Салон ичида шовқин изоляцияси яхшиланган, узатмалар қутиси ва раздатка ричаглари жойлашуви ўзгартирилган. Эндиликда узатмалар қутиси ричаги ҳайдовчига яқинроқ жойлашган, раздатка эса бир ричагли кўринишга келтирилиб, учинчи таянчга эга бўлди. Шунингдек, кондиционер, марказий қулф ва эшиклар ҳамда ўт олдириш учун ягона калит жорий этилди.
Кузов элементларининг бир қисми икки томонлама рухланган пўлатдан тайёрланган бўлиб, бу коррозияга чидамлиликни ва оғир шароитларда чидамлиликни оширади. Рул ғилдираги Lada Гранта модели билан унификация қилинган, ўт олдириш қулфи эса энди рулнинг ўнг томонида жойлашган.
…