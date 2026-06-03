Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма

·1.4K·Авто
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма

ПМEФ-2026 доирасида техник ва конструктив жиҳатдан сезиларли даражада такомиллаштирилган янги Lada Нива Легенд модели намойиш этилди. Автомобил ўзининг анъанавий йўлтанламаслик фалсафасини сақлаб қолган ҳолда, динамика, тежамкорлик ва базавий жиҳозланиш борасида замонавий талабларга мослаштирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий янгилик — 1,8 литрли, 8 клапанли янги двигателдир. Ушбу мотор юқори айланиш моментини таъминлайди, бунда тортиш кучининг 80 фоизи 1000 айл/дақиқа тезликдаёқ мавжуд бўлади. Ёқилғи сарфи эса айрим режимларда аввалги моделга нисбатан 30 фоизгача камайтирилган.

Автомобилнинг осма тизими ҳам қайта ишланган: кўндаланг барқарорлик стабилизатори олдинга кўчирилди, бу эса ҳаракатланиш равонлиги ва бошқарувчанликни яхшилайди. Хавфсизлик ва эргономика масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ҳайдовчи учун хавфсизлик ёстиғи ўрнатилди, кузовнинг қувват структураси кучайтирилди ва вентиляцияланадиган олд тормоз дисклари қўшилди.

Салон ичида шовқин изоляцияси яхшиланган, узатмалар қутиси ва раздатка ричаглари жойлашуви ўзгартирилган. Эндиликда узатмалар қутиси ричаги ҳайдовчига яқинроқ жойлашган, раздатка эса бир ричагли кўринишга келтирилиб, учинчи таянчга эга бўлди. Шунингдек, кондиционер, марказий қулф ва эшиклар ҳамда ўт олдириш учун ягона калит жорий этилди.

Кузов элементларининг бир қисми икки томонлама рухланган пўлатдан тайёрланган бўлиб, бу коррозияга чидамлиликни ва оғир шароитларда чидамлиликни оширади. Рул ғилдираги Lada Гранта модели билан унификация қилинган, ўт олдириш қулфи эса энди рулнинг ўнг томонида жойлашган.

LadaНива ЛегендАвтомобилРоссияЙўлтанламас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди