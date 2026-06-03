Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камералар

·20·Техно
Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камералар

Хитойлик машҳур инсайдер Digital Chat Station бўлажак флагман смартфон ҳақидаги янги тафсилотларни очиқлади. Гизмочина нашри ва манбанинг саҳифасидаги изоҳларга кўра, гап Xiaomi 18 Pro модели ҳақида кетмоқда. Қурилма тахминан 6,4 дюймли ихчам дисплей билан жиҳозланиши кутилмоқда. Экран 19.5:9 нисбатга, ўта юпқа рамкаларга, текис юзага ва сезиларли даражада юмалоқланган бурчакларга эга бўлади. Тасвир аниқлиги эса 2К форматига мос келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Digital Chat Station маълумотларига кўра, Xiaomi 18 Pro сериясида бир қатор эксклюзив технологиялар дебют қилади. Яхшиланган экрандан ташқари, янги линияда фотосуратга олиш имкониятлари, аккумулятор технологияси ва умумий аппарат таъминотида катта ўзгаришлар кутилмоқда. Энг асосий янгиликлардан бири — қўшалоқ 200 мегапикселли камера тизими бўлади.

Смартфоннинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг қувват манбаи билан боғлиқ. Қурилмага сиғими камида 7000 мА/соат бўлган янги авлод кремний батареяси ўрнатилиши айтилмоқда. Бу эса ихчам корпусда юқори автономликни таъминлайди. Шунингдек, инсайдер Смарт Piкачунинг таъкидлашича, Xiaomi сунъий интеллект ёрдамида ишлайдиган иш столи иловаларини қўшимча экранларда қўллаш имкониятини кўриб чиқмоқда.

Ушбу функция нафақат Xiaomi 18 Pro моделида, балки компаниянинг навбатдаги буклама смартфони — Xiaomi 18 Фолд ташқи экранида ҳам пайдо бўлиши мумкин. Xiaomi 18 сериясининг расмий тақдимоти 2026-йилнинг куз фаслига режалаштирилган. Ҳозирча компания ушбу маълумотлар юзасидан расмий баёнот бермаган бўлса-да, технологик оламда ушбу флагман катта қизиқиш уйғотмоқда.

XiaomiСмартфонТехнологияГаджетXiaomi 18 Pro
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин