Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камералар
Хитойлик машҳур инсайдер Digital Chat Station бўлажак флагман смартфон ҳақидаги янги тафсилотларни очиқлади. Гизмочина нашри ва манбанинг саҳифасидаги изоҳларга кўра, гап Xiaomi 18 Pro модели ҳақида кетмоқда. Қурилма тахминан 6,4 дюймли ихчам дисплей билан жиҳозланиши кутилмоқда. Экран 19.5:9 нисбатга, ўта юпқа рамкаларга, текис юзага ва сезиларли даражада юмалоқланган бурчакларга эга бўлади. Тасвир аниқлиги эса 2К форматига мос келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Digital Chat Station маълумотларига кўра, Xiaomi 18 Pro сериясида бир қатор эксклюзив технологиялар дебют қилади. Яхшиланган экрандан ташқари, янги линияда фотосуратга олиш имкониятлари, аккумулятор технологияси ва умумий аппарат таъминотида катта ўзгаришлар кутилмоқда. Энг асосий янгиликлардан бири — қўшалоқ 200 мегапикселли камера тизими бўлади.
Смартфоннинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг қувват манбаи билан боғлиқ. Қурилмага сиғими камида 7000 мА/соат бўлган янги авлод кремний батареяси ўрнатилиши айтилмоқда. Бу эса ихчам корпусда юқори автономликни таъминлайди. Шунингдек, инсайдер Смарт Piкачунинг таъкидлашича, Xiaomi сунъий интеллект ёрдамида ишлайдиган иш столи иловаларини қўшимча экранларда қўллаш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Ушбу функция нафақат Xiaomi 18 Pro моделида, балки компаниянинг навбатдаги буклама смартфони — Xiaomi 18 Фолд ташқи экранида ҳам пайдо бўлиши мумкин. Xiaomi 18 сериясининг расмий тақдимоти 2026-йилнинг куз фаслига режалаштирилган. Ҳозирча компания ушбу маълумотлар юзасидан расмий баёнот бермаган бўлса-да, технологик оламда ушбу флагман катта қизиқиш уйғотмоқда.
…