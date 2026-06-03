ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айланди

·33·Техно
ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айланди

OpenAI компаниясининг ChatGPT иловаси бутун дунё бўйлаб ойлик фаол фойдаланувчилари сони бўйича 1 миллиардлик маррани забт этди. Сенсор Товер таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, ушбу сервис инсоният тарихидаги энг тез ўсаётган илова сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ChatGPT ушбу натижага ишга туширилганидан тахминан уч йил ўтиб эришди. Бу кўрсаткич бўйича у Google Maps, TikTok, Instagram ва YouTube каби гигантларнинг ўсиш суръатларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Сунъий интеллект соҳасидаги рақобат кучайиб бораётгани фойдаланувчиларнинг платформаларда ўтказаётган вақтига ҳам таъсир қилмоқда.

Тадқиқотларга кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида Anthropic компаниясининг Claude иловасини ўрнатган америкалик фойдаланувчилар ChatGPT платформасида аввалги саккиз ойлик ўртача кўрсаткичга нисбатан 5 фоизга камроқ вақт сарфлай бошлаган. Ҳозирда Claude иловасининг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 56 миллионни ташкил этмоқда.

Шунингдек, сунъий интеллект бозорида йирик молиявий ўзгаришлар кутилмоқда. Anthropic компанияси АҚШда акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш (ИПО) учун махфий тарзда ариза топширди. Reuters агентлиги хабарига кўра, OpenAI ҳам яқин ҳафталар ичида ўз ИПО жараёнини бошлашга тайёргарлик кўрмоқда.

Сенсор Товер маълумотларига кўра, Claude иловасининг йиллик ўсиш суръати 640 фоизни ташкил этиб, бу борада ChatGPT (62%) кўрсаткичидан сезиларли даражада ўзиб кетган бўлса-да, умумий фойдаланувчилар сони бўйича OpenAI ҳали ҳам мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқда.

ChatGPTOpenAIСунъий IntelлектClaudeТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади