Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқда
3-июн куни Санкт-Петербург ва Ленинград вилоятида мобил интернет фаолиятида жиддий узилишлар қайд этилмоқда. Фойдаланувчилар онлайн-сервисларга киришда оммавий муаммоларга дуч келишаётганини маълум қилишмоқда, детектор404 мониторинг тизими эса ҳудудда шикоятлар сони кескин ортганини тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Носозликлар кун давомида кузатилиб, ҳам мобил тармоқларга, ҳам алоҳида рақамли платформаларга таъсир кўрсатмоқда. Энг кўп шикоят тушган сервислар орасида ВДСина (тахминан 30%) ва Дядя Ваня VPN (27%) етакчилик қилмоқда. Шунингдек, Т-Мобайл, Т-Банк ва Скайнет фойдаланувчилари ҳам алоқа сифатидан норози бўлишмоқда.
Муаммоларнинг умумий таркибида "умумий узилиш" ҳолатлари 76% ни ташкил этмоқда. Шунингдек, мобил иловалар (16%), веб-сайтлар (5%) ва айрим махсус сервисларнинг (2%) ишламаётгани қайд этилган. Шаҳар ва вилоятнинг айрим туманларида сайтлар юкланмаяпти, мессенжерлар, навигация хизматлари ва онлайн-хариталар ишламай қолган.
Носозликлар беқарор характерга эга: айрим абонентларда алоқа вақти-вақти билан тикланиб, сўнг яна йўқолмоқда. Таъкидлаш жоизки, 2026-йилда Россияда хавфсизлик чораларини таъминлаш мақсадида мобил интернет вақти-вақти билан беқарор ишлаши мумкин, бироқ симли интернет одатдаги режимда фаолият юритмоқда.
…