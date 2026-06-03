Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқда

·97·Техно
Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқда

3-июн куни Санкт-Петербург ва Ленинград вилоятида мобил интернет фаолиятида жиддий узилишлар қайд этилмоқда. Фойдаланувчилар онлайн-сервисларга киришда оммавий муаммоларга дуч келишаётганини маълум қилишмоқда, детектор404 мониторинг тизими эса ҳудудда шикоятлар сони кескин ортганини тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Носозликлар кун давомида кузатилиб, ҳам мобил тармоқларга, ҳам алоҳида рақамли платформаларга таъсир кўрсатмоқда. Энг кўп шикоят тушган сервислар орасида ВДСина (тахминан 30%) ва Дядя Ваня VPN (27%) етакчилик қилмоқда. Шунингдек, Т-Мобайл, Т-Банк ва Скайнет фойдаланувчилари ҳам алоқа сифатидан норози бўлишмоқда.

Муаммоларнинг умумий таркибида "умумий узилиш" ҳолатлари 76% ни ташкил этмоқда. Шунингдек, мобил иловалар (16%), веб-сайтлар (5%) ва айрим махсус сервисларнинг (2%) ишламаётгани қайд этилган. Шаҳар ва вилоятнинг айрим туманларида сайтлар юкланмаяпти, мессенжерлар, навигация хизматлари ва онлайн-хариталар ишламай қолган.

Носозликлар беқарор характерга эга: айрим абонентларда алоқа вақти-вақти билан тикланиб, сўнг яна йўқолмоқда. Таъкидлаш жоизки, 2026-йилда Россияда хавфсизлик чораларини таъминлаш мақсадида мобил интернет вақти-вақти билан беқарор ишлаши мумкин, бироқ симли интернет одатдаги режимда фаолият юритмоқда.

ИнтернетРоссияТехнологияУзилишМобил Алоқа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади