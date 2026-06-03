Севинч Мўминованинг қўлини ўпган мухлиса ижтимоий тармоқларда эътибор марказига чиқди
Хонанда Севинч Мўминова иштирокидаги видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Видеода санъаткорнинг ашаддий мухлисаларидан бири унга гул тақдим этиб, қўлини ўпгани акс этган.
Маълум бўлишича, ушбу ҳолат тадбирлардан бири давомида юз берган. Мухлиса хонанда олдига гул билан келиб, унга бўлган ҳурмат ва эҳтиромини шу тарзда намоён қилган.
Видео қисқа вақт ичида интернетда оммалашиб, турли фикрларни юзага келтирди. Айрим фойдаланувчилар буни санъаткорга бўлган самимий меҳр ва ҳурмат ифодаси сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар ҳолатга ҳазиломуз муносабат билдирмоқда.
Хусусан, изоҳларда: “Мана, фақат Бурак Ўзчивитнинг эмас, ўзимизнинг юлдузларнинг қўлини ўпса ҳам бўларкан-у”, деган ҳазил аралаш фикрлар ҳам учрамоқда.
…