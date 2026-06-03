Севинч Мўминованинг қўлини ўпган мухлиса ижтимоий тармоқларда эътибор марказига чиқди

·8K·Маданият
Севинч Мўминованинг қўлини ўпган мухлиса ижтимоий тармоқларда эътибор марказига чиқди

Хонанда Севинч Мўминова иштирокидаги видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Видеода санъаткорнинг ашаддий мухлисаларидан бири унга гул тақдим этиб, қўлини ўпгани акс этган.

Маълум бўлишича, ушбу ҳолат тадбирлардан бири давомида юз берган. Мухлиса хонанда олдига гул билан келиб, унга бўлган ҳурмат ва эҳтиромини шу тарзда намоён қилган.

Видео қисқа вақт ичида интернетда оммалашиб, турли фикрларни юзага келтирди. Айрим фойдаланувчилар буни санъаткорга бўлган самимий меҳр ва ҳурмат ифодаси сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар ҳолатга ҳазиломуз муносабат билдирмоқда.

Хусусан, изоҳларда: “Мана, фақат Бурак Ўзчивитнинг эмас, ўзимизнинг юлдузларнинг қўлини ўпса ҳам бўларкан-у”, деган ҳазил аралаш фикрлар ҳам учрамоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лил Хуррамовнинг “севги қиссаси” кутилмаганда якун топдиБугун, 07:31Манзура нега кеч турмуш қурганини маълум қилдиКеча, 13:51Шри Девининг катта қизи премьерада қўрқинчли вазиятга тушди!Кеча, 11:37Севинч ва Камрондан янги дуэт: “Гул” тез кунда!Кеча, 11:12Улуғбек Раҳматуллаевдан кутилмаган жавоб: бахт нимада? (видео)Кеча, 10:59Хонанда Жасминнинг қиёфадоши топилдиКеча, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)