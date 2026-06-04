Чиефтек Компутех кўргазмасида 4 та видеокартага мўлжалланган Те Биг Оне ва Виста Max корпусларини тақдим этди
Компутех 2026 кўргазмасида Чиефтек компанияси иккита янги корпусни намойиш этди: АТХ Товер форматидаги Виста Max (ГХ-30Б-ОП) ва Э-АТХ Товер форматидаги Те Биг Оне (БА-30Б-ОП). Биринчи модел чиройли дизайн ва самарали совутиш тизимига йўналтирилган бўлса, иккинчиси ишчи станциялар ва сервер конфигурациялари учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Виста Max модели аввалги Виста версиясининг катталаштирилган варианти бўлиб, у тўртта АРGB ёритгичли 140 мм ли вентиляторлар билан жиҳозланган. Қурилманинг ўзига хос жиҳати шундаки, унда иккита синхронлаштирилган қувват тугмаси мавжуд — бири олд панелда, иккинчиси эса юқори қисмда жойлашган. Шунингдек, корпуснинг пастки олд қисмида бурчаги ўзгарувчан қўшимча вентилятор ўрнатиш имконияти кўзда тутилган.
Те Биг Оне корпуси эса профессионал фойдаланувчилар учун ишлаб чиқилган бўлиб, у Э-АТХ гача бўлган она платаларни қўллаб-қувватлайди. Унда бир нечта ПСИе карталари учун саккизта кенгайтириш уяси мавжуд бўлиб, бу бир вақтнинг ўзида тўрттагача видеокартани ўрнатиш имконини беради. Корпус ичида оғир видеокарталарни ушлаб туриш учун махсус вертикал тиргак ҳам ўрнатилган.
Иккала янги модел ҳам узунлиги 420 мм гача бўлган замонавий видеокарталарни сиғдира олади. Те Биг Оне моделининг орқа қисмида ҳавони чиқариб юборувчи қўшимча вентилятор ўрнатилган, бироқ у видеокарта портларини қисман тўсиб қўйиши мумкин. Ишлаб чиқарувчи Те Биг Оне корпусининг нархи тахминан 150 евро атрофида бўлишини маълум қилди.
…