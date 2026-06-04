Чиефтек Компутех кўргазмасида 4 та видеокартага мўлжалланган Те Биг Оне ва Виста Max корпусларини тақдим этди

·61·Техно
Чиефтек Компутех кўргазмасида 4 та видеокартага мўлжалланган Те Биг Оне ва Виста Max корпусларини тақдим этди
Аудио версияси

Компутех 2026 кўргазмасида Чиефтек компанияси иккита янги корпусни намойиш этди: АТХ Товер форматидаги Виста Max (ГХ-30Б-ОП) ва Э-АТХ Товер форматидаги Те Биг Оне (БА-30Б-ОП). Биринчи модел чиройли дизайн ва самарали совутиш тизимига йўналтирилган бўлса, иккинчиси ишчи станциялар ва сервер конфигурациялари учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Виста Max модели аввалги Виста версиясининг катталаштирилган варианти бўлиб, у тўртта АРGB ёритгичли 140 мм ли вентиляторлар билан жиҳозланган. Қурилманинг ўзига хос жиҳати шундаки, унда иккита синхронлаштирилган қувват тугмаси мавжуд — бири олд панелда, иккинчиси эса юқори қисмда жойлашган. Шунингдек, корпуснинг пастки олд қисмида бурчаги ўзгарувчан қўшимча вентилятор ўрнатиш имконияти кўзда тутилган.

Те Биг Оне корпуси эса профессионал фойдаланувчилар учун ишлаб чиқилган бўлиб, у Э-АТХ гача бўлган она платаларни қўллаб-қувватлайди. Унда бир нечта ПСИе карталари учун саккизта кенгайтириш уяси мавжуд бўлиб, бу бир вақтнинг ўзида тўрттагача видеокартани ўрнатиш имконини беради. Корпус ичида оғир видеокарталарни ушлаб туриш учун махсус вертикал тиргак ҳам ўрнатилган.

Иккала янги модел ҳам узунлиги 420 мм гача бўлган замонавий видеокарталарни сиғдира олади. Те Биг Оне моделининг орқа қисмида ҳавони чиқариб юборувчи қўшимча вентилятор ўрнатилган, бироқ у видеокарта портларини қисман тўсиб қўйиши мумкин. Ишлаб чиқарувчи Те Биг Оне корпусининг нархи тахминан 150 евро атрофида бўлишини маълум қилди.

ЧиефтекКомпутехВидеокартаКомпьютерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади