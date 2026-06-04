Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолди
Пайшанба кунги Валл Стреэт савдолари очилишидан сўнг Bitcoin (БТК) нархи 64 000 доллардан пастга тушди ва ҳафталик йўқотишлар 13,5 фоизга етди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, БТК нархи феврал ойи бошидан бери кузатилган энг паст даражадан сўнг тикланишга қийналмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
БТК/УСД жуфтлиги ўзининг 200 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача (СМА) тренд чизиғини қайта кўздан кечирди ва 2022-йилги "айиқ" бозори хатти-ҳаракатларини такрорлашда давом этмоқда. Таниқли трейдер Даан Crypto Традес ўзининг Х тармоғидаги таҳлилида 80 000 долларлик ҳудуддаги муваффақиятсиз тестдан сўнг пасайиш давом этаётганини таъкидлади.
Мутахассиснинг фикрича, ҳозирги асосий эътибор 60 000 долларлик даражага қаратилган бўлиб, у бозорни ушлаб турувчи таянч нуқтаси бўлиб хизмат қилиши керак. Ҳафталик 200МА кўрсаткичи ҳам айнан шу ҳудудда жойлашгани унинг аҳамиятини янада оширади.
Те Кобеисси Леттер таҳлилий ресурси қайд этишича, 2025-йилнинг октябрь ойидан буён крипто бозорининг умумий капиталлашуви 2 триллион доллардан ортиқ маблағни йўқотди. Бу инвесторлар орасида хавотирнинг ортишига ва ликвидликнинг камайишига сабаб бўлмоқда.
Қисқа муддатли истиқболда сотувчилар ҳали ҳам устунликка эга. Эхитпумп тахаллуси билан танилган таҳлилчининг сўзларига кўра, Binance биржасидаги фючерс буюртмалар китобида ҳар бир нарх кўтарилиши сотувчиларнинг кучли босими билан кутиб олинмоқда ва бу нархнинг юқорига силжишига тўсқинлик қилмоқда.
…