Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолди

·64·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолди
Аудио версияси

Пайшанба кунги Валл Стреэт савдолари очилишидан сўнг Bitcoin (БТК) нархи 64 000 доллардан пастга тушди ва ҳафталик йўқотишлар 13,5 фоизга етди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, БТК нархи феврал ойи бошидан бери кузатилган энг паст даражадан сўнг тикланишга қийналмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

БТК/УСД жуфтлиги ўзининг 200 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача (СМА) тренд чизиғини қайта кўздан кечирди ва 2022-йилги "айиқ" бозори хатти-ҳаракатларини такрорлашда давом этмоқда. Таниқли трейдер Даан Crypto Традес ўзининг Х тармоғидаги таҳлилида 80 000 долларлик ҳудуддаги муваффақиятсиз тестдан сўнг пасайиш давом этаётганини таъкидлади.

Мутахассиснинг фикрича, ҳозирги асосий эътибор 60 000 долларлик даражага қаратилган бўлиб, у бозорни ушлаб турувчи таянч нуқтаси бўлиб хизмат қилиши керак. Ҳафталик 200МА кўрсаткичи ҳам айнан шу ҳудудда жойлашгани унинг аҳамиятини янада оширади.

Те Кобеисси Леттер таҳлилий ресурси қайд этишича, 2025-йилнинг октябрь ойидан буён крипто бозорининг умумий капиталлашуви 2 триллион доллардан ортиқ маблағни йўқотди. Бу инвесторлар орасида хавотирнинг ортишига ва ликвидликнинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Қисқа муддатли истиқболда сотувчилар ҳали ҳам устунликка эга. Эхитпумп тахаллуси билан танилган таҳлилчининг сўзларига кўра, Binance биржасидаги фючерс буюртмалар китобида ҳар бир нарх кўтарилиши сотувчиларнинг кучли босими билан кутиб олинмоқда ва бу нархнинг юқорига силжишига тўсқинлик қилмоқда.

BitcoinКриптовалютаБозорИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13Токенизация: ЭТФ услубидаги бозор структураси инқилобиКеча, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди