SiriбКлоне кибержосуслари Россия ҳарбийларига ҳужум қилмоқда

·49·Техно
SiriбКлоне кибержосуслари Россия ҳарбийларига ҳужум қилмоқда
Аудио версияси

Киберхавфсизлик соҳасидаги мутахассислар SiriбКлоне деб номланган янги кибержосуслик гуруҳининг фаолиятини аниқлашди. Ушбу гуруҳ Россия ҳарбий хизматчиларини нишонга олиб, уларнинг Telegram аккаунтларига кириш ва қурилмаларига зарарли дастурларни ўрнатишга уринмоқда. Ҳужумчилар асосан ҳужжатлар архиви ёки фотосурат алмашиш иловалари ниқоби остида вирусли файлларни тарқатишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

SiriбКлоне гуруҳи ўз мақсадларига эришиш учун бир нечта стратегиядан фойдаланади. Компьютер фойдаланувчилари учун SiriбГраббер деб номланган махсус зарарли дастур ишлаб чиқилган бўлиб, у шахсий, техник ва географик маълумотларни ўғирлайди. Шунингдек, хакерлар сохта сайтлар ва ЗИП-архивлар орқали фойдаланувчиларни алдаб, тизимга кириб олишмоқда.

Мобил қурилмалар учун эса ижтимоий муҳандислик усуллари қўлланилмоқда. Хакерлар танишув иловаларида қизлар қиёфасида ҳарбийлар билан мулоқотга киришиб, уларга СафеЛовеСтеалер деб номланган жосуслик иловасини юклаб олишни таклиф қилишади. Ушбу илова аудио, видео ва геолокация маълумотларини яширинча серверга узатиб туради.

Бундан ташқари, Telegram аккаунтларини қўлга киритиш учун фишинг саҳифаларидан фойдаланилмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, хакерлар махсус интерфейс орқали ўғирланган аккаунтлардаги ёзишмаларни реал вақт режимида кузатиб боришади. Ҳар бир жабрланувчи ҳақида қисқача маълумотлар, жумладан, уларнинг ҳарбий унвонлари ва хизмат жойлари қайд этилган эслатмалар юритилади.

SiriбКлонеTelegramКиберхавфсизликСафеЛовеСтеалерХакерлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади