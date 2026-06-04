Бахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушланди
Юртимизда коррупциянинг ҳар қандай кўринишига қарши кескин ва муросасиз кураш давом этмоқда. Жамият ривожига ғов бўлаётган, қонун устуворлигини бузиб, ўз мансабини суиистеъмол қилаётган кимсалар қилмишига яраша жазо олиши муқаррар. Ана шундай тезкор ва қатъий тадбирлардан бири Жиззах вилоятининг сўлим гўшаларидан бири бўлган Бахмал туманида амалга оширилди.
Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Бахмал тумани бўлими ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ходимлари ҳамкорлигида юқори савиядаги махсус тезкор тадбир ташкил этилди. Ушбу режавий амалиёт давомида соҳадаги йирик фирибгарлик ва порахорлик жиноятининг олди олинди.
Тил бириктирган мансабдорлар қопқонга тушди
Аниқланишича, каттагина ваколатга эга бўлган идора раҳбарлари ўз нафсининг қулига айланиб, қонунга зид бўлган ишга қўл уришган. Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекциясининг (Ўзагроинспекция) Шароф Рашидов тумани бўлими бошлиғи лавозимида ишлаб келаётган Д.О. ҳамда мазкур бўлимнинг бош мутахассиси А.Ш. ўзаро жиноий тил бириктирган ҳолатда режа тузганлар.
Улар ўз хизмат ваколатларидан фойдаланиб, фуқаро А.Т.га ҳеч қандай қийинчиликсиз, имтиҳонларсиз қишлоқ хўжалиги, мелиорация ҳамда йўл қурилиш техникаларини бошқариш ҳуқуқини берувчи махсус "трактор-машинист" ҳайдовчилик гувоҳномасини ясаб (олиб) беришни ваъда қилишган.
Кўзланган маблағ: Ушбу ноқонуний хизмат эвазига улар фуқародан 3,8 миллион сўм миқдоридаги пулни талаб қилишган.
Қўлга олиниш лаҳзаси: Мансабдор шахслар режани ниҳоясига етказиш мақсадида белгиланган пул маблағини воситачи фуқаро Ф.А. орқали қабул қилиб олаётган айни ўша сонияларда ҳуқуқ посбонлари томонидан ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Қонун устувор: Жиноят иши қўзғатилди
Бугунги кунда қонунларимиз барча учун баробар ва ҳеч ким жавобгарликдан қочиб қутила олмайди. Мазкур мудҳиш коррупцион ҳолат юзасидан зудлик билан қонуний чоралар кўрилди.
Жиноят содир этган шахслар
Жиноят кодекси моддаси
Ҳозирги ҳолат
Бўлим бошлиғи Д.О. ва бош мутахассис А.Ш.
210-модда (Пора олиш)
Жиноят иши қўзғатилган, тергов кетмоқда
Ҳозирда мазкур шахсларнинг бошқа худди шундай жиноятларга алоқадорлиги бор-йўқлигини аниқлаш, шунингдек, ҳолатга тўлиқ ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида қизғин тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Таҳририят фикри: Трактор ёки бошқа йирик қурилиш техникасини тегишли билим ва малакасиз, пул эвазига бошқариш ҳуқуқини олиш — эртага кўчаларда ёки дала майдонларида инсонлар ҳаётига хавф солувчи мудҳиш бахтсиз ҳодисаларга сабаб бўлиши мумкин. Шундай экан, нафс куйида халқ хавфсизлигини хавф остига қўйганлар жазосиз қолмайди.
Юртимиздаги энг қайноқ воқеалар, жиноятчиликка қарши кураш ҳамда ҳаётимизга оид энг холис ва сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…