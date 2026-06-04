Бахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушланди

·43·Жамият
Бахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушланди
Аудио версияси

Юртимизда коррупциянинг ҳар қандай кўринишига қарши кескин ва муросасиз кураш давом этмоқда. Жамият ривожига ғов бўлаётган, қонун устуворлигини бузиб, ўз мансабини суиистеъмол қилаётган кимсалар қилмишига яраша жазо олиши муқаррар. Ана шундай тезкор ва қатъий тадбирлардан бири Жиззах вилоятининг сўлим гўшаларидан бири бўлган Бахмал туманида амалга оширилди.

Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Бахмал тумани бўлими ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ходимлари ҳамкорлигида юқори савиядаги махсус тезкор тадбир ташкил этилди. Ушбу режавий амалиёт давомида соҳадаги йирик фирибгарлик ва порахорлик жиноятининг олди олинди.

Тил бириктирган мансабдорлар қопқонга тушди

Аниқланишича, каттагина ваколатга эга бўлган идора раҳбарлари ўз нафсининг қулига айланиб, қонунга зид бўлган ишга қўл уришган. Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекциясининг (Ўзагроинспекция) Шароф Рашидов тумани бўлими бошлиғи лавозимида ишлаб келаётган Д.О. ҳамда мазкур бўлимнинг бош мутахассиси А.Ш. ўзаро жиноий тил бириктирган ҳолатда режа тузганлар.

Улар ўз хизмат ваколатларидан фойдаланиб, фуқаро А.Т.га ҳеч қандай қийинчиликсиз, имтиҳонларсиз қишлоқ хўжалиги, мелиорация ҳамда йўл қурилиш техникаларини бошқариш ҳуқуқини берувчи махсус "трактор-машинист" ҳайдовчилик гувоҳномасини ясаб (олиб) беришни ваъда қилишган.

  • Кўзланган маблағ: Ушбу ноқонуний хизмат эвазига улар фуқародан 3,8 миллион сўм миқдоридаги пулни талаб қилишган.

  • Қўлга олиниш лаҳзаси: Мансабдор шахслар режани ниҳоясига етказиш мақсадида белгиланган пул маблағини воситачи фуқаро Ф.А. орқали қабул қилиб олаётган айни ўша сонияларда ҳуқуқ посбонлари томонидан ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Қонун устувор: Жиноят иши қўзғатилди

Бугунги кунда қонунларимиз барча учун баробар ва ҳеч ким жавобгарликдан қочиб қутила олмайди. Мазкур мудҳиш коррупцион ҳолат юзасидан зудлик билан қонуний чоралар кўрилди.

Жиноят содир этган шахслар

Жиноят кодекси моддаси

Ҳозирги ҳолат

Бўлим бошлиғи Д.О. ва бош мутахассис А.Ш.

210-модда (Пора олиш)

Жиноят иши қўзғатилган, тергов кетмоқда

Ҳозирда мазкур шахсларнинг бошқа худди шундай жиноятларга алоқадорлиги бор-йўқлигини аниқлаш, шунингдек, ҳолатга тўлиқ ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида қизғин тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Таҳририят фикри: Трактор ёки бошқа йирик қурилиш техникасини тегишли билим ва малакасиз, пул эвазига бошқариш ҳуқуқини олиш — эртага кўчаларда ёки дала майдонларида инсонлар ҳаётига хавф солувчи мудҳиш бахтсиз ҳодисаларга сабаб бўлиши мумкин. Шундай экан, нафс куйида халқ хавфсизлигини хавф остига қўйганлар жазосиз қолмайди.

Юртимиздаги энг қайноқ воқеалар, жиноятчиликка қарши кураш ҳамда ҳаётимизга оид энг холис ва сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Жиззах вилоятиБахмал туманиЎзагроинспекцияШароф Рашидов туманиБош прокуратура
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошландиКеча, 18:11Наманганда 40 минг доллар пора олган терговчи ва адвокат ушландиКеча, 18:00Самарқандда нуфузли халқаро экологик форум ўз ишини бошладиКеча, 17:49Юқори Чирчиқда 5 ёшли бола қудуққа тушиб кетдиКеча, 11:33Тошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилдиКеча, 09:46Тошкентда шифокорнинг талаба қизларга қилган уятсиз ҳаракатлари фош этилдиКеча, 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди