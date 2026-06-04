Зангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошланди

·67·Жамият
Зангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошланди
Аудио версияси

Тошкент вилоятининг Зангиота туманида истиқомат қилувчи аҳоли, шунингдек, ушбу ҳудуд орқали мунтазам ҳаракатланувчи барча ҳайдовчилар учун йилнинг энг қувончли ва кутилган хушхабарларидан бири эълон қилинди! Йўллардаги тирбандликларга чек қўйиш, аҳолининг узоғини яқин ва ҳаракатланишини хавфсиз қилиш мақсадида йирик инфратузилма лойиҳасига старт берилди.

«Ўзбекистон темир йўллари» ажратилган акциядорлик жамияти матбуот хизматининг расмий хабарига кўра, тумандаги «Собир Раҳимов» ҳамда «Ўртаовул» темирйўл станциялари оралиғида жойлашган, узоқ йиллардан буён ҳайдовчиларга катта ноқулайликлар туғдириб келаётган машҳур темирйўл кесишмаси тубдан модернизация қилинмоқда. Айни кунларда ушбу ҳудудда транспорт воситаларининг эркин қатновини таъминлайдиган замонавий кўприк (йўл ўтказгич) барпо этиш ишлари қизғин паллага кирди.

Узоқ йиллик муаммога замонавий ечим

Мазкур бунёдкорлик ташаббуси ҳудуд аҳолиси ва ҳайдовчилар учун кўп йиллардан бери энг оғриқли ва долзарб бўлиб келган транспорт қатновидаги чекловларни бутунлай бартараф этишга қаратилган. Лойиҳа режасига мувофиқ, поездлар ҳаракати пайтида машиналар соатлаб туриб қоладиган эски темирйўл кесишмаси ўрнида узунлиги 23,6 метрни ташкил этувчи муҳташам ва замонавий йўл ўтказгич қад кўтаради.

Зангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошланди

Янги муҳандислик иншоотининг қуриб битказилиши қуйидаги ижобий ўзгаришларни кафолатлайди:

  • Транспорт оқимининг узлуксизлиги: Автомобиллар темирйўл транспорти ҳаракатидан қатъи назар, тўхтаб қолмасдан, туну кун тинимсиз ҳаракатланиш имконига эга бўлади;

  • Тирбандликларнинг камайиши: Айниқса, куннинг тиғиз вақтларида (эрталаб ва кечқурун) юзага келадиган асаббузарлик ва узун навбатлар сезиларли даражада барҳам топади;

  • Юқори хавфсизлик: Темирйўл ва автомобиль йўли бир-биридан бутунлай мустақил равишда кесишиши ҳисобига йўл-транспорт ҳодисалари хавфи минимал даражага туширилади.

Ҳайдовчилар ва йўловчилар учун янги қулайлик

Мазкур йўл ўтказгич тўлиқ қуриб битказилиб, расман фойдаланишга топширилганидан сўнг, Зангиота туманининг транспорт-логистика салоҳияти янада юксалади. Бу эса ўз навбатида йўловчиларнинг вақтини тежаш билан бирга, уларнинг манзилларига бехавотир етиб олишларини таъминлайди.

Лойиҳа объекти

Иншоотнинг узунлиги

Бош мақсад

Собир Раҳимов — Ўртаовул станциялари оралиғи

23,6 метр

Тирбандликни йўқотиш, хавфсиз ва узлуксиз қатновни йўлга қўйиш

Замин кузатуви: Юртимизда йўл инфратузилмасини яхшилаш йўлида олиб борилаётган бу каби бунёдкорлик ишлари халқимизнинг турмуш фаровонлигини оширишга хизмат қилувчи энг эзгу қадамлардандир. Темирйўлчилар ва қурувчиларимизга ушбу масъулиятли ишда зафарлар тилаймиз!

Тошкент вилояти ва пойтахтимиздаги энг қайноқ бунёдкорлик янгиликлари, йўллардаги ўзгаришлар ҳамда юртимиз ҳаётига оид энг сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Тошкент вилоятиЗангиота туманиЎзбекистон темир йўллариСобир РаҳимовЎртаовул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда 40 минг доллар пора олган терговчи ва адвокат ушландиКеча, 18:00Бахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушландиКеча, 17:56Самарқандда нуфузли халқаро экологик форум ўз ишини бошладиКеча, 17:49Юқори Чирчиқда 5 ёшли бола қудуққа тушиб кетдиКеча, 11:33Тошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилдиКеча, 09:46Тошкентда шифокорнинг талаба қизларга қилган уятсиз ҳаракатлари фош этилдиКеча, 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди