Зангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошланди
Тошкент вилоятининг Зангиота туманида истиқомат қилувчи аҳоли, шунингдек, ушбу ҳудуд орқали мунтазам ҳаракатланувчи барча ҳайдовчилар учун йилнинг энг қувончли ва кутилган хушхабарларидан бири эълон қилинди! Йўллардаги тирбандликларга чек қўйиш, аҳолининг узоғини яқин ва ҳаракатланишини хавфсиз қилиш мақсадида йирик инфратузилма лойиҳасига старт берилди.
«Ўзбекистон темир йўллари» ажратилган акциядорлик жамияти матбуот хизматининг расмий хабарига кўра, тумандаги «Собир Раҳимов» ҳамда «Ўртаовул» темирйўл станциялари оралиғида жойлашган, узоқ йиллардан буён ҳайдовчиларга катта ноқулайликлар туғдириб келаётган машҳур темирйўл кесишмаси тубдан модернизация қилинмоқда. Айни кунларда ушбу ҳудудда транспорт воситаларининг эркин қатновини таъминлайдиган замонавий кўприк (йўл ўтказгич) барпо этиш ишлари қизғин паллага кирди.
Узоқ йиллик муаммога замонавий ечим
Мазкур бунёдкорлик ташаббуси ҳудуд аҳолиси ва ҳайдовчилар учун кўп йиллардан бери энг оғриқли ва долзарб бўлиб келган транспорт қатновидаги чекловларни бутунлай бартараф этишга қаратилган. Лойиҳа режасига мувофиқ, поездлар ҳаракати пайтида машиналар соатлаб туриб қоладиган эски темирйўл кесишмаси ўрнида узунлиги 23,6 метрни ташкил этувчи муҳташам ва замонавий йўл ўтказгич қад кўтаради.
Янги муҳандислик иншоотининг қуриб битказилиши қуйидаги ижобий ўзгаришларни кафолатлайди:
Транспорт оқимининг узлуксизлиги: Автомобиллар темирйўл транспорти ҳаракатидан қатъи назар, тўхтаб қолмасдан, туну кун тинимсиз ҳаракатланиш имконига эга бўлади;
Тирбандликларнинг камайиши: Айниқса, куннинг тиғиз вақтларида (эрталаб ва кечқурун) юзага келадиган асаббузарлик ва узун навбатлар сезиларли даражада барҳам топади;
Юқори хавфсизлик: Темирйўл ва автомобиль йўли бир-биридан бутунлай мустақил равишда кесишиши ҳисобига йўл-транспорт ҳодисалари хавфи минимал даражага туширилади.
Ҳайдовчилар ва йўловчилар учун янги қулайлик
Мазкур йўл ўтказгич тўлиқ қуриб битказилиб, расман фойдаланишга топширилганидан сўнг, Зангиота туманининг транспорт-логистика салоҳияти янада юксалади. Бу эса ўз навбатида йўловчиларнинг вақтини тежаш билан бирга, уларнинг манзилларига бехавотир етиб олишларини таъминлайди.
Лойиҳа объекти
Иншоотнинг узунлиги
Бош мақсад
Собир Раҳимов — Ўртаовул станциялари оралиғи
23,6 метр
Тирбандликни йўқотиш, хавфсиз ва узлуксиз қатновни йўлга қўйиш
Замин кузатуви: Юртимизда йўл инфратузилмасини яхшилаш йўлида олиб борилаётган бу каби бунёдкорлик ишлари халқимизнинг турмуш фаровонлигини оширишга хизмат қилувчи энг эзгу қадамлардандир. Темирйўлчилар ва қурувчиларимизга ушбу масъулиятли ишда зафарлар тилаймиз!
Тошкент вилояти ва пойтахтимиздаги энг қайноқ бунёдкорлик янгиликлари, йўллардаги ўзгаришлар ҳамда юртимиз ҳаётига оид энг сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…