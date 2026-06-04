ITEР лойиҳаси жадвалдан ўзиб кетди: Дунёдаги энг йирик термоядро реактори

·56·Техно
ITEР лойиҳаси жадвалдан ўзиб кетди: Дунёдаги энг йирик термоядро реактори
Аудио версияси

Халқаро экспериментал термоядро реактори (ITEР) қурилиши белгиланган графикдан олти ойга ўзиб кетмоқда. Бу ҳақда лойиҳа раҳбари Piетро Барабасчи маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, 2023-йилдан бошлаб лойиҳа устидаги ишлар суръати амалда икки бараварга ошган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Агар илгари битта сектор модулини йиғиш учун тахминан бир ярим йил вақт сарфланган бўлса, ҳозирда ҳар олти ойда иккита шундай модулни йиғиш имконияти пайдо бўлди. 2025-йилда бажарилган ишлар ҳажми 2023-йилгача бўлган ҳар қандай йилдагига қараганда икки баравардан кўпроқни ташкил этди.

Барабасчи эришилган ушбу натижани лойиҳа учун тарихий босқич деб атади ва ITEР ғояси дастлаб профессор Велихов томонидан таклиф этилганини таъкидлади. Мазкур технология келажакда инсониятни чексиз ва тоза энергия билан таъминлаши кутилаётган "сунъий қуёш" вазифасини ўтайди.

Аввалроқ ITEР реакторининг оғирлиги 330 тонна бўлган магнити муваффақиятли равишда -269 даража Цельсий ишчи ҳароратигача совитилгани ҳақида хабар берилган эди. Ушбу ютуқ термоядровий синтез жараёнини бошлаш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади.

ITEРТехнологияЭнергетикаФизикаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади