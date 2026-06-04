Рай Далио сунъий интеллект бозорида пуфак шаклланаётганидан огоҳлантирди

·53·Техно
Рай Далио сунъий интеллект бозорида пуфак шаклланаётганидан огоҳлантирди
Аудио версияси

Бридгеватер Ассосиатес хедж-фонди асосчиси, миллиардер Рай Далио сунъий интеллект (AI) бозорининг шиддатли ўсиши инвестицион пуфак шаклланаётганидан далолат беришини ва у эртами-кечми ёрилиши мумкинлигини маълум қилди. Bloomberg Телевисион телеканалига берган интервюсида Далио барча йирик технологик инқилоблар ҳаддан ташқари инвестиция киритиш даврлари билан бирга кечишини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Унинг сўзларига кўра, бозор иштирокчилари мураккаб танлов қаршисида турибди: ё бозордаги улушни эгаллаш учун жуда кўп капитал сарфлаш, ёки етарли даражада инвестиция киритмай, рақобатчиларга имкониятни бой бериш. Сўнгги ойларда фонд бозорининг асосий драйверларидан бири AI инфратузилмасига йўналтирилган яримўтказгич ишлаб чиқарувчилари бўлди. Маълумотлар марказлари учун юқори унумдорликка эга чипларга бўлган талаб котировкаларнинг рекорд даражага етишига ва секторнинг қизиб кетиши борасидаги баҳсларга сабаб бўлди.

NVIDIA бош ижрочи директори Женсен Ҳуанг инвесторларнинг хавотирларига жавобан, AI бозорига тикилган сармоялар "экстремал даражада юқори" даромад келтираётганини ва жорий технологик сикл барқарор эканини таъкидлаган эди. Бироқ, Далио фундаментал хавфга эътибор қаратмоқда: унинг фикрича, пуфакнинг ёрилиши кутилмалар реал пул оқимларига айлана бошлаган ва бозор компанияларнинг фойда келтириш салоҳиятини қайта баҳолашга мажбур бўлган пайтда юз беради.

Миллиардернинг таъкидлашича, AI секторидаги жорий динамика технологик сиклларнинг одатий сценарийсини такрорлаши мумкин, яни шиддатли ўсиш даври технологиянинг реал қийматига қарамай, оғриқли коррекция билан алмашади. Маълумот учун, Рай Далио 2025-йилда Бридгеватер Ассосиатес бошқарувидан бутунлай чиқиб, ўз улушини сотган ва директорлар кенгашини тарк этган.

Рай ДалиоСунъий IntelлектNVIDIAИнвестицияBloomberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади