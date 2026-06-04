Рай Далио сунъий интеллект бозорида пуфак шаклланаётганидан огоҳлантирди
Бридгеватер Ассосиатес хедж-фонди асосчиси, миллиардер Рай Далио сунъий интеллект (AI) бозорининг шиддатли ўсиши инвестицион пуфак шаклланаётганидан далолат беришини ва у эртами-кечми ёрилиши мумкинлигини маълум қилди. Bloomberg Телевисион телеканалига берган интервюсида Далио барча йирик технологик инқилоблар ҳаддан ташқари инвестиция киритиш даврлари билан бирга кечишини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Унинг сўзларига кўра, бозор иштирокчилари мураккаб танлов қаршисида турибди: ё бозордаги улушни эгаллаш учун жуда кўп капитал сарфлаш, ёки етарли даражада инвестиция киритмай, рақобатчиларга имкониятни бой бериш. Сўнгги ойларда фонд бозорининг асосий драйверларидан бири AI инфратузилмасига йўналтирилган яримўтказгич ишлаб чиқарувчилари бўлди. Маълумотлар марказлари учун юқори унумдорликка эга чипларга бўлган талаб котировкаларнинг рекорд даражага етишига ва секторнинг қизиб кетиши борасидаги баҳсларга сабаб бўлди.
NVIDIA бош ижрочи директори Женсен Ҳуанг инвесторларнинг хавотирларига жавобан, AI бозорига тикилган сармоялар "экстремал даражада юқори" даромад келтираётганини ва жорий технологик сикл барқарор эканини таъкидлаган эди. Бироқ, Далио фундаментал хавфга эътибор қаратмоқда: унинг фикрича, пуфакнинг ёрилиши кутилмалар реал пул оқимларига айлана бошлаган ва бозор компанияларнинг фойда келтириш салоҳиятини қайта баҳолашга мажбур бўлган пайтда юз беради.
Миллиардернинг таъкидлашича, AI секторидаги жорий динамика технологик сиклларнинг одатий сценарийсини такрорлаши мумкин, яни шиддатли ўсиш даври технологиянинг реал қийматига қарамай, оғриқли коррекция билан алмашади. Маълумот учун, Рай Далио 2025-йилда Бридгеватер Ассосиатес бошқарувидан бутунлай чиқиб, ўз улушини сотган ва директорлар кенгашини тарк этган.
…