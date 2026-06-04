Наманганда 40 минг доллар пора олган терговчи ва адвокат ушланди
Юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш ва коррупциянинг ҳар қандай кўринишига чек қўйиш борасидаги қатъий кураш изчил давом этмоқда. Айниқса, адолатни қарор топтириши лозим бўлган соҳа вакилларининг ноқонуний хатти-ҳаракатларига нисбатан муросасиз муносабатда бўлиняпти. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ходимлари томонидан Наманган вилоятида ўтказилган навбатдаги йирик тезкор тадбир ҳам бунинг яққол исботи бўлди.
Аниқланишича, Наманган вилояти ИИБ Тергов бошқармаси терговчиси ўзининг иш юритувида бўлган жиноят иши бўйича катта миқдордаги маблағни ўзлаштирмоқчи бўлган. У Чуст туманида истиқомат қилувчи, 2006 йилда туғилган ёш фуқарога нисбатан очилган жиноят ишини унинг фойдасига ижобий ҳал қилиб, бутунлай тугатиб бериш мажбуриятини олган.
Адвокат воситачилигидаги маккор режа
Терговчи ушбу жиноий режасини амалга ошириш ва ўзини сояда тутиш мақсадида, мазкур ишга мутлақо алоқаси бўлмаган адвокатни шерик сифатида жалб қилган. Улар ўзаро тил бириктириб, гумонланувчи шахснинг отасидан муаммони ҳал қилиш эвазига нақд 40 000 АҚШ доллари талаб қилишади.
Ҳуқуқ-тартибот идораларига келиб тушган тезкор маълумот асосида ДХХ ходимлари Чуст туманида махсус тадбир режалаштиришди ва амалиёт икки босқичда муваффақиятли якунланди:
Биринчи босқич: Адвокатлар ҳайъати адвокати Чуст тумани ҳудудида гумонланувчи ёш йигитнинг отасидан сўралган 40 минг долларни олаётган айни ўша сонияларда ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Иккинчи босқич: Махсус тадбир зудлик билан давом эттирилиб, ушланган адвокат ушбу маблағдан ўзига тегишли улушни олиб, қолган 30 000 АҚШ долларини Наманган вилояти ИИБ Тергов бошқармаси терговчисига топшираётган вақтда терговчи ҳам қопқонга тушди.
Жиноятчилар ҳибсга олинди
Қонун ҳамма учун баробар бўлиб, хизмат мавқеи ёки унвонлар ҳеч кимга имтиёз бермайди. Мазкур мудҳиш воқеа ортидан ҳар икки шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилди ва улар жамиятдан ажратилди.
Жиноят иши иштирокчилари
Жиноят кодекси моддалари
Қўлланилган эҳтиёт чораси
ИИБ Терговчиси
210-модда (Пора олиш)
«Қамоққа олиш» эҳтиёт чораси
Адвокатлар ҳайъати адвокати
212-модда (Пора олиш-беришда воситачилик қилиш)
«Қамоққа олиш» эҳтиёт чораси
Ҳозирда ушбу шахсларнинг қонунга зид хатти-ҳаракатлари юзасидан ҳар томонлама ва чуқур тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Таҳририят фикри: Ёш бир фуқаронинг тақдири ва келажагини пул эвазига савдога қўйган, адолат ҳимоячиси бўла туриб нафс қулига айланган кимсаларнинг қилмиши ҳеч бир мезонга тўғри келмайди. Бу каби тезкор тадбирлар жамиятимизда адолат мезонлари ҳамиша устувор эканлигини англатади.
Юртимизда коррупцияга қарши олиб борилаётган кескин курашлар, ҳуқуқ-тартибот соҳасидаги қайноқ хабарлар ва ҳаётимизга оид энг холис янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…