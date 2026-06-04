АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабати

·409·Дунё
АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабати
Аудио версияси

Жаҳон сиёсий майдонидаги геосиёсий жараёнлар ва йирик давлатлар ўртасидаги дипломатик муносабатлар кундан-кунга янгича тус олмоқда. Айниқса, Оқ уй маъмурияти алмашганидан кейин АҚШ ва Россия ўртасидаги мулоқот ҳамда Украина атрофидаги вазият халқаро экспертлар ва кенг жамоатчиликнинг диққат марказида бўлиб турибди. Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров навбатдаги баёнотида ушбу масалаларга тўхталиб, Оқ уйнинг янги сиёсати ҳақида ўз фикрларини ўртоқлашди.

Россия бош дипломатининг таъкидлашича, АҚШ давлат котиби Марко Рубионинг Украинани бундан буён ҳам фаол қўллаб-қувватлаш зарурлиги хусусидаги сўзлари Вашингтоннинг позицияси ўзгармаганидан далолат беради. Лавровнинг фикрича, ушбу баёнотлар илгари халқаро ҳамжамият томонидан «Байденнинг уруши» деб номланган низонинг амалда аллақачон «Трампнинг уруши»га айланиб бўлганини яққол кўрсатмоқда.

Мулоқотга тайёрлик ва Европанинг бой берилган имкониятлари

Сергей Лавров Россия томони ҳар доим ўзаро тенг ҳуқуқли ва манфаатли мулоқотлар тарафдори бўлиб келганини яна бир бор эслатиб ўтди. Бироқ у бугунги кунда Европа Иттифоқи етакчилари олиб бораётган сиёсатга анча танқидий баҳо берди:

«Агар Қўшма Штатлар чин дилдан мулоқот қилиш иштиёқида бўлса, биз бунга ҳамиша тайёрмиз. Аммо Европа мен учун ҳозирги элита бошқаруви шароитида, тўғрисини айтганда, кесилган бўлакдир. У ердан баъзида "барибир қачондир гаплашамиз" қабилидаги овозлар эшитилиб туради, лекин бу жиддий эмас. Уларда вазиятни ўнглаш ва мулоқот ўрнатиш учун жуда кўп қулай имкониятлар бор эди, афсуски, улар бу имкониятларнинг барчасини бой беришди».

Вазир Доналд Трампнинг Оқ уйга қайтишидан кейин Москва ва Вашингтон ўртасидаги дипломатик алоқалар маълум маънода қайта жонланганини қайд этди. Икки давлат раҳбарлари ўртасида телефон суҳбатлари ташкил этилгани, Россия ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбарининг Ар-Риёзда америкалик ҳамкасби билан учрашгани ҳамда Аляскада олий даражадаги саммит бўлиб ўтгани бунга мисол сифатида келтирилди.

Ваъдалар ва амалдаги режалар тўқнашуви

Сергей Лавров АҚШнинг янги маъмурияти илгари сурган баёнотлар ва амалдаги ҳаракатлар ўртасидаги зиддиятларга алоҳида эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, Вашингтон вакиллари илгари бутунлай бошқача позицияни ифода этишган эди.

Илгари билдирилган фикрлар (Трамп позицияси)

Бугунги амалий ҳолат ва баёнотлар (Рубио позицияси)

«Агар мен президент бўлганимда, Украинада уруш бўлмас эди. Бу Жо Байденнинг хатоси, бу уруш ҳеч кимга керак эмас ва у ерда одамлар ҳалок бўлмоқда».

Марко Рубио Конгрессда АҚШ шунчаки оддий воситачи эмас, балки Украинани расман ва тўлиқ қўллаб-қувватловчи давлат эканлигини таъкидлади.

АҚШ давлат котибининг мазкур чиқиши Доналд Трампнинг урушни тез фурсатда тўхтатиш ҳақидаги ваъдаларига зид келишини айтган Россия вазири, сўзининг исботи сифатида муҳим бир фактни эслатиб ўтди. Унга кўра, Пентагон томонидан Украинага ҳарбий ва молиявий кўмак бериш бўйича узоқ муддатли махсус дастур аллақачон 2029 йилгача расман маъқуллаб қўйилган. Бу эса жараёнларнинг ҳали бери тўхтамаслигидан далолат беради.

Таҳририят шарҳи: Оқ уй раҳбарияти ўзгариши билан глобал сиёсатда кескин бурилишлар бўлиши кутилган эди, бироқ АҚШ ташқи сиёсатидаги стратегик йўналишларнинг сақланиб қолиши ваъдалар ва реал сиёсат ўртасида катта фарқ борлигини кўрсатмоқда.

Жаҳон майдонидаги энг муҳим геосиёсий ўзгаришлар, халқаро дипломатия янгиликлари ва дунё ҳамжамияти эътиборидаги энг сара воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

АҚШУкраинаСергей ЛавровМарко РубиоЕвропа Иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:51Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:215300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкинКеча, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабати – Zamin.uz, 04.06.2026