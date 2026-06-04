АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабати
Жаҳон сиёсий майдонидаги геосиёсий жараёнлар ва йирик давлатлар ўртасидаги дипломатик муносабатлар кундан-кунга янгича тус олмоқда. Айниқса, Оқ уй маъмурияти алмашганидан кейин АҚШ ва Россия ўртасидаги мулоқот ҳамда Украина атрофидаги вазият халқаро экспертлар ва кенг жамоатчиликнинг диққат марказида бўлиб турибди. Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров навбатдаги баёнотида ушбу масалаларга тўхталиб, Оқ уйнинг янги сиёсати ҳақида ўз фикрларини ўртоқлашди.
Россия бош дипломатининг таъкидлашича, АҚШ давлат котиби Марко Рубионинг Украинани бундан буён ҳам фаол қўллаб-қувватлаш зарурлиги хусусидаги сўзлари Вашингтоннинг позицияси ўзгармаганидан далолат беради. Лавровнинг фикрича, ушбу баёнотлар илгари халқаро ҳамжамият томонидан «Байденнинг уруши» деб номланган низонинг амалда аллақачон «Трампнинг уруши»га айланиб бўлганини яққол кўрсатмоқда.
Мулоқотга тайёрлик ва Европанинг бой берилган имкониятлари
Сергей Лавров Россия томони ҳар доим ўзаро тенг ҳуқуқли ва манфаатли мулоқотлар тарафдори бўлиб келганини яна бир бор эслатиб ўтди. Бироқ у бугунги кунда Европа Иттифоқи етакчилари олиб бораётган сиёсатга анча танқидий баҳо берди:
«Агар Қўшма Штатлар чин дилдан мулоқот қилиш иштиёқида бўлса, биз бунга ҳамиша тайёрмиз. Аммо Европа мен учун ҳозирги элита бошқаруви шароитида, тўғрисини айтганда, кесилган бўлакдир. У ердан баъзида "барибир қачондир гаплашамиз" қабилидаги овозлар эшитилиб туради, лекин бу жиддий эмас. Уларда вазиятни ўнглаш ва мулоқот ўрнатиш учун жуда кўп қулай имкониятлар бор эди, афсуски, улар бу имкониятларнинг барчасини бой беришди».
Вазир Доналд Трампнинг Оқ уйга қайтишидан кейин Москва ва Вашингтон ўртасидаги дипломатик алоқалар маълум маънода қайта жонланганини қайд этди. Икки давлат раҳбарлари ўртасида телефон суҳбатлари ташкил этилгани, Россия ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбарининг Ар-Риёзда америкалик ҳамкасби билан учрашгани ҳамда Аляскада олий даражадаги саммит бўлиб ўтгани бунга мисол сифатида келтирилди.
Ваъдалар ва амалдаги режалар тўқнашуви
Сергей Лавров АҚШнинг янги маъмурияти илгари сурган баёнотлар ва амалдаги ҳаракатлар ўртасидаги зиддиятларга алоҳида эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, Вашингтон вакиллари илгари бутунлай бошқача позицияни ифода этишган эди.
Илгари билдирилган фикрлар (Трамп позицияси)
Бугунги амалий ҳолат ва баёнотлар (Рубио позицияси)
«Агар мен президент бўлганимда, Украинада уруш бўлмас эди. Бу Жо Байденнинг хатоси, бу уруш ҳеч кимга керак эмас ва у ерда одамлар ҳалок бўлмоқда».
Марко Рубио Конгрессда АҚШ шунчаки оддий воситачи эмас, балки Украинани расман ва тўлиқ қўллаб-қувватловчи давлат эканлигини таъкидлади.
АҚШ давлат котибининг мазкур чиқиши Доналд Трампнинг урушни тез фурсатда тўхтатиш ҳақидаги ваъдаларига зид келишини айтган Россия вазири, сўзининг исботи сифатида муҳим бир фактни эслатиб ўтди. Унга кўра, Пентагон томонидан Украинага ҳарбий ва молиявий кўмак бериш бўйича узоқ муддатли махсус дастур аллақачон 2029 йилгача расман маъқуллаб қўйилган. Бу эса жараёнларнинг ҳали бери тўхтамаслигидан далолат беради.
Таҳририят шарҳи: Оқ уй раҳбарияти ўзгариши билан глобал сиёсатда кескин бурилишлар бўлиши кутилган эди, бироқ АҚШ ташқи сиёсатидаги стратегик йўналишларнинг сақланиб қолиши ваъдалар ва реал сиёсат ўртасида катта фарқ борлигини кўрсатмоқда.
Жаҳон майдонидаги энг муҳим геосиёсий ўзгаришлар, халқаро дипломатия янгиликлари ва дунё ҳамжамияти эътиборидаги энг сара воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…