Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшди

·32·Иқтисодиёт
Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшди
Аудио версияси

Bybit криптовалюта биржаси Вестерн Унион томонидан чиқарилган УСДПТ стейблкоинини ўз платформасига интеграция қилди. Ушбу қадам тўлов тизимлари гигантининг рақамли долларини илк бор йирик крипто савдо майдончасига олиб чиқди. Пайшанба куни эълон қилинган хабарга кўра, АҚШ долларига боғланган УСДПТ эндиликда Bybit фойдаланувчилари учун сақлаш, савдо қилиш ва ўтказмалар учун очиқ. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу ҳамкорлик УСДПТ доирасини оддий тўловлардан ташқарига чиқариб, уни крипто-трейдинг экотизимига интеграция қилади. Bybit ушбу активни қўллаб-қувватлаган биринчи йирик биржа бўлди. Вестерн Унион ўзининг рақамли активлар стратегияси доирасида УСДПТ стейблкоинини жорий йилнинг май ойида Solana блокчейнида ишга туширган эди.

Вестерн Унион Дигитал томонидан чиқарилган ушбу стейблкоин Анчораге Дигитал Банк банкидаги резервлар билан таъминланган. Компания вакилларининг таъкидлашича, актив АҚШнинг ГEНИУС Акт қонунчилик базаси талабларига тўлиқ мос келади. Бу эса тўлов стейблкоинлари учун ўрнатилган федерал тартибга солиш стандартларига риоя этилишини англатади.

Ҳозирда стейблкоинлар бозори рақамли активлар соҳасининг энг тез ривожланаётган сегментларидан бири бўлиб қолмоқда. ДеФиLlama маълумотларига кўра, долларга боғланган стейблкоинларнинг умумий қиймати қарийб 320 миллиард долларга етди. Вестерн Унион билан бир қаторда МонейГрам, Мастеркард ва Виса каби йирик молия институтлари ҳам ушбу бозорга фаол кириб бормоқда.

Хусусан, МонейГрам яқинда Stellar тармоғида МГУСД стейблкоинини чиқарган бўлса, Мастеркард ўзининг ҳисоб-китоб тизимларида USDC, ПЮСД ва РЛУСД каби активларни қўллаб-қувватлашни кенгайтирмоқда. Виса компанияси эса стейблкоинлар орқали амалга ошириладиган транзакциялар ҳажми йилига 7 миллиард долларга етганини маълум қилди.

BybitВестерн УнионУСДПТСтейблкоинКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13Токенизация: ЭТФ услубидаги бозор структураси инқилобиКеча, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди