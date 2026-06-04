Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшди
Bybit криптовалюта биржаси Вестерн Унион томонидан чиқарилган УСДПТ стейблкоинини ўз платформасига интеграция қилди. Ушбу қадам тўлов тизимлари гигантининг рақамли долларини илк бор йирик крипто савдо майдончасига олиб чиқди. Пайшанба куни эълон қилинган хабарга кўра, АҚШ долларига боғланган УСДПТ эндиликда Bybit фойдаланувчилари учун сақлаш, савдо қилиш ва ўтказмалар учун очиқ. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу ҳамкорлик УСДПТ доирасини оддий тўловлардан ташқарига чиқариб, уни крипто-трейдинг экотизимига интеграция қилади. Bybit ушбу активни қўллаб-қувватлаган биринчи йирик биржа бўлди. Вестерн Унион ўзининг рақамли активлар стратегияси доирасида УСДПТ стейблкоинини жорий йилнинг май ойида Solana блокчейнида ишга туширган эди.
Вестерн Унион Дигитал томонидан чиқарилган ушбу стейблкоин Анчораге Дигитал Банк банкидаги резервлар билан таъминланган. Компания вакилларининг таъкидлашича, актив АҚШнинг ГEНИУС Акт қонунчилик базаси талабларига тўлиқ мос келади. Бу эса тўлов стейблкоинлари учун ўрнатилган федерал тартибга солиш стандартларига риоя этилишини англатади.
Ҳозирда стейблкоинлар бозори рақамли активлар соҳасининг энг тез ривожланаётган сегментларидан бири бўлиб қолмоқда. ДеФиLlama маълумотларига кўра, долларга боғланган стейблкоинларнинг умумий қиймати қарийб 320 миллиард долларга етди. Вестерн Унион билан бир қаторда МонейГрам, Мастеркард ва Виса каби йирик молия институтлари ҳам ушбу бозорга фаол кириб бормоқда.
Хусусан, МонейГрам яқинда Stellar тармоғида МГУСД стейблкоинини чиқарган бўлса, Мастеркард ўзининг ҳисоб-китоб тизимларида USDC, ПЮСД ва РЛУСД каби активларни қўллаб-қувватлашни кенгайтирмоқда. Виса компанияси эса стейблкоинлар орқали амалга ошириладиган транзакциялар ҳажми йилига 7 миллиард долларга етганини маълум қилди.
…