Apple App Store орқали 1,4 триллион долларлик савдо амалга оширилганини маълум қилди
Apple компанияси келаси ҳафта бўлиб ўтадиган Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (ВWDК) тадбири арафасида App Store экотизимининг йиллик ҳисоботини эълон қилди. Технология гигантининг маълум қилишича, 2025-йилда App Store орқали амалга оширилган умумий ҳисоб-китоблар ва савдо ҳажми 1,4 триллион доллардан ошган. Бу кўрсаткич ўтган йилги 1,3 триллион долларлик натижадан сезиларли даражада юқоридир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания таъкидлашича, ушбу улкан маблағнинг 90 фоизи Apple'га ҳеч қандай комиссия тўланмаган транзакциялардан иборат. Ҳисоботга кўра, 1,1 триллион доллар жисмоний товарлар ва хизматлар савдосига, 149 миллиард доллар эса рақамли маҳсулотларга тўғри келган. Рақамли товарлар савдоси ўтган йилги 131 миллиард доллардан ошган бўлиб, айнан шу йўналишда Apple бизнес ҳажми ва турига қараб 15 фоиздан 30 фоизгача комиссия олади.
Шунингдек, иловалар ичидаги реклама даромадлари 2025-йилда 151 миллиард долларни ташкил этди. App Store платформасидан ҳар ҳафта дунёнинг 175 та мамлакатидан ўртача 850 миллион фойдаланувчи фойдаланмоқда. Apple алоҳида қайд этишича, энг оммабоп 100 та илованинг 40 таси сунъий интеллект (AI) имкониятларига эга бўлиб, улар бошқа иловаларга қараганда тезроқ ўсиш кўрсатмоқда.
Ушбу ҳисобот ВWDК доирасида кутилаётган йирик янгиликлар, жумладан, Siri тизимининг янгиланиши ва операцион тизимларга AI технологияларининг чуқур интеграция қилиниши учун замин яратади. Минтақавий ўсишга тўхталадиган бўлсак, сўнгги олти йил ичида App Store орқали амалга оширилган савдолар Хитойда икки баравар, АҚШ ва Европада эса уч баравардан кўпроққа ошган.
…