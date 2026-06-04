Apple App Store орқали 1,4 триллион долларлик савдо амалга оширилганини маълум қилди

·52·Техно
Apple App Store орқали 1,4 триллион долларлик савдо амалга оширилганини маълум қилди
Аудио версияси

Apple компанияси келаси ҳафта бўлиб ўтадиган Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (ВWDК) тадбири арафасида App Store экотизимининг йиллик ҳисоботини эълон қилди. Технология гигантининг маълум қилишича, 2025-йилда App Store орқали амалга оширилган умумий ҳисоб-китоблар ва савдо ҳажми 1,4 триллион доллардан ошган. Бу кўрсаткич ўтган йилги 1,3 триллион долларлик натижадан сезиларли даражада юқоридир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания таъкидлашича, ушбу улкан маблағнинг 90 фоизи Apple'га ҳеч қандай комиссия тўланмаган транзакциялардан иборат. Ҳисоботга кўра, 1,1 триллион доллар жисмоний товарлар ва хизматлар савдосига, 149 миллиард доллар эса рақамли маҳсулотларга тўғри келган. Рақамли товарлар савдоси ўтган йилги 131 миллиард доллардан ошган бўлиб, айнан шу йўналишда Apple бизнес ҳажми ва турига қараб 15 фоиздан 30 фоизгача комиссия олади.

Шунингдек, иловалар ичидаги реклама даромадлари 2025-йилда 151 миллиард долларни ташкил этди. App Store платформасидан ҳар ҳафта дунёнинг 175 та мамлакатидан ўртача 850 миллион фойдаланувчи фойдаланмоқда. Apple алоҳида қайд этишича, энг оммабоп 100 та илованинг 40 таси сунъий интеллект (AI) имкониятларига эга бўлиб, улар бошқа иловаларга қараганда тезроқ ўсиш кўрсатмоқда.

Ушбу ҳисобот ВWDК доирасида кутилаётган йирик янгиликлар, жумладан, Siri тизимининг янгиланиши ва операцион тизимларга AI технологияларининг чуқур интеграция қилиниши учун замин яратади. Минтақавий ўсишга тўхталадиган бўлсак, сўнгги олти йил ичида App Store орқали амалга оширилган савдолар Хитойда икки баравар, АҚШ ва Европада эса уч баравардан кўпроққа ошган.

AppleApp StoreВWDКТехнологияAI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади