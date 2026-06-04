Гуманоид роботлар нархи кескин тушди: энди улар автомобилдан ҳам арзон

·39·Техно
Гуманоид роботлар нархи кескин тушди: энди улар автомобилдан ҳам арзон
Аудио версияси

Инсон симон роботлар бозори тубдан ўзгариш арафасида турибди. Атиги бир йил аввал муҳандислик прототиплари учун қарийб бир миллион юан (тахминан 150 минг доллар) сўралган бўлса, бугунги кунда Хитойнинг иккиламчи бозорларида бундай қурилмалар ўн баравар арзон нархларда оммавий равишда пайдо бўлмоқда. Ҳозирда уларни 50 000 юан (тахминан 7,4 минг доллар) атрофида харид қилиш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Иккиламчи савдо платформаларида техноблогерлар ва агентликлар томонидан синов учун олинган "деярли янги" роботлар ҳам кўпайган. Бундай қурилмалар одатда бошланғич нархидан 60-70 фоиз чегирма билан сотилмоқда. Биринчи қўл бозорида ҳам рақобат шиддатли тус олган: Unitree Роботикс компаниясининг Р1 Air роботи 29 900 юандан таклиф этилаётган бўлса, апрель ойида чиқарилган янги икки қўлли робот нархи 26 900 юанга туширилди.

Сонгян Повер компанияси томонидан тақдим этилган Буми роботи эса 9 998 юан нарх билан инсон симон роботлар тарихида 10 000 юанлик довондан пастга тушган илк модел бўлди. Мазкур роботнинг 500 донадан иборат биринчи партияси атиги икки кун ичида сотиб бўлинди. Шунингдек, Боостер Роботикс компаниясининг Боостер К1 модели ҳам 29 900 юандан сотилмоқда, бу саноат роботлари нархининг кескин пасайганидан далолат беради.

Роботларни ижарага бериш бозори ҳам сезиларли даражада арзонлашди. Агар аввалроқ гуманоид роботнинг бир кунлик ижараси 10 000 юанга етган бўлса, жорий йилнинг май ойига келиб тижорий мақсадлар учун ижара нархи кунига 800–1500 юангача тушди. Мутахассисларнинг фикрича, бутловчи қисмлар нархининг пасайиши ва лаборатория шароитидан оммавий ишлаб чиқаришга ўтилиши нархларнинг янада арзонлашишига хизмат қилмоқда.

РобототехникаХитойUnitree РоботиксТехнологияГуманоид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади