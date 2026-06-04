Гуманоид роботлар нархи кескин тушди: энди улар автомобилдан ҳам арзон
Инсон симон роботлар бозори тубдан ўзгариш арафасида турибди. Атиги бир йил аввал муҳандислик прототиплари учун қарийб бир миллион юан (тахминан 150 минг доллар) сўралган бўлса, бугунги кунда Хитойнинг иккиламчи бозорларида бундай қурилмалар ўн баравар арзон нархларда оммавий равишда пайдо бўлмоқда. Ҳозирда уларни 50 000 юан (тахминан 7,4 минг доллар) атрофида харид қилиш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Иккиламчи савдо платформаларида техноблогерлар ва агентликлар томонидан синов учун олинган "деярли янги" роботлар ҳам кўпайган. Бундай қурилмалар одатда бошланғич нархидан 60-70 фоиз чегирма билан сотилмоқда. Биринчи қўл бозорида ҳам рақобат шиддатли тус олган: Unitree Роботикс компаниясининг Р1 Air роботи 29 900 юандан таклиф этилаётган бўлса, апрель ойида чиқарилган янги икки қўлли робот нархи 26 900 юанга туширилди.
Сонгян Повер компанияси томонидан тақдим этилган Буми роботи эса 9 998 юан нарх билан инсон симон роботлар тарихида 10 000 юанлик довондан пастга тушган илк модел бўлди. Мазкур роботнинг 500 донадан иборат биринчи партияси атиги икки кун ичида сотиб бўлинди. Шунингдек, Боостер Роботикс компаниясининг Боостер К1 модели ҳам 29 900 юандан сотилмоқда, бу саноат роботлари нархининг кескин пасайганидан далолат беради.
Роботларни ижарага бериш бозори ҳам сезиларли даражада арзонлашди. Агар аввалроқ гуманоид роботнинг бир кунлик ижараси 10 000 юанга етган бўлса, жорий йилнинг май ойига келиб тижорий мақсадлар учун ижара нархи кунига 800–1500 юангача тушди. Мутахассисларнинг фикрича, бутловчи қисмлар нархининг пасайиши ва лаборатория шароитидан оммавий ишлаб чиқаришга ўтилиши нархларнинг янада арзонлашишига хизмат қилмоқда.
…