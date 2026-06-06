Стартуп Баттлефиелд 200 учун аризалар қабул қилиниши якунланмоқда
Стартап асосчилари учун Стартуп Баттлефиелд 200 танловида иштирок этиш имконияти якунланишига бор-йўғи уч кун қолди. Аризалар расман 8-июн куни Тинч океани вақти билан соат 23:59 да ёпилади. Шу йилнинг октябрь ойида Сан-Францискодаги Москоне Вест мажмуасида бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt 2026 саҳнасида ўз лойиҳангизни намойиш этиш имкониятини қўлдан бой берманг. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозиргача минглаб стартаплар ўз номзодини тақдим этди. Агар сиз бирор соҳани тубдан ўзгартириш салоҳиятига эга компания устида ишлаётган бўлсангиз, ҳозир ҳаракат қилишнинг айни вақти. Стартуп Баттлефиелд 200 — бу ҳали танилмаган, аммо улкан амбицияга эга эрта босқичдаги стартаплар учун глобал миқёсда эътибор қозониш майдонидир.
Танлаб олинган асосчилар Disrupt тадбирида инвесторлар, нуфузли ОАВ ва глобал стартап экотизими вакиллари қаршисида ўз лойиҳаларини жонли равишда тақдим этадилар. Ғолиб стартап 100 000 доллар миқдоридаги беғараз молиялаштириш маблағини қўлга киритади. Бундан ташқари, ҳар бир иштирокчи компания ўсишни тезлаштириш, мижозларни жалб қилиш ва келажакдаги инвестиция раундлари учун янги эшикларни очиш имконига эга бўлади.
Йиллар давомида Стартуп Баттлефиелд битирувчилари жами 32 миллиард доллардан ортиқ инвестиция жалб қилишган ва 250 дан ортиқ муваффақиятли эхитъларни амалга оширишган. Ушбу танлов иштирокчилари кейинчалик Microsoft, Google, Salesforce, Uber ва Amazon каби гигантлар томонидан сотиб олинган. Шунингдек, Dropbox, Discord, Минт, Fitbit ва Трелло каби машҳур компаниялар ҳам айнан шу платформа орқали ўз фаолиятини бошлаган.
Ҳозирги рақобатбардош инвестиция бозорида ажралиб туриш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ. TechCrunch ишчи MVP версиясига эга ва ўз соҳасида инқилоб қилишга қодир бўлган жасоратли стартапларни қидирмоқда. Бу инвесторлар ва ҳамкорлар эътиборини тортиш учун ноёб имкониятдир.
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