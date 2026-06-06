АҚШ терма жамоаси: Чрис Ричардснинг ҳолати ва Вестон МкКенние режаси
АҚШ эркаклар миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан тайёргарликнинг сўнгги босқичига киришмоқда. Германияга қарши ўртоқлик учрашуви олдидан жамоа лагерида бир қатор муҳим янгиликлар ва кутилмаган учрашувлар юз берди. Хусусан, ҳимоячи Чрис Ричардснинг жисмоний ҳолати сўроқ остида қолаётган бўлса, Вестон МкКенние ўзининг Ювентус клубидаги ажойиб формасини терма жамоага кўчиришга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жамоанинг Чикагодаги машғулотлари ўзига хос ҳиссиётларга бой ўтди. Машғулотлар Чикаго Фире клуби базасида ташкил этилди ва бу ерда жамоанинг собиқ устози Грегг Берҳалтер билан учрашув бўлиб ўтди. Ҳозирги бош мураббий Маурисио Почеттино ва футболчилар ушбу учрашувни илиқ кутиб олишди. Айниқса, Себастиан Берҳалтер учун бу ўз отаси билан дийдорлашиш имконияти бўлди.
Вестон МкКенние матбуот анжуманида Грегг Берҳалтер билан бўлган яқин муносабатлари ҳақида гапириб берди. "У ажойиб инсон. Мен унинг ҳузурига ҳам майдондаги, ҳам шахсий ҳаётимдаги муаммолар билан борганман, ҳатто унинг олдида йиғлаганман. Биз бирга қийин ва ажойиб дамларни ўтказганмиз", — дея таъкидлади Ювентус ярим ҳимоячиси.
МкКенние собиқ мураббийидан бўлажак Жаҳон чемпионати олдидан маслаҳатлар олишига умид қилмоқда. Унинг сўзларига кўра, Берҳалтер доимо ёрдамга тайёр инсон сифатида қолган. Терма жамоа аъзолари ҳозирда бор эътиборини Германияга қарши кечадиган баҳсга қаратган бўлиб, бу ўйин турнир олдидан асосий синов вазифасини ўтаб беради.
…