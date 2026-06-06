АҚШ терма жамоаси: Чрис Ричардснинг ҳолати ва Вестон МкКенние режаси

·64·Спорт
АҚШ терма жамоаси: Чрис Ричардснинг ҳолати ва Вестон МкКенние режаси

АҚШ эркаклар миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан тайёргарликнинг сўнгги босқичига киришмоқда. Германияга қарши ўртоқлик учрашуви олдидан жамоа лагерида бир қатор муҳим янгиликлар ва кутилмаган учрашувлар юз берди. Хусусан, ҳимоячи Чрис Ричардснинг жисмоний ҳолати сўроқ остида қолаётган бўлса, Вестон МкКенние ўзининг Ювентус клубидаги ажойиб формасини терма жамоага кўчиришга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жамоанинг Чикагодаги машғулотлари ўзига хос ҳиссиётларга бой ўтди. Машғулотлар Чикаго Фире клуби базасида ташкил этилди ва бу ерда жамоанинг собиқ устози Грегг Берҳалтер билан учрашув бўлиб ўтди. Ҳозирги бош мураббий Маурисио Почеттино ва футболчилар ушбу учрашувни илиқ кутиб олишди. Айниқса, Себастиан Берҳалтер учун бу ўз отаси билан дийдорлашиш имконияти бўлди.

Вестон МкКенние матбуот анжуманида Грегг Берҳалтер билан бўлган яқин муносабатлари ҳақида гапириб берди. "У ажойиб инсон. Мен унинг ҳузурига ҳам майдондаги, ҳам шахсий ҳаётимдаги муаммолар билан борганман, ҳатто унинг олдида йиғлаганман. Биз бирга қийин ва ажойиб дамларни ўтказганмиз", — дея таъкидлади Ювентус ярим ҳимоячиси.

МкКенние собиқ мураббийидан бўлажак Жаҳон чемпионати олдидан маслаҳатлар олишига умид қилмоқда. Унинг сўзларига кўра, Берҳалтер доимо ёрдамга тайёр инсон сифатида қолган. Терма жамоа аъзолари ҳозирда бор эътиборини Германияга қарши кечадиган баҳсга қаратган бўлиб, бу ўйин турнир олдидан асосий синов вазифасини ўтаб беради.

АҚШВестон МкКенниеЮвентусЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиРафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиБугун, 06:54Арне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этдиАрне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этдиБугун, 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди