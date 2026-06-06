Acer ГИ0: Google Gemini ва 12 MP камерали ақлли кўзойнак тақдим этилди

·214·Техно
Acer ГИ0: Google Gemini ва 12 MP камерали ақлли кўзойнак тақдим этилди

Компутех 2026 кўргазмасида Acer компанияси ўзининг янги Acer ГИ0 (ГИ100 модели) сиmsиз сунъий интеллект кўзойнакларини намойиш этди. Ушбу қурилма Рай-Бан Meta услубида ишланган бўлиб, кундалик фойдаланишга мўлжалланган енгил рамка, ўрнатилган камера, микрофонлар ва Google Gemini асосидаги овозли ассистент билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Acer ГИ0 тўлиқ сиmsиз бўлиб, смартфонга Bluetooth ва Wi-Fi орқали уланади. Қурилманинг барча функцияларидан фойдаланиш учун смартфонга Acer АспиреСйнк иловасини ўрнатиш лозим. Google Gemini булутли модели овозли бошқарув, тасвирларни реал вақт режимида таҳлил қилиш ва матнларни тезкор таржима қилиш имконини беради.

Кўзойнакка ўрнатилган 12 мегапикселли камера 4032×3024 пикселли суратлар олиш ва 1080п форматда (30 кадр/с) видео ёзиш қобилиятига эга. Шунингдек, унда суҳбатлар ва учрашув баённомаларини ёзиб олиш учун махсус аудио ёзув функцияси мавжуд. Атрофдагиларни огоҳлантириш учун қурилмада ёзув жараёнини кўрсатувчи индикаторли светодиод ўрнатилган.

Техник жиҳатдан қурилма 32 GB эММК ички хотираси, учта микрофон, ҳар икки томонда стерео динамиклар, Wi-Fi 5 ва Bluetooth 5.0 модуллари билан таъминланган. Қурилма 217 мА·соат сиғимли аккумулятордан қувват олади ва унинг оғирлиги бор-йўғи 46 граммни ташкил этади.

Acer ГИ0 ақлли кўзойнаклари 2026-йилнинг тўртинчи чорагида сотувга чиқиши кутилмоқда. Унинг нархи АҚШда 300 доллар, Европа бозорида эса 400 евро этиб белгиланган.

AcerGoogle GeminiСмарт ГлассесТехнологияКомпутех 2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиElon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиБугун, 07:5710 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаБугун, 06:55Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиGoogle Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиБугун, 06:54Ugreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиUgreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиБугун, 05:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус