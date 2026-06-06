Acer ГИ0: Google Gemini ва 12 MP камерали ақлли кўзойнак тақдим этилди
Компутех 2026 кўргазмасида Acer компанияси ўзининг янги Acer ГИ0 (ГИ100 модели) сиmsиз сунъий интеллект кўзойнакларини намойиш этди. Ушбу қурилма Рай-Бан Meta услубида ишланган бўлиб, кундалик фойдаланишга мўлжалланган енгил рамка, ўрнатилган камера, микрофонлар ва Google Gemini асосидаги овозли ассистент билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Acer ГИ0 тўлиқ сиmsиз бўлиб, смартфонга Bluetooth ва Wi-Fi орқали уланади. Қурилманинг барча функцияларидан фойдаланиш учун смартфонга Acer АспиреСйнк иловасини ўрнатиш лозим. Google Gemini булутли модели овозли бошқарув, тасвирларни реал вақт режимида таҳлил қилиш ва матнларни тезкор таржима қилиш имконини беради.
Кўзойнакка ўрнатилган 12 мегапикселли камера 4032×3024 пикселли суратлар олиш ва 1080п форматда (30 кадр/с) видео ёзиш қобилиятига эга. Шунингдек, унда суҳбатлар ва учрашув баённомаларини ёзиб олиш учун махсус аудио ёзув функцияси мавжуд. Атрофдагиларни огоҳлантириш учун қурилмада ёзув жараёнини кўрсатувчи индикаторли светодиод ўрнатилган.
Техник жиҳатдан қурилма 32 GB эММК ички хотираси, учта микрофон, ҳар икки томонда стерео динамиклар, Wi-Fi 5 ва Bluetooth 5.0 модуллари билан таъминланган. Қурилма 217 мА·соат сиғимли аккумулятордан қувват олади ва унинг оғирлиги бор-йўғи 46 граммни ташкил этади.
Acer ГИ0 ақлли кўзойнаклари 2026-йилнинг тўртинчи чорагида сотувга чиқиши кутилмоқда. Унинг нархи АҚШда 300 доллар, Европа бозорида эса 400 евро этиб белгиланган.
…