Э-велосипед бозорида инқироз: Lectric қандай қилиб муваффақиятга эришмоқда?
Фениксда (Аризона) жойлашган Lectric эБикес компанияси жорий йилда учта янги брендни ишга туширганини эълон қилди. Булар — қайта тикланган Жуисед Бикес, янги Жуисед Поверспортс ва премиум саргузаштлар учун мўлжалланган Монарк брендларидир. Ушбу кенгайиш стратегияси соҳадаги кўплаб стартаплар банкротликка учраётган бир пайтда амалга оширилмоқда. Компания бош директори Леви Конлов TechCrunch нашрига берган интервюсида ушбу лойиҳаларга қарийб 10 миллион доллар сармоя киритилганини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бозордаги умумий пасайишга қарамай, Lectric ўтган ойда ўз тарихидаги энг юқори савдо кўрсаткичига эришиб, қарийб 30,000 дона э-велосипед сотган. Бу кўрсаткич ҳатто пандемия давридаги энг юқори чўққилардан ҳам ўзиб кетди. Ваҳоланки, сўнгги икки йил ичида кўплаб э-велосипед ишлаб чиқарувчилари, жумладан, 330 миллион доллар венчур капитали жалб қилган ва 1,65 миллиард долларга баҳоланган Рад Повер Бикес ҳам банкротликка учраб, бор-йўғи 13,2 миллион долларга сотиб юборилган эди.
Lectric муваффақиятининг сири унинг молиявий стратегиясида ётади. Конлов ва унинг ҳаммуассиси Роббй Дезиел бизнесни бошида венчур капиталисиз, ўз маблағлари (боотстраппинг) ҳисобига ривожлантиришган. Фақат 2020-йилга келибгина Бертрам Капитал Манагемент хусусий инвестиция фирмасидан сармоя қабул қилинган. Бугунги кунда Lectric АҚШдаги энг йирик э-велосипед сотувчиларидан бирига айланди ва 2025-йилда 150,000 дона маҳсулот етказиб беришни режалаштирмоқда.
Компания раҳбарияти бренднинг ўзига хослигини сақлаб қолишга катта эътибор қаратмоқда. Конловнинг сўзларига кўра, битта бренд остида барча турдаги мижозларга хизмат кўрсатиш бренд нуфузини тушириши мумкин. Шу сабабли, янги сотиб олинган ва ташкил этилган брендлар Lectric'дан алоҳида ҳолда ривожлантирилади. Ҳозирда компания маҳсулотларининг 90 фоизини ўз веб-сайти орқали тўғридан-тўғри истеъмолчиларга сотмоқда, сайтга эса ҳар ойда 2 миллиондан 4 миллионгача фойдаланувчи ташриф буюради.
…