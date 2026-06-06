Э-велосипед бозорида инқироз: Lectric қандай қилиб муваффақиятга эришмоқда?

·84·Техно
Э-велосипед бозорида инқироз: Lectric қандай қилиб муваффақиятга эришмоқда?

Фениксда (Аризона) жойлашган Lectric эБикес компанияси жорий йилда учта янги брендни ишга туширганини эълон қилди. Булар — қайта тикланган Жуисед Бикес, янги Жуисед Поверспортс ва премиум саргузаштлар учун мўлжалланган Монарк брендларидир. Ушбу кенгайиш стратегияси соҳадаги кўплаб стартаплар банкротликка учраётган бир пайтда амалга оширилмоқда. Компания бош директори Леви Конлов TechCrunch нашрига берган интервюсида ушбу лойиҳаларга қарийб 10 миллион доллар сармоя киритилганини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бозордаги умумий пасайишга қарамай, Lectric ўтган ойда ўз тарихидаги энг юқори савдо кўрсаткичига эришиб, қарийб 30,000 дона э-велосипед сотган. Бу кўрсаткич ҳатто пандемия давридаги энг юқори чўққилардан ҳам ўзиб кетди. Ваҳоланки, сўнгги икки йил ичида кўплаб э-велосипед ишлаб чиқарувчилари, жумладан, 330 миллион доллар венчур капитали жалб қилган ва 1,65 миллиард долларга баҳоланган Рад Повер Бикес ҳам банкротликка учраб, бор-йўғи 13,2 миллион долларга сотиб юборилган эди.

Lectric муваффақиятининг сири унинг молиявий стратегиясида ётади. Конлов ва унинг ҳаммуассиси Роббй Дезиел бизнесни бошида венчур капиталисиз, ўз маблағлари (боотстраппинг) ҳисобига ривожлантиришган. Фақат 2020-йилга келибгина Бертрам Капитал Манагемент хусусий инвестиция фирмасидан сармоя қабул қилинган. Бугунги кунда Lectric АҚШдаги энг йирик э-велосипед сотувчиларидан бирига айланди ва 2025-йилда 150,000 дона маҳсулот етказиб беришни режалаштирмоқда.

Компания раҳбарияти бренднинг ўзига хослигини сақлаб қолишга катта эътибор қаратмоқда. Конловнинг сўзларига кўра, битта бренд остида барча турдаги мижозларга хизмат кўрсатиш бренд нуфузини тушириши мумкин. Шу сабабли, янги сотиб олинган ва ташкил этилган брендлар Lectric'дан алоҳида ҳолда ривожлантирилади. Ҳозирда компания маҳсулотларининг 90 фоизини ўз веб-сайти орқали тўғридан-тўғри истеъмолчиларга сотмоқда, сайтга эса ҳар ойда 2 миллиондан 4 миллионгача фойдаланувчи ташриф буюради.

LectricЭ-бикеСтартапБизнесТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаБугун, 06:55Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиGoogle Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиБугун, 06:54Ugreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиUgreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиБугун, 05:54Сунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиСунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиБугун, 05:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Э-велосипед бозорида инқироз: Lectric қандай қилиб муваффақиятга эришмоқда? – Zamin.uz, 06.06.2026