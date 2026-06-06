NASA Марсга парвоз учун ядровий двигател лойиҳасини тезлаштирмоқда

·58·Техно
NASA Марсга парвоз учун ядровий двигател лойиҳасини тезлаштирмоқда

NASA агентлиги Марсга парвоз қилиш учун мўлжалланган ядровий электр двигател қурилмасини намойиш этувчи Спасе Реактор 1 Фреэдом (СР-1 Фреэдом) миссиясини бошқаришнинг соддалаштирилган моделини ишлаб чиқмоқда. Тахминан 2,5 йилдан сўнг учирилиши режалаштирилган ушбу миссия тарихда илк бор ядровий реактор ёрдамида ҳосил қилинган электр энергияси орқали ионли ёки плазмали двигателларни ҳаракатга келтиришни кўзда тутади. Бундай технология узоқ масофали сайёралараро парвозлар учун юқори самарадорликни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASA маъмурияти лойиҳани амалга оширишни тезлаштириш мақсадида бошқарув жараёнларини қайта кўриб чиқмоқда. Агентлик раҳбари ўринбосари в.б. Лори Глазе таъкидлашича, ташкилот амалдаги талабларга риоя қилган ҳолда, қарор қабул қилишдаги кечикишларни камайтириш ва маъмурий тўсиқларни бартараф этиш учун уларни мослаштирмоқда. Бу ёндашув лойиҳани белгиланган қисқа муддатларда якунлаш имконини беради.

Миссиянинг тезкор амалга оширилиши мавжуд техник базадан фойдаланиш билан боғлиқ. Платформа сифатида Гатевай ой станцияси учун яратилаётган Повер анд Proпульсион Элемент (ППE) модули танланган. Шунингдек, ядровий қисм учун АҚШ Энергетика вазирлиги (Департмент оф Энергй) томонидан ишлаб чиқилган тадқиқот реакторлари лойиҳаларидан фойдаланилади. Қурилма реакторни асосий қисмдан ажратиб турувчи узун ферма ва иссиқликни чиқариб юборувчи йирик радиаторлар билан жиҳозланади.

СР-1 Фреэдом миссияси доирасида Марсга SkyФалл аппарати ҳам етказилади. Ушбу тизим сайёра атмосферасига кириб, Ингенуитй конструкциясига асосланган учта кичик вертолётни ишга туширади. NASA янги ишланмалар ҳажмини минималлаштириб, Персеверансе миссиясида синовдан ўтган технологиялардан максимал даражада фойдаланишни мақсад қилган.

Лойиҳа қиймати ҳозирча расман очиқланмаган. СР-1 Фреэдом 2027-молия йили учун бюджет сўровига киритилмаган бўлса-да, уни молиялаштириш мавжуд маблағларни, жумладан, Гатевай дастури учун ажратилган бюджетнинг бир қисмини қайта тақсимлаш ҳисобига амалга оширилиши режалаштирилган.

NASAМарсСР-1 ФреэдомКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиРоссияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиБугун, 08:21Elon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиElon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиБугун, 07:5710 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаБугун, 06:55Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиGoogle Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус