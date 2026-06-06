Сунъий интеллект хотираси самарасиз бўлиб чиқди: Тенуре лойиҳаси 95 фоиз хатоликни аниқлади

·60·Техно
Сунъий интеллект хотираси самарасиз бўлиб чиқди: Тенуре лойиҳаси 95 фоиз хатоликни аниқлади

Замонавий сунъий интеллект ассистентлари код ёзиш, ҳужжатларни таҳлил қилиш ва узоқ мулоқотларни давом эттиришда маҳоратли бўлса-да, уларнинг хотираси кутилганидан анча ёмон бўлиши мумкин. Техас университети тадқиқотчиси Жеффрей Флйнт томонидан ўтказилган янги тадқиқот шуни кўрсатдики, катта тил моделлари (LLM) учун қўлланиладиган узоқ муддатли хотира тизимлари фундаментал муаммоларга эга. Ҳозирги тизимлар маълумотларни математик векторлар кўринишида сақлайди ва уларни семантик ўхшашлик бўйича қидиради, бу эса аниқ фактларни топишда жиддий хатоликларга сабаб бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Флйнтнинг таъкидлашича, мавжуд бенчмарклар сифат иллюзиясини яратмоқда. Одатда моделнинг якуний жавоби баҳоланади, хотира сифати эмас. Тил модели қидирувдаги хатоларни ўзининг мантиқий билимлари ҳисобига яшириши мумкин. Бироқ, агар бу маълумотлар матн яратиш учун эмас, балки API чақирувлари ёки инфратузилмани созлаш каби аниқлик талаб қиладиган вазифалар учун ишлатилса, оқибатлар критик бўлади. Тадқиқотчи томонидан яратилган ПресисионМемБенч тести Мем0, Зеп ва Ҳиндсигҳт каби машҳур тизимларда фактларни топиш аниқлиги бор-йўғи 5–8 фоизни ташкил этишини кўрсатди.

Ушбу муаммони ҳал қилиш учун Тенуре тизими таклиф этилди. Унинг асосий хусусияти шундаки, хотира қидирув вазифаси сифатида эмас, балки ҳолатни бошқариш (стате манагемент) сифатида кўрилади. Тенуре ноаниқ семантик тасвирлар ўрнига "ишончлар" (белиефс) деб аталувчи структуравий омборни қўллайди. Ҳар бир ёзув тури, амал қилиш соҳаси ва долзарблик ҳолатига эга бўлган алоҳида факт ҳисобланади. Тизим эскирган маълумотларни кузатиб боради ва уларни янгилари билан алмаштиради, турли лойиҳалар маълумотларини аралаштириб юбормайди.

Тенуре векторли қидирувдан воз кечиб, терминларнинг аниқ мос келишига асосланган классик усуллардан фойдаланади. Масалан, агар фойдаланувчи Редис маълумотлар базасидан фойдаланаётганини айтса, тизим МонгоДБ ёки ПостгреСҚЛ каби ўхшаш технологияларни эмас, айнан Редисни қайтаради. Синовларда векторли тизимлар битта тўғри жавоб билан бирга 16 та кераксиз фактни чиқарган бўлса, Тенуре 1,0 кўрсаткичи билан фақат керакли маълумотни тақдим этди. Шунингдек, тизимда контекстлар қатъий изоляция қилинган бўлиб, эски мулоқотлардаги маълумотлар янги вазифаларга халақит бермайди.

Сунъий IntelлектТенуреТехнологияLLMПресисионМемБенч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиРоссияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиБугун, 08:21Elon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиElon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиБугун, 07:5710 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаБугун, 06:55Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиGoogle Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус