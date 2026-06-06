IBM компанияси йирик киберҳужумларни яширганликда айбланмоқда
IBM компаниясининг киберхавфсизлик бўйича собиқ вице-президенти Виллиам Барлов корпорацияни ўтган ўн йиллик давомида содир бўлган бир нечта йирик маълумотлар ўғирланишини яширганликда айблади. 2020-йилда топширилган ва шу ҳафтада эълон қилинган суд ҳужжатларига кўра, IBM тармоғи 2013-йилдан 2016-йилгача хорижий ҳукуматлар, хусусан, Хитой хакерлари томонидан бир неча бор бузиб кирилган, бироқ компания бу ҳақда на жамоатчиликка, на давлат органларига хабар берган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Барлов ўз даъвосида IBM асосий тармоғи хорижий давлат агентлари томонидан мунтазам равишда бузиб келинганини ва маълумотлар тез-тез ўғирланганини таъкидламоқда. Хусусан, Хитой ҳукуматига алоқадор APT 10 гуруҳи компания тармоғига 56 000 мартадан ортиқ киришга муваффақ бўлгани айтилмоқда. Ушбу гуруҳ АТ&Т билан ҳамкорликда сақланган маълумотларга ҳам кириш имконига эга бўлган.
Маълумотларга кўра, 2017-йилда Фиве Эес алянси (АҚШ, Буюк Британия, Канада, Австралия ва Янги Зеландия разведка хизматлари) IBM компаниясини киберҳужум ҳақида огоҳлантирган. Шундан сўнг ўтказилган ички текширув хакерлар тизимга чуқур кириб борганини тасдиқлаган, бироқ компания тармоққа кириш журналларини (логс) сақламагани сабабли ҳужум кўламини тўлиқ аниқлай олмаган.
IBM вакили Мики Карвер ушбу айбловларни рад этиб, Адлия вазирлиги ишга аралашишдан бош тортганини ва компания қонун доирасида иш тутганига ишончи комил эканини билдирди. Шунга қарамай, АҚШ федерал ҳукуматининг йирик киберхавфсизлик етказиб берувчиси бўлган компаниянинг бундай ҳодисаларни яшириши соҳада катта мунозараларга сабаб бўлмоқда.
…