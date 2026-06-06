Иллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқда

·20·Иқтисодиёт
Иллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқда

Иллинойс Бош ассамблеяси томонидан қабул қилинган 56 миллиард долларлик штат бюджети лойиҳаси криптовалюта фойдаланувчилари учун янги солиқ турини жорий этишни кўзда тутмоқда. 2027-молия йили учун мўлжалланган ушбу қонун лойиҳасига кўра, крипто транзакцияларидан 0,2 фоиз миқдорида солиқ ундирилиши таклиф этилмоқда. Мазкур тўлов рақамли активлар брокерлари томонидан амалга ошириладиган савдо операцияларига нисбатан қўлланилади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

“Дигитал Ассет Привилеге Тах Акт” деб номланган ушбу тузатиш Иллинойс ҳудудида фаолият юритувчи барча рақамли актив брокерлари учун мажбурий рўйхатдан ўтиш талабларини ҳам ўз ичига олади. 1-январдан бошлаб ушбу қоидаларга амал қилмаган брокерлар 3-даражали оғир жиноятда айбдор деб топилиши мумкин. Бу эса икки йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш ва 25 000 долларгача жарима солишга сабаб бўлади.

Ҳозирда мазкур қонун лойиҳаси штат губернатори ЖБ Притзкер томонидан имзоланиши кутилмоқда. Губернатор қонунни тез орада имзолаш ниятида эканлигини маълум қилган. Маҳаллий қонун чиқарувчилар ушбу янги солиқ тури орқали штат ғазнасига қўшимча 60 миллион доллар маблағ тушишини прогноз қилишмоқда.

Бироқ, крипто саноати вакиллари ва фаоллари ушбу ташаббусга кескин қаршилик кўрсатмоқда. Те Дигитал Чамбер ва Иллиноис Blockчаин Ассосиатион вакиллари штат маъмуриятига йўллаган мактубида, бундай солиқ иқтисодий жиҳатдан ҳалокатли бўлишини ва соҳа вакиллари билан маслаҳатлашилмаганини таъкидлашган. Уларнинг сўзларига кўра, АҚШнинг бошқа ҳеч бир штатида бундай турдаги солиқ мавжуд эмас.

Ушбу чора-тадбирлар губернатор Притзкернинг штат ходимларига Кальцҳи ва Полймаркет каби платформаларда пул тикишни тақиқлаш ҳақидаги фармонидан сўнг юзага келди. Расмийлар бундай платформалар орқали ёпиқ маълумотлардан шахсий бойиш мақсадида фойдаланиш хавфидан хавотирда эканликларини билдиришган.

КриптоСолиқИллинойсBitcoinИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доллар курси 12 минг сўмдан ошдиДоллар курси 12 минг сўмдан ошдиБугун, 06:38АҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариАҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариБугун, 23:58ЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 доллармиЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 доллармиБугун, 23:55Kraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этадиKraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этадиБугун, 23:52Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиКеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди