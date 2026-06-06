Google SpaceX билан ҳисоблаш қуввати учун 920 млн долларлик шартнома тузди

·60·Техно
Google SpaceX билан ҳисоблаш қуввати учун 920 млн долларлик шартнома тузди

SpaceX компанияси ўзининг тарихий IPO жараёни арафасида Google билан йирик ҳисоблаш қуввати бўйича келишувга эришди. Жума куни эълон қилинган расмий ҳужжатларга кўра, Google 2026-йил октябридан 2029-йил июнига қадар SpaceX компаниясига ойига 920 миллион доллар тўлайди. Ушбу маблағ эвазига қидирув гиганти тахминан 110,000 дона NVIDIA GPU, CPU ва бошқа тегишли хотира компонентларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу келишув SpaceX май ойи охирида Anthropic билан имзолаган шартномага ўхшашдир. Anthropic келишуви доирасида компания Теннесси штатидаги Колоссус 1 маълумотлар маркази қувватлари учун ойига 1,25 миллиард доллар тўлашга рози бўлган эди. Google билан тузилган шартнома эса Колоссус 1 қувватининг тахминан ярмини ташкил этади, бироқ SpaceX айнан қайси маълумотлар маркази Google ихтиёрига берилишини очиқламади. Elon Musk аввалроқ Колоссус 2 маркази xAI эҳтиёжлари учун банд қилинишига шама қилган эди.

Google вакилларининг таъкидлашича, ушбу қадам сунъий интеллект маҳсулотларига бўлган кутилмаган юқори талаб билан боғлиқ. "Google Cloud ва SpaceX узоқ йиллик ҳамкорлар ҳисобланади. Бу қисқа муддатли келишув бўлиб, у бизнинг Gemini Энтерприсе агент платформамизга бўлган ортиб бораётган талабни қондириш учун кўприк вазифасини ўтайди", — дейилади компания баёнотида. Алпҳабет жорий йилда капитал харажатлар учун 180 миллиард доллардан ортиқ маблағ ажратган ва бу кўрсаткич 2027-йилда янада ошиши кутилмоқда.

Шартномада бекор қилиш банди ҳам мавжуд: ҳар икки томон 2026-йил 31-декабрдан кейин 90 кунлик огоҳлантириш билан келишувни тўхтатиши мумкин. Агар SpaceX 2026-йил 30-сентябргача вада қилинган GPU миқдорини етказиб бера олмаса, Google шартномани бекор қилиш ёки тўловларни камайтириш ҳуқуқига эга. Ушбу янгилик SpaceX акциялари Насдақ биржасида савдога чиқишидан бир ҳафта олдин эълон қилинди. Компания 1,75 триллион доллар баҳо билан 75 миллиард доллар маблағ жалб қилишни кўзламоқда.

GoogleSpaceXNVIDIAСунъий IntelлектАлпҳабет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиРоссияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиБугун, 08:21Elon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиElon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиБугун, 07:5710 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаБугун, 06:55Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиGoogle Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус