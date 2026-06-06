Google SpaceX билан ҳисоблаш қуввати учун 920 млн долларлик шартнома тузди
SpaceX компанияси ўзининг тарихий IPO жараёни арафасида Google билан йирик ҳисоблаш қуввати бўйича келишувга эришди. Жума куни эълон қилинган расмий ҳужжатларга кўра, Google 2026-йил октябридан 2029-йил июнига қадар SpaceX компаниясига ойига 920 миллион доллар тўлайди. Ушбу маблағ эвазига қидирув гиганти тахминан 110,000 дона NVIDIA GPU, CPU ва бошқа тегишли хотира компонентларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу келишув SpaceX май ойи охирида Anthropic билан имзолаган шартномага ўхшашдир. Anthropic келишуви доирасида компания Теннесси штатидаги Колоссус 1 маълумотлар маркази қувватлари учун ойига 1,25 миллиард доллар тўлашга рози бўлган эди. Google билан тузилган шартнома эса Колоссус 1 қувватининг тахминан ярмини ташкил этади, бироқ SpaceX айнан қайси маълумотлар маркази Google ихтиёрига берилишини очиқламади. Elon Musk аввалроқ Колоссус 2 маркази xAI эҳтиёжлари учун банд қилинишига шама қилган эди.
Google вакилларининг таъкидлашича, ушбу қадам сунъий интеллект маҳсулотларига бўлган кутилмаган юқори талаб билан боғлиқ. "Google Cloud ва SpaceX узоқ йиллик ҳамкорлар ҳисобланади. Бу қисқа муддатли келишув бўлиб, у бизнинг Gemini Энтерприсе агент платформамизга бўлган ортиб бораётган талабни қондириш учун кўприк вазифасини ўтайди", — дейилади компания баёнотида. Алпҳабет жорий йилда капитал харажатлар учун 180 миллиард доллардан ортиқ маблағ ажратган ва бу кўрсаткич 2027-йилда янада ошиши кутилмоқда.
Шартномада бекор қилиш банди ҳам мавжуд: ҳар икки томон 2026-йил 31-декабрдан кейин 90 кунлик огоҳлантириш билан келишувни тўхтатиши мумкин. Агар SpaceX 2026-йил 30-сентябргача вада қилинган GPU миқдорини етказиб бера олмаса, Google шартномани бекор қилиш ёки тўловларни камайтириш ҳуқуқига эга. Ушбу янгилик SpaceX акциялари Насдақ биржасида савдога чиқишидан бир ҳафта олдин эълон қилинди. Компания 1,75 триллион доллар баҳо билан 75 миллиард доллар маблағ жалб қилишни кўзламоқда.
…