Эстевао Челси сафида Эден Ҳазард ва Аржен Роббен даражасига чиқа оладими?

·110·Спорт
Эстевао Челси сафида Эден Ҳазард ва Аржен Роббен даражасига чиқа оладими?

Челси мухлислари бразилиялик иқтидор эгалари борасида катта умидлар боғлашмоқда. Собиқ ҳимоячи Гари Кэхилл ГОАЛ нашрига берган интервюсида нима учун Эстевао Эден Ҳазард ва Аржен Роббен каби қанот сеҳргарлари даражасига кўтарила олишини тушунтириб берди. Стамфорд Бридге аҳли аллақачон ушбу ёш юлдузнинг ўйинларидан завқ олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Палмеирас сафида порлаб чиққан Эстевао Европанинг кўплаб гранд клублари эътиборини тортган эди. Якунда Челси ушбу пойгада ғолиб чиқди ва трансфер учун умумий ҳисобда 50 миллион фунт стерлинг сарфлади. 2025-йилнинг ёзида Лондон клубига келиб қўшилган жанубий америкалик футболчи тезда асосий таркибга мослашиб кетди.

2025-26-йилги мавсумда Челси барқарорлик борасида муаммоларга дуч келган бўлса-да, бу Эстевао учун ўзини кўрсатишга имконият яратди. Ёш иқтидор барча мусобақаларда 36 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол уришга муваффақ бўлди. Афсуски, тиззасидаги жароҳат унинг мавсумини ва Бразилия терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатига бориш орзуларини вақтинча тўхтатиб қўйди.

Гари Кэхиллнинг таъкидлашича, Эстевао мухлисларни ҳаяжонга соладиган кам сонли футболчилардан биридир. "Мен бу мавсумда бир неча бор стадионда бўлдим ва мухлислар унинг ўйинидан тўймаётганини кўрдим. У тўпни эгаллаганида ҳамма ниманидир кутиб, ўрнидан туриб кетади. Менинг давримда Ҳазард, Педро ва Виллиан шундай эди. У кутилмаган вазиятда ўйин тақдирини ҳал қила оладиган ноёб истеъдод эгасидир", — деди собиқ ҳимоячи.

Эстеваонинг ёшини ҳисобга олсак, у ҳали янада кучайиши кутилмоқда. Жароҳат футболнинг бир қисми бўлса-да, унинг қайтиши Челси учун катта куч бўлиши шубҳасиз. Лондонликлар ушбу бразилиялик вундеркинд атрофида жамоанинг келажакдаги ҳужум чизиғини қуришни режалаштирмоқда.

ЧелсиЭстеваоАнглия Премер-лигасиТрансферБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛамине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 08:15Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди