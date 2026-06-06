Эстевао Челси сафида Эден Ҳазард ва Аржен Роббен даражасига чиқа оладими?
Челси мухлислари бразилиялик иқтидор эгалари борасида катта умидлар боғлашмоқда. Собиқ ҳимоячи Гари Кэхилл ГОАЛ нашрига берган интервюсида нима учун Эстевао Эден Ҳазард ва Аржен Роббен каби қанот сеҳргарлари даражасига кўтарила олишини тушунтириб берди. Стамфорд Бридге аҳли аллақачон ушбу ёш юлдузнинг ўйинларидан завқ олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Палмеирас сафида порлаб чиққан Эстевао Европанинг кўплаб гранд клублари эътиборини тортган эди. Якунда Челси ушбу пойгада ғолиб чиқди ва трансфер учун умумий ҳисобда 50 миллион фунт стерлинг сарфлади. 2025-йилнинг ёзида Лондон клубига келиб қўшилган жанубий америкалик футболчи тезда асосий таркибга мослашиб кетди.
2025-26-йилги мавсумда Челси барқарорлик борасида муаммоларга дуч келган бўлса-да, бу Эстевао учун ўзини кўрсатишга имконият яратди. Ёш иқтидор барча мусобақаларда 36 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол уришга муваффақ бўлди. Афсуски, тиззасидаги жароҳат унинг мавсумини ва Бразилия терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатига бориш орзуларини вақтинча тўхтатиб қўйди.
Гари Кэхиллнинг таъкидлашича, Эстевао мухлисларни ҳаяжонга соладиган кам сонли футболчилардан биридир. "Мен бу мавсумда бир неча бор стадионда бўлдим ва мухлислар унинг ўйинидан тўймаётганини кўрдим. У тўпни эгаллаганида ҳамма ниманидир кутиб, ўрнидан туриб кетади. Менинг давримда Ҳазард, Педро ва Виллиан шундай эди. У кутилмаган вазиятда ўйин тақдирини ҳал қила оладиган ноёб истеъдод эгасидир", — деди собиқ ҳимоячи.
Эстеваонинг ёшини ҳисобга олсак, у ҳали янада кучайиши кутилмоқда. Жароҳат футболнинг бир қисми бўлса-да, унинг қайтиши Челси учун катта куч бўлиши шубҳасиз. Лондонликлар ушбу бразилиялик вундеркинд атрофида жамоанинг келажакдаги ҳужум чизиғини қуришни режалаштирмоқда.
…