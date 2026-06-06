NASA бизнес танқидидан сўнг ХКС ўрнини босувчи давлат модули ғоясидан воз кечди
NASA агентлиги Халқаро коинот станцияси (ХКС) эксплуатацияси якунланганидан кейин ўтиш даври ечими сифатида хизмат қилиши керак бўлган давлат «базавий модули»ни яратиш таклифини рад этди. Агентлик матбуот хизматининг хабар беришича, март ойида илгари сурилган ушбу ташаббус расман тўхтатилди. Аввалроқ NASA раҳбарияти тижорий орбитал станциялар бозори кутилганидан секин ривожланаётганини айтиб, давлатга тегишли марказий модул яратишни таклиф қилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу режа хусусий сектор вакиллари, хусусан, ўз станцияларини ишлаб чиқаётган компаниялар томонидан кескин танқидга учради. Ахиом Спасе бош директори Жонатан Сиртаин ушбу ташаббусни кутилмаган деб атади ва давлат компоненти ғояси компания томонидан совуқ кутиб олинганини таъкидлади. Бизнес вакилларининг фикрича, бозор янги давлат инфратузилмасисиз ҳам бир ёки бир нечта тижорий платформалар мавжудлигини таъминлашга қодир.
Васт компанияси раҳбари Max Ҳаот ва Старлаб Спасе раҳбари Маршалл Смит каби соҳа етакчилари коинотда тадқиқотлар ўтказишга бўлган талаб ортиб бораётганини таъкидладилар. Уларнинг сўзларига кўра, нафақат NASA, балки ХКС дастурида қатнашмаётган бошқа суверен давлатлар ҳам ўз астронавтларини орбитага юборишга тайёр. Старлаб Спасе маълумотларига кўра, лойиҳага бўлган тижорий қизиқиш ҳозирги имкониятлардан қарийб 40 фоизга юқори.
Якунда NASA бизнес ҳамжамиятининг далилларига қўшилди. Агентлик вакили Бетанй Стивенс компаниялар барқарор тижорий бозор мавжудлигини исботловчи ишончли маълумотлар тақдим этганини маълум қилди. Эндиликда NASA келажакдаги орбитал станцияларда асосий эгаси эмас, балки бошқа давлат ва хусусий мижозлар қаторидаги буюртмачилардан бири сифатида иштирок этади.
…