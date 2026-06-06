NASA бизнес танқидидан сўнг ХКС ўрнини босувчи давлат модули ғоясидан воз кечди

·57·Техно
NASA бизнес танқидидан сўнг ХКС ўрнини босувчи давлат модули ғоясидан воз кечди

NASA агентлиги Халқаро коинот станцияси (ХКС) эксплуатацияси якунланганидан кейин ўтиш даври ечими сифатида хизмат қилиши керак бўлган давлат «базавий модули»ни яратиш таклифини рад этди. Агентлик матбуот хизматининг хабар беришича, март ойида илгари сурилган ушбу ташаббус расман тўхтатилди. Аввалроқ NASA раҳбарияти тижорий орбитал станциялар бозори кутилганидан секин ривожланаётганини айтиб, давлатга тегишли марказий модул яратишни таклиф қилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу режа хусусий сектор вакиллари, хусусан, ўз станцияларини ишлаб чиқаётган компаниялар томонидан кескин танқидга учради. Ахиом Спасе бош директори Жонатан Сиртаин ушбу ташаббусни кутилмаган деб атади ва давлат компоненти ғояси компания томонидан совуқ кутиб олинганини таъкидлади. Бизнес вакилларининг фикрича, бозор янги давлат инфратузилмасисиз ҳам бир ёки бир нечта тижорий платформалар мавжудлигини таъминлашга қодир.

Васт компанияси раҳбари Max Ҳаот ва Старлаб Спасе раҳбари Маршалл Смит каби соҳа етакчилари коинотда тадқиқотлар ўтказишга бўлган талаб ортиб бораётганини таъкидладилар. Уларнинг сўзларига кўра, нафақат NASA, балки ХКС дастурида қатнашмаётган бошқа суверен давлатлар ҳам ўз астронавтларини орбитага юборишга тайёр. Старлаб Спасе маълумотларига кўра, лойиҳага бўлган тижорий қизиқиш ҳозирги имкониятлардан қарийб 40 фоизга юқори.

Якунда NASA бизнес ҳамжамиятининг далилларига қўшилди. Агентлик вакили Бетанй Стивенс компаниялар барқарор тижорий бозор мавжудлигини исботловчи ишончли маълумотлар тақдим этганини маълум қилди. Эндиликда NASA келажакдаги орбитал станцияларда асосий эгаси эмас, балки бошқа давлат ва хусусий мижозлар қаторидаги буюртмачилардан бири сифатида иштирок этади.

NASAХКСКоинотАхиом СпасеСтарлаб Спасе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаБугун, 06:55Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиGoogle Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиБугун, 06:54Ugreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиUgreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиБугун, 05:54Сунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиСунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиБугун, 05:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус