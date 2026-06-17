Apple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгаради
Apple корпорацияси ўзининг пуллик iCloud+ обуначилари учун тақдим этиладиган Ҳиде Мй Эмаил (Электрон почтамни яшириш) функциясига жиддий ўзгартириш киритишни режалаштирмоқда. Ушбу хизмат фойдаланувчиларга турли сайт ва иловаларда рўйхатдан ўтишда ўзларининг ҳақиқий электрон почта манзилларини яшириш имконини беради. Бироқ, янги киритилаётган ўзгаришлар ушбу махфийлик воситасининг самарадорлигини сезиларли даражада пасайтириши ва учинчи томон ресурсларига бундай фойдаланувчиларни блоклаш учун йўл очиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Ҳиде Мй Эмаил тизими орқали яратилган аноним манзиллар оддий @icloud.com домени остида ишлайди. Бу эса ушбу манзилларни Apple компаниясининг оддий почта фойдаланувчиларидан ажратишни имконсиз қилади. Натижада, сайтлар ва иловалар фойдаланувчининг аноним ёки ҳақиқий манзил ишлатаётганини била олмайди. TechCrunch нашри хабарига кўра, яқин ҳафталар ичида Apple барча янги аноним манзилларни @привате.icloud.com субдоменига ўтказади.
Махфийлик ва блоклаш хавфиЯнги @привате.icloud.com доменининг жорий этилиши сайт ва илова ишлаб чиқувчиларига фойдаланувчининг ўз шахсини яшираётганини осонгина аниқлаш имконини беради. Бу эса аноним манзиллардан фойдаланувчи шахсларнинг рўйхатдан ўтишини чеклаш ёки уларни бутунлай блоклаш хавфини туғдиради. Кўплаб интернет ресурслари маркетинг мақсадларида фойдаланувчиларнинг реал маълумотларини йиғишга интилади ва Apple'нинг бу қадами уларга анонимликка қарши курашишда ёрдам беради.
Apple компанияси ишлаб чиқувчилар учун йўллаган эслатмасида мавжуд аноним манзиллар ўзгаришсиз қолиши ва хатларни йўналтиришда давом этишини таъкидлаган. Шунингдек, компания илова ва почта провайдерларини ушбу янги домендан келадиган хатларни фильтрламасликка ва уларнинг етказиб берилишини таъминлаш учун ўз тизимларини янгилашга чақирган. Бироқ, Reddit фойдаланувчилари ва технология экспертлари ушбу ўзгаришни кескин танқид остига олиб, бу хизматнинг асосий моҳиятига зид эканини айтишмоқда.
Сиёсий босим ва хавфсизлик масалалариApple нима учун бундай қарорга келганини расман изоҳламаган бўлса-да, баъзи таҳлилчилар буни ҳуқуқ-тартибот идоралари билан боғлиқ вазиятлар билан боғлашмоқда. Жорий йил бошида Apple компанияси Ҳиде Мй Эмаил орқали яратилган аноним манзилдан фойдаланиб таҳдидли хат юборган фойдаланувчининг шахсий маълумотларини ФҚБ (FBI) директори Каш Пател билан боғлиқ иш доирасида ҳукуматга тақдим этгани маълум бўлган эди.
Бундан ташқари, АҚШ маъмурияти сўнгги вақтлар ичида технологик компаниялардан аноним аккаунтлар ортидаги шахсларни аниқлашни талаб қилиб, суд орқали сўровлар юборишни кўпайтирган. Apple'нинг ушбу янги қадами аноним фойдаланувчиларни умумий оқимдан ажратиб олишни осонлаштиради, бу эса келажакда шахсий маълумотлар дахлсизлиги борасида янги саволларни келтириб чиқариши шубҳасиз.
…