Apple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгаради

·0·Техно
Apple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгаради

Apple корпорацияси ўзининг пуллик iCloud+ обуначилари учун тақдим этиладиган Ҳиде Мй Эмаил (Электрон почтамни яшириш) функциясига жиддий ўзгартириш киритишни режалаштирмоқда. Ушбу хизмат фойдаланувчиларга турли сайт ва иловаларда рўйхатдан ўтишда ўзларининг ҳақиқий электрон почта манзилларини яшириш имконини беради. Бироқ, янги киритилаётган ўзгаришлар ушбу махфийлик воситасининг самарадорлигини сезиларли даражада пасайтириши ва учинчи томон ресурсларига бундай фойдаланувчиларни блоклаш учун йўл очиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Ҳиде Мй Эмаил тизими орқали яратилган аноним манзиллар оддий @icloud.com домени остида ишлайди. Бу эса ушбу манзилларни Apple компаниясининг оддий почта фойдаланувчиларидан ажратишни имконсиз қилади. Натижада, сайтлар ва иловалар фойдаланувчининг аноним ёки ҳақиқий манзил ишлатаётганини била олмайди. TechCrunch нашри хабарига кўра, яқин ҳафталар ичида Apple барча янги аноним манзилларни @привате.icloud.com субдоменига ўтказади.

Махфийлик ва блоклаш хавфи

Янги @привате.icloud.com доменининг жорий этилиши сайт ва илова ишлаб чиқувчиларига фойдаланувчининг ўз шахсини яшираётганини осонгина аниқлаш имконини беради. Бу эса аноним манзиллардан фойдаланувчи шахсларнинг рўйхатдан ўтишини чеклаш ёки уларни бутунлай блоклаш хавфини туғдиради. Кўплаб интернет ресурслари маркетинг мақсадларида фойдаланувчиларнинг реал маълумотларини йиғишга интилади ва Apple'нинг бу қадами уларга анонимликка қарши курашишда ёрдам беради.

Apple компанияси ишлаб чиқувчилар учун йўллаган эслатмасида мавжуд аноним манзиллар ўзгаришсиз қолиши ва хатларни йўналтиришда давом этишини таъкидлаган. Шунингдек, компания илова ва почта провайдерларини ушбу янги домендан келадиган хатларни фильтрламасликка ва уларнинг етказиб берилишини таъминлаш учун ўз тизимларини янгилашга чақирган. Бироқ, Reddit фойдаланувчилари ва технология экспертлари ушбу ўзгаришни кескин танқид остига олиб, бу хизматнинг асосий моҳиятига зид эканини айтишмоқда.

Сиёсий босим ва хавфсизлик масалалари

Apple нима учун бундай қарорга келганини расман изоҳламаган бўлса-да, баъзи таҳлилчилар буни ҳуқуқ-тартибот идоралари билан боғлиқ вазиятлар билан боғлашмоқда. Жорий йил бошида Apple компанияси Ҳиде Мй Эмаил орқали яратилган аноним манзилдан фойдаланиб таҳдидли хат юборган фойдаланувчининг шахсий маълумотларини ФҚБ (FBI) директори Каш Пател билан боғлиқ иш доирасида ҳукуматга тақдим этгани маълум бўлган эди.

Бундан ташқари, АҚШ маъмурияти сўнгги вақтлар ичида технологик компаниялардан аноним аккаунтлар ортидаги шахсларни аниқлашни талаб қилиб, суд орқали сўровлар юборишни кўпайтирган. Apple'нинг ушбу янги қадами аноним фойдаланувчиларни умумий оқимдан ажратиб олишни осонлаштиради, бу эса келажакда шахсий маълумотлар дахлсизлиги борасида янги саволларни келтириб чиқариши шубҳасиз.

AppleИCloudМахфийликТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиҚуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиБугун, 21:29АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиАҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиБугун, 21:26Нимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиНимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 20:58Сан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиСан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиБугун, 20:50SpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиSpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиБугун, 20:21Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобGoogle янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди