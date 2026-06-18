Apple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлди
Apple корпорацияси смартфонлар бозоридаги ўз мавқеини мустаҳкамлаш ва савдо динамикасини йил давомида барқарор ушлаб туриш мақсадида ўзининг анъанавий тақдимотлар графигини тубдан ўзгартиришни режалаштирмоқда. Bloomberg агентлиги томонидан тарқатилган сўнгги маълумотларга кўра, компания ҳозирда ўта юпқа корпусли iPhone Air моделининг иккинчи авлоди устида иш бошлаган. V62 кодли лойиҳа доирасида ишлаб чиқилаётган ушбу қурилма ўзидан олдинги моделнинг асосий камчиликларини бартараф этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод iPhone Air 2 смартфонининг энг муҳим янгилиги унинг камера тизими билан боғлиқ. Агар биринчи авлод Air модели фақат битта асосий камера билан чекланиши айтилаётган бўлса, иккинчи авлодда муҳандислар қўшимча ультра-кенг бурчакли модулни жойлаштиришни режалаштиришмоқда. Бу фойдаланувчиларга юпқа дизайн ва юқори сифатли суратга олиш имкониятлари ўртасида танлов қилиш мажбуриятидан халос бўлишга ёрдам беради.
Техник имкониятлар ва автономликҚурилманинг яна бир муҳим жиҳати унинг қувват сарфи ва ишлаш вақтидир. Apple муҳандислари iPhone Air 2 моделининг автономлигини сезиларли даражада оширишни мақсад қилган. Бироқ, корпуснинг ўта юпқалиги сабабли аккумулятор ҳажмини кенгайтириш мураккаб вазифа ҳисобланади. Шу боис, асосий эътибор энергияни тежовчи янги А20 Pro чипи ва дастурий таъминотни оптималлаштиришга қаратилади. Маълумотларга кўра, ушбу процессор келажакдаги флагман iPhone моделлари билан бир хил платформада қурилади.
iPhone Air 2 дизайн жиҳатидан ўзидан олдинги моделнинг услубини сақлаб қолади, аммо ички компонентларнинг жойлашуви янада такомиллаштирилади. ixbt.com нашрининг ёзишича, Apple ўз маҳсулотларини бозорга чиқариш муддатларини қайта кўриб чиқмоқда. Эндиликда компания барча янги смартфонларини бир вақтда — кузда тақдим этиш одатидан воз кечиши мумкин.
Янги маркетинг стратегиясиЯнги режага кўра, Apple қурилмалар тақдимотини икки босқичга бўлади. Куз ойларида фақат энг юқори тоифадаги флагманлар — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ва компаниянинг биринчи буклама экранга эга смартфони намойиш этилади. Тахминан олти ойдан сўнг, яни 2027-йилнинг баҳорида эса ҳамёнбоп iPhone 18 ва янгиланган iPhone Air 2 сотувга чиқади.
Ушбу стратегия Apple компаниясига йил давомида тушумларни бир текис тақсимлаш имконини беради. Шунингдек, бу усул орқали компания ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Samsung билан янада самаралироқ курашишни кўзламоқда. Жанубий Корея гиганти аллақачон бир неча йилдан буён ўзининг флагман моделларини (Galaxy С ва Galaxy Z сериялари) йилнинг турли фаслларида тақдим этиб келмоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Одатда баҳорги тақдимотлар янги маҳсулотларга бўлган қизиқиш пасайган даврда бозорни жонлантиришга хизмат қилади. iPhone Air 2 ўзининг нафис дизайни ва замонавий техник кўрсаткичлари билан айнан услуб ва ихчамликни қадрловчи фойдаланувчилар орасида оммалашиши кутилмоқда.
…