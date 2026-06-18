Apple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлди

·0·Техно
Apple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлди

Apple корпорацияси смартфонлар бозоридаги ўз мавқеини мустаҳкамлаш ва савдо динамикасини йил давомида барқарор ушлаб туриш мақсадида ўзининг анъанавий тақдимотлар графигини тубдан ўзгартиришни режалаштирмоқда. Bloomberg агентлиги томонидан тарқатилган сўнгги маълумотларга кўра, компания ҳозирда ўта юпқа корпусли iPhone Air моделининг иккинчи авлоди устида иш бошлаган. V62 кодли лойиҳа доирасида ишлаб чиқилаётган ушбу қурилма ўзидан олдинги моделнинг асосий камчиликларини бартараф этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод iPhone Air 2 смартфонининг энг муҳим янгилиги унинг камера тизими билан боғлиқ. Агар биринчи авлод Air модели фақат битта асосий камера билан чекланиши айтилаётган бўлса, иккинчи авлодда муҳандислар қўшимча ультра-кенг бурчакли модулни жойлаштиришни режалаштиришмоқда. Бу фойдаланувчиларга юпқа дизайн ва юқори сифатли суратга олиш имкониятлари ўртасида танлов қилиш мажбуриятидан халос бўлишга ёрдам беради.

Техник имкониятлар ва автономлик

Қурилманинг яна бир муҳим жиҳати унинг қувват сарфи ва ишлаш вақтидир. Apple муҳандислари iPhone Air 2 моделининг автономлигини сезиларли даражада оширишни мақсад қилган. Бироқ, корпуснинг ўта юпқалиги сабабли аккумулятор ҳажмини кенгайтириш мураккаб вазифа ҳисобланади. Шу боис, асосий эътибор энергияни тежовчи янги А20 Pro чипи ва дастурий таъминотни оптималлаштиришга қаратилади. Маълумотларга кўра, ушбу процессор келажакдаги флагман iPhone моделлари билан бир хил платформада қурилади.

iPhone Air 2 дизайн жиҳатидан ўзидан олдинги моделнинг услубини сақлаб қолади, аммо ички компонентларнинг жойлашуви янада такомиллаштирилади. ixbt.com нашрининг ёзишича, Apple ўз маҳсулотларини бозорга чиқариш муддатларини қайта кўриб чиқмоқда. Эндиликда компания барча янги смартфонларини бир вақтда — кузда тақдим этиш одатидан воз кечиши мумкин.

Янги маркетинг стратегияси

Янги режага кўра, Apple қурилмалар тақдимотини икки босқичга бўлади. Куз ойларида фақат энг юқори тоифадаги флагманлар — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ва компаниянинг биринчи буклама экранга эга смартфони намойиш этилади. Тахминан олти ойдан сўнг, яни 2027-йилнинг баҳорида эса ҳамёнбоп iPhone 18 ва янгиланган iPhone Air 2 сотувга чиқади.

Ушбу стратегия Apple компаниясига йил давомида тушумларни бир текис тақсимлаш имконини беради. Шунингдек, бу усул орқали компания ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Samsung билан янада самаралироқ курашишни кўзламоқда. Жанубий Корея гиганти аллақачон бир неча йилдан буён ўзининг флагман моделларини (Galaxy С ва Galaxy Z сериялари) йилнинг турли фаслларида тақдим этиб келмоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Одатда баҳорги тақдимотлар янги маҳсулотларга бўлган қизиқиш пасайган даврда бозорни жонлантиришга хизмат қилади. iPhone Air 2 ўзининг нафис дизайни ва замонавий техник кўрсаткичлари билан айнан услуб ва ихчамликни қадрловчи фойдаланувчилар орасида оммалашиши кутилмоқда.

AppleИПҳоне AirТехнологияСмартфонBloomberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?Бугун, 01:23Сунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаБугун, 23:27Ugreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этдиUgreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 23:25Whоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиWhоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиБугун, 22:55Сунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиСунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиБугун, 21:56SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиSpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди