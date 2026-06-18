Гана терма жамоаси сўнгги сонияларда Панама устидан ғалабани илиб кетди
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари ўзининг энг қизғин ва ҳаяжонли палласига кирди. Мусобақанинг «L» гуруҳида 1-тур беллашувлари ниҳоясига етди ва ушбу квартетда ҳам дастлабки очколар тақсимлаб олинди. Канаданинг Торонто шаҳрида жойлашган муҳташам ва файзли «BMO Field» стадионида кечган турнинг иккинчи учрашувида Африка қитъасининг кучли вакилларидан бири — Гана миллий терма жамоаси Панамага қарши майдонга тушди.
Ҳар икки терма жамоанинг жиддий қаршилиги остида, шиддатли ва муросасиз кечган баҳсда ўйин тақдирини сўнгги сонияларда киритилган ягона гол ҳал қилди. Ушбу зафар африкалик мухлислар учун чинакам қувонч туҳфа этган бўлса, Панама учун оламжаҳон алам олиб келди.
90+5-дақиқадаги драма ва Йиренкининг олтин голи
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб иккала жамоанинг кетма-кет ҳужумлари ва хавфли вазиятлари билан давом этди. Панама терма жамоаси тартибли ҳимоя ва кучли қарши ҳужумларга таяниб ҳаракат қилган бўлса, Гана вакиллари кўпроқ тўп назорати ва қанот рейдлари орқали рақиб мудофаасини ёриб ўтишга интилишди. Баҳснинг асосий вақти тугаб, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқалар ўтиб бораётган бир пайтда майдонда ҳақиқий драма кузатилди.
Учрашув дуранг натижа билан якунланиши кутилаётган сонияларда, яъни 90+5-дақиқада Гана терма жамоасининг иқтидорли футболчиси Йиренки рақиб жарима майдончаси ичида юзага келган пала-партишликдан унумли фойдаланди. У рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига жуда муҳим ва олтинга тенг бўлган 3 очкони тақдим этган голга муаллифлик қилди. Мазкур ғалабадан сўнг Гана гуруҳда пешқадамлар қаторига қўшилиб олди.
Қуйидаги расмий спорт жадвали орқали «L» гуруҳидаги вазият, Гана – Панама учрашувининг якуний натижаси ва жамоаларнинг майдонга тушган тўлиқ таркиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва гуруҳ ҳолати
Гана миллий термаси (4-2-3-1)
Панама миллий термаси (4-4-2)
Гуруҳдаги 1-тур натижалари
• Мусобақа: ЖЧ-2026
• Гуруҳ: «L» квартети, 1-тур
• Стадион: «BMO Field» (Торонто)
• Ўйин натижаси: Гана 1:0 Панама
• Ати-Зиги (Д), Ажети, Менса, Опоку;
• Сеная, Йиренки, Семенё, Овусу;
• Сулемана, Нуама, Айю (С).
• Москера (Д), Блэкман, Кордоба, Рамос;
• Харви, Андраде, Мурило, Мартинес;
• Пума, Барсенас, Ватерман.
• Англия — Хорватия (4:2)
• Гана — Панама (1:0)
• Изоҳ: Англия ва Гана 3 очкодан жамғаришди.
«L» гуруҳидаги умумий вазият қандай?
Эслатиб ўтамиз, ушбу гуруҳнинг очилиш ўйинида ҳам чинакам голлар шоуси кузатилган эди. Мусобақа фаворитларидан бири ҳисобланган Англия миллий терма жамоаси Хорватияга қарши кечган жуда шиддатли баҳсда 4:2 ҳисобидаги ишончли ғалабани расмийлаштирганди.
Шундай қилиб, 1-тур якунларига кўра, Англия ва Гана терма жамоалари ўз ҳисобларига 3 очкодан ёзиб қўйиб, гуруҳда яққол пешқадам бўлиб олишди. Тўплар нисбатига кўра инглизлар биринчи ўринни эгаллаб туришибди. Навбатдаги тур баҳслари гуруҳдаги курашни янада кескинлаштириши шубҳасиз.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:
Футбол учрашуви ҳакамнинг финал ҳуштаги чалинмагунча тугамаслигини Гана терма жамоаси яна бир бор бутун дунёга исботлаб берди. Панамаликлар 94 дақиқа давомида қаҳрамонона ҳимояланишган бўлса-да, сўнгги сониялардаги диққатни йўқотиш уларга қимматга тушди. Жаҳон чемпионатида бундан кейин янада шиддатли ва қизиқарли ўйинлар бизни кутмоқда!
ЖЧ-2026 турнирининг энг сўнгги дақиқаларда киритилган ҳаяжонли голлари, гуруҳлардаги турнир жадвали ва энг тезкор спорт янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…