Гана терма жамоаси сўнгги сонияларда Панама устидан ғалабани илиб кетди

·0·Спорт
Гана терма жамоаси сўнгги сонияларда Панама устидан ғалабани илиб кетди

Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари ўзининг энг қизғин ва ҳаяжонли палласига кирди. Мусобақанинг «L» гуруҳида 1-тур беллашувлари ниҳоясига етди ва ушбу квартетда ҳам дастлабки очколар тақсимлаб олинди. Канаданинг Торонто шаҳрида жойлашган муҳташам ва файзли «BMO Field» стадионида кечган турнинг иккинчи учрашувида Африка қитъасининг кучли вакилларидан бири — Гана миллий терма жамоаси Панамага қарши майдонга тушди.

Ҳар икки терма жамоанинг жиддий қаршилиги остида, шиддатли ва муросасиз кечган баҳсда ўйин тақдирини сўнгги сонияларда киритилган ягона гол ҳал қилди. Ушбу зафар африкалик мухлислар учун чинакам қувонч туҳфа этган бўлса, Панама учун оламжаҳон алам олиб келди.

90+5-дақиқадаги драма ва Йиренкининг олтин голи

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб иккала жамоанинг кетма-кет ҳужумлари ва хавфли вазиятлари билан давом этди. Панама терма жамоаси тартибли ҳимоя ва кучли қарши ҳужумларга таяниб ҳаракат қилган бўлса, Гана вакиллари кўпроқ тўп назорати ва қанот рейдлари орқали рақиб мудофаасини ёриб ўтишга интилишди. Баҳснинг асосий вақти тугаб, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқалар ўтиб бораётган бир пайтда майдонда ҳақиқий драма кузатилди.

Учрашув дуранг натижа билан якунланиши кутилаётган сонияларда, яъни 90+5-дақиқада Гана терма жамоасининг иқтидорли футболчиси Йиренки рақиб жарима майдончаси ичида юзага келган пала-партишликдан унумли фойдаланди. У рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига жуда муҳим ва олтинга тенг бўлган 3 очкони тақдим этган голга муаллифлик қилди. Мазкур ғалабадан сўнг Гана гуруҳда пешқадамлар қаторига қўшилиб олди.

Қуйидаги расмий спорт жадвали орқали «L» гуруҳидаги вазият, Гана – Панама учрашувининг якуний натижаси ва жамоаларнинг майдонга тушган тўлиқ таркиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва гуруҳ ҳолати

Гана миллий термаси (4-2-3-1)

Панама миллий термаси (4-4-2)

Гуруҳдаги 1-тур натижалари

Мусобақа: ЖЧ-2026


Гуруҳ: «L» квартети, 1-тур


Стадион: «BMO Field» (Торонто)


Ўйин натижаси: Гана 1:0 Панама

• Ати-Зиги (Д), Ажети, Менса, Опоку;


• Сеная, Йиренки, Семенё, Овусу;


• Сулемана, Нуама, Айю (С).

• Москера (Д), Блэкман, Кордоба, Рамос;


• Харви, Андраде, Мурило, Мартинес;


• Пума, Барсенас, Ватерман.

Англия — Хорватия (4:2)


Гана — Панама (1:0)



Изоҳ: Англия ва Гана 3 очкодан жамғаришди.

«L» гуруҳидаги умумий вазият қандай?

Эслатиб ўтамиз, ушбу гуруҳнинг очилиш ўйинида ҳам чинакам голлар шоуси кузатилган эди. Мусобақа фаворитларидан бири ҳисобланган Англия миллий терма жамоаси Хорватияга қарши кечган жуда шиддатли баҳсда 4:2 ҳисобидаги ишончли ғалабани расмийлаштирганди.

Шундай қилиб, 1-тур якунларига кўра, Англия ва Гана терма жамоалари ўз ҳисобларига 3 очкодан ёзиб қўйиб, гуруҳда яққол пешқадам бўлиб олишди. Тўплар нисбатига кўра инглизлар биринчи ўринни эгаллаб туришибди. Навбатдаги тур баҳслари гуруҳдаги курашни янада кескинлаштириши шубҳасиз.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:

Футбол учрашуви ҳакамнинг финал ҳуштаги чалинмагунча тугамаслигини Гана терма жамоаси яна бир бор бутун дунёга исботлаб берди. Панамаликлар 94 дақиқа давомида қаҳрамонона ҳимояланишган бўлса-да, сўнгги сониялардаги диққатни йўқотиш уларга қимматга тушди. Жаҳон чемпионатида бундан кейин янада шиддатли ва қизиқарли ўйинлар бизни кутмоқда!

ЖЧ-2026 турнирининг энг сўнгги дақиқаларда киритилган ҳаяжонли голлари, гуруҳлардаги турнир жадвали ва энг тезкор спорт янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилдиКриштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилдиБугун, 22:16ЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришдиЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришдиБугун, 22:15Тьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиТьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиБугун, 21:54Килиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКилиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиБугун, 21:35Роналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиРоналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиБугун, 21:15Гарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаГарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди