Ҳарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди
Шимолий Америка яшил майдонларида старт олган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг илк кунлариёқ мухлисларга чинакам голлар шоуси ва унутилмас лаҳзаларни тақдим этмоқда. Мусобақанинг «L» гуруҳи 1-туридан ўрин олган Англия ҳамда Хорватия миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашув футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Инглизларнинг 4:2 ҳисобидаги ишончли ва йирик ғалабаси билан якунланган ушбу шиддатли баҳсдан сўнг, учрашувнинг энг гўзал ва мазмунли ҳаракатларини намойиш этган бош қаҳрамон номи расман эълон қилинди.
Англия терма жамоасининг сардори ва ҳужум чизиғи етакчиси Ҳарри Кейн мазкур йирик тўқнашувнинг «энг яхши ўйинчиси» (Man of the Match) деб эътироф этилди.
Ҳарри Кейннинг дубли ва рекордларни янгилашда давом этаётган «гол машинаси»
Тажрибали форвард Хорватия терма жамоасига қарши кечган ўйинда ўзининг юқори классдаги ҳужумчи эканини яна бир бор бутун дунёга исботлаб берди. Учрашув давомида рақиб ҳимоячиларига тинчлик бермаган Ҳарри Кейн ушбу баҳсда ўз ҳисобига иккита гол (дубль) ёзиб қўйишга муваффақ бўлди. Дастлаб, рақиб дарвозасига белгиланган пенальтини совуққонлик билан аниқ амалга ошириб ҳисобни очган бўлса, кейинроқ қанотдан узатилган тўпни боши билан хорватлар дарвозасига нафис тарзда йўллаб, жамоасининг муваффақиятини таъминлади.
Қуйидаги расмий спорт жадвали орқали Англия терма жамоаси тўпурари Ҳарри Кейннинг тарихий статистикаси ва «L» гуруҳидаги кейинги режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Учрашувдаги мақоми
Хорватияга урилган голлар
Терма жамоадаги умумий голлари
Англиянинг навбатдаги тур тақвими
• Ўйиннинг энг яхшиси
• Жамоа сардори ва етакчиси
• Олий даражадаги ҳужумчи
• 1-гол: Пенальтидан аниқ зарба
• 2-гол: Бош билан чиройли зарба
• Натижа: Муҳим дубль
• Жами голлар сони: 81 та гол
• Англия тарихидаги мутлақ рекордчи ва яққол тўпурар!
• 2-тур: Гана терма жамоасига қарши
• 3-тур: Панама терма жамоасига қарши
«Уч арслонлар»нинг чемпионлик юриши бошланди
Шу тариқа, футбол ватани вакиллари нуфузли «Мундиал»даги иштирокларини жуда чиройли ва ишончли ғалаба билан бошлаб олишди. Маълумот учун шуни алоҳида қайд этиш лозимки, ушбу учрашувдаги иккита голидан сўнг, Ҳарри Кейн Англия миллий терма жамоаси либосида киритган умумий голлари сонини нақ 81 тага етказиб олди ва ўз рекордини янада мустаҳкамлади.
Илк турдаги муваффақиятдан сўнг инглизлар гуруҳда яққол пешқадам бўлиб олишди. Энди Гарет Саутгейт шогирдлари турнирнинг 2-турида сўнгги сонияларда Панамани мағлуб этган кучли Гана терма жамоасига қарши майдонга тушишади. Гуруҳ босқичининг якуний 3-турида эса Англия терма жамоаси Панама вакиллари билан куч синашади. Мухлислар ушбу баҳсларда ҳам Кейндан янги голлар ва рекордларни кутиб қолишади.
Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
Ҳарри Кейннинг ЖЧ-2026 турнирини бундай юқори нотада бошлаши Англиянинг бош соврин учун асосий даъвогарлардан бири эканини яққол кўрсатмоқда. Майдонда ҳам ҳақиқий сардор, ҳам совуққон гол урувчи сифатида ҳаракат қилаётган Кейн инглизларни узоқ кутилган олтин медаллар сари бошлаши мумкин. Инглиз футболи ихлосмандларини ушбу гўзал ғалаба ва Ҳаррининг тарихий натижаси билан табриклаймиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, юлдуз футболчиларнинг рекордлари ва «L» гуруҳидаги барча ўйинларнинг энг тезкор тафсилотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…