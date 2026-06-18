Blue Origin коинот тарихида янги рекорд ўрнатди: БE-7 двигатели 41 дақиқа ишлади

·0·Техно
Blue Origin коинот тарихида янги рекорд ўрнатди: БE-7 двигатели 41 дақиқа ишлади

Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компанияси коинотни ўзлаштириш йўлида улкан технологик ютуққа эришди. Компания томонидан ишлаб чиқилган БE-7 ракета двигатели синов жараёнида 2500 сония (41 дақиқадан кўпроқ) давомида тўхтовсиз ишлаб, суюқлик билан ишлайдиган турбонасосли двигателлар орасида мутлақ рекордни янгилади. Ушбу муваффақият NASAнинг Ойни ўрганишга қаратилган келгуси миссиялари учун муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Blue Origin раҳбари Дейв Лимпнинг маълум қилишича, синовлар давомида двигател 10 минг фунт-куч (тахминан 4,5 тонна) тортиш қувватида барқарор ишлаган. Бу натижа нафақат технологик барқарорликни, балки янги авлод коинот аппаратларининг чидамлилигини ҳам исботлайди. Мазкур рекорд кўрсаткич ixbt.com нашри томонидан кенг ёритилди.

Спасе Шуттле рекорди ортда қолди

Қайд этиш жоизки, аввалги рекорд машҳур Спасе Шуттле тизимининг RS-25 двигателига тегишли эди. 1988-йилда ўтказилган синовларда ушбу двигател 2017 сония давомида ишлаган. Blue Origin муҳандислари ўтмишдаги тажрибаларга таянган ҳолда, ушбу кўрсаткични деярли 8 дақиқага яхшилашга муваффақ бўлишди. Бу эса замонавий муҳандисликнинг нақадар илгарилаб кетганидан далолат беради.

БE-7 двигатели келажакда Блуе Моон ойга қўниш модулининг асосий қисми бўлиши кутилмоқда. Гарчи реал миссиялар давомида двигателнинг 41 дақиқа давомида узлуксиз ишлашига эҳтиёж туғилмаса-да, бундай экстремал синовлар конструкциянинг ишончлилигини текшириш учун зарурдир. Бу жараён муҳандисларга двигателнинг энг юқори юкламалар остидаги ҳолати ҳақида қимматли маълумотларни тақдим этади.

Ракета двигателлари учун энг қийин босқичлар одатда ишга тушириш, тўхтатиш ва тортиш кучини ўзгартириш жараёнлари ҳисобланади. Барқарор режимда ишлаш эса регенератив совутиш тизими туфайли қисмларнинг ейилишини камайтиради. Шунга қарамай, 2500 сония давомида бир маромда ишлаш двигателнинг иссиқлик бошқаруви ва ёқилғи узатиш тизими мукаммал эканини кўрсатади.

Блуе Моон дастури NASA билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда ва у Ойни ўзлаштиришда юк ҳамда экипажларни етказиб бериш вазифасини бажаради. Blue Origin жамоаси ушбу рекордни коинот саноатидаги янги даврнинг бошланиши деб баҳоламоқда. Компания раҳбарияти ўз хабарида ушбу натижага эришишда ҳисса қўшган барча муҳандисларга миннатдорлик билдирган.

Ушбу ютуқ Ўзбекистон каби коинот технологияларига қизиқиш ортиб бораётган мамлакатлар учун ҳам илмий аҳамиятга эга. Дунё миқёсидаги бундай технологик пойгалар коинотга парвозлар таннархини туширишга ва хавфсизлик даражасини оширишга хизмат қилади.

Blue OriginNASAБлуе МоонРакетаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлдиApple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлдиБугун, 01:57Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?Бугун, 01:23Сунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаБугун, 23:27Ugreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этдиUgreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 23:25Whоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиWhоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиБугун, 22:55Сунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиСунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиБугун, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди