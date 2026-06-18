Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?

·17·Техно
Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?

Google компанияси ўзининг барча сервисларига, жумладан Google Docs матн муҳарририга Gemini сунъий интеллектини фаол интеграция қилмоқда. Бироқ, кўплаб фойдаланувчилар учун ҳужжат устида ишлаш жараёнида доимий равишда пайқилиб турадиган "Gemini билан ёзиш" (Врите вит Gemini) ойнаси ёрдамчи эмас, балки чалғитувчи омилга айланмоқда. Иш жараёнида диққатни жамлашни истаганлар учун ушбу функцияни бутунлай яшириш масаласи долзарб бўлиб турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кўпинча фойдаланувчилар Google Docs ойнасидаги Gemini интерфейсини шунчаки ёпишга ҳаракат қилишади, аммо бу вақтинчалик ечим ҳисобланади. Ixbt.com маълумотларига кўра, сунъий интеллект чат-боти ўзини ўзи ўчириш бўйича сўровларга ҳар доим ҳам аниқ жавоб бермайди ёки шунчаки суҳбат ойнасини ёпиш билан чекланади. Бу эса фойдаланувчининг иш майдонида AI элементлари сақланиб қолишига сабаб бўлади.

Смарт функцияларни бошқариш

Google Docs ичидаги сунъий интеллект поп-уплари (қалқиб чиқувчи ойналари) ва курсор ёнида пайдо бўладиган "Менга ёзишга ёрдам бер" (Ҳелп ме врите) тугмасидан халос бўлишнинг энг самарали йўли — бу Google Воркспасе созламаларини ўзгартиришдир. Бу жараён бевосита ҳужжатнинг ўзида эмас, балки Gmail электрон почта хизмати орқали амалга оширилиши кўпчилик учун кутилмаган ҳол бўлиши мумкин.

Сунъий интеллектни ўчириш учун қуйидаги босқичларни бажариш тавсия этилади:

  • Gmail созламаларига киринг ва "Барча созламаларни кўриш" (Сее алл сеттингс) тугмасини босинг;
  • "Умумий" (Генерал) бўлимига ўтинг;
  • "Ақлли функциялар ва шахсийлаштириш" (Смарт феатурес анд персонализатион) бандини топинг;
  • Ушбу функцияни ўчириб қўйинг ва ўзгаришларни сақланг.
Ушбу ҳаракат нафақат Google Docs, балки Google экотизимидаги бошқа сервислар учун ҳам амал қилади. Бу фойдаланувчини ҳар бир янги ҳужжат очилганда Gemini ойнасини қўлда ёпиш мажбуриятидан халос этади. Шуни ёдда тутиш керакки, ушбу созлама ўчирилганда Google тақдим этадиган баъзи автоматик тўлдириш ва ақлли қидирув имкониятлари ҳам чекланиши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу масала муҳим, чунки Gemini ўзбек тилини қўллаб-қувватлай бошлагач, сервиснинг интерфейсдаги фаоллиги сезиларли даражада ошган. Иш жараёнида максимал даражада диққатни жамлашни хоҳловчи мутахассислар учун юқоридаги усул энг мақбул ечимдир. Технологик гигантлар сунъий интеллектни мажбурий жорий этаётган бир пайтда, фойдаланувчида танлов имконияти сақланиб қолиши иш унумдорлиги учун хизмат қилади.

GoogleGeminiGoogle DocsСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлдиApple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлдиБугун, 01:57Сунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаБугун, 23:27Ugreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этдиUgreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 23:25Whоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиWhоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиБугун, 22:55Сунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиСунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиБугун, 21:56SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиSpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди