Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?
Google компанияси ўзининг барча сервисларига, жумладан Google Docs матн муҳарририга Gemini сунъий интеллектини фаол интеграция қилмоқда. Бироқ, кўплаб фойдаланувчилар учун ҳужжат устида ишлаш жараёнида доимий равишда пайқилиб турадиган "Gemini билан ёзиш" (Врите вит Gemini) ойнаси ёрдамчи эмас, балки чалғитувчи омилга айланмоқда. Иш жараёнида диққатни жамлашни истаганлар учун ушбу функцияни бутунлай яшириш масаласи долзарб бўлиб турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Кўпинча фойдаланувчилар Google Docs ойнасидаги Gemini интерфейсини шунчаки ёпишга ҳаракат қилишади, аммо бу вақтинчалик ечим ҳисобланади. Ixbt.com маълумотларига кўра, сунъий интеллект чат-боти ўзини ўзи ўчириш бўйича сўровларга ҳар доим ҳам аниқ жавоб бермайди ёки шунчаки суҳбат ойнасини ёпиш билан чекланади. Бу эса фойдаланувчининг иш майдонида AI элементлари сақланиб қолишига сабаб бўлади.
Смарт функцияларни бошқаришGoogle Docs ичидаги сунъий интеллект поп-уплари (қалқиб чиқувчи ойналари) ва курсор ёнида пайдо бўладиган "Менга ёзишга ёрдам бер" (Ҳелп ме врите) тугмасидан халос бўлишнинг энг самарали йўли — бу Google Воркспасе созламаларини ўзгартиришдир. Бу жараён бевосита ҳужжатнинг ўзида эмас, балки Gmail электрон почта хизмати орқали амалга оширилиши кўпчилик учун кутилмаган ҳол бўлиши мумкин.
Сунъий интеллектни ўчириш учун қуйидаги босқичларни бажариш тавсия этилади:
- Gmail созламаларига киринг ва "Барча созламаларни кўриш" (Сее алл сеттингс) тугмасини босинг;
- "Умумий" (Генерал) бўлимига ўтинг;
- "Ақлли функциялар ва шахсийлаштириш" (Смарт феатурес анд персонализатион) бандини топинг;
- Ушбу функцияни ўчириб қўйинг ва ўзгаришларни сақланг.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу масала муҳим, чунки Gemini ўзбек тилини қўллаб-қувватлай бошлагач, сервиснинг интерфейсдаги фаоллиги сезиларли даражада ошган. Иш жараёнида максимал даражада диққатни жамлашни хоҳловчи мутахассислар учун юқоридаги усул энг мақбул ечимдир. Технологик гигантлар сунъий интеллектни мажбурий жорий этаётган бир пайтда, фойдаланувчида танлов имконияти сақланиб қолиши иш унумдорлиги учун хизмат қилади.
…