Google ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқда

·0·Техно
Google ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқда

Google корпорацияси узоқ йиллик танаффусдан сўнг ақлли динамиклар бозорига катта янгилик билан қайтмоқда. Компания ўзининг Gemini сунъий интеллект тизимига асосланган илк мустақил қурилмаси — Google Ҳоме Спеакер моделини тақдим этди. Бу гаджет 2020-йилда чиқарилган Nest Audio қурилмасидан кейинги илк жиддий янгиланиш бўлиб, у уйдаги технологиялар билан мулоқот қилиш услубини тубдан ўзгартиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги Google Ҳоме Спеакер шунчаки мусиқа плеери ёки чироқни ёқувчи восита эмас, балки тўлақонли ақлли ёрдамчидир. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг асосий устунлиги унинг табиий тилни тушуниш қобилиятидадир. Эндиликда фойдаланувчилар мураккаб ва кўп босқичли буйруқларни беришлари мумкин. Масалан, "ётоқхонадаги чироқдан ташқари ҳамма чироқларни ўчир" ёки "ошхонадаги чироқни хиралаштириб, тинчлантирувчи мусиқа қўй ва 20 дақиқага таймер ўрнат" каби гапларни сунъий интеллект бир уринишда тушунади.

Табиий мулоқот ва Gemini имкониятлари

Янги қурилманинг ўзига хос жиҳатларидан бири — хатоларни нутқ давомида тузатиш имкониятидир. Агар сиз "кофе машинасини ўчир... йўқ, ёқиб қўй!" десангиз, Gemini адашмасдан охирги буйруқни бажаради. Шунингдек, қурилмага 10 та янги овоз қўшилган бўлиб, улар билан худди смартфондаги Gemini каби турли мавзуларда чуқур суҳбат қуриш мумкин. "Континуед Конверсатион" функцияси эса ҳар сафар "ОК, Google" дейиш заруратини йўқотиб, мулоқотни янада жонли қилади.

Ташқи кўринишидан қурилма ўзидан олдинги моделларга ўхшаш бўлиб, 3D-тўқилмали мато билан қопланган ва ихчам ҳажмга эга. Қурилманинг пастки қисмида махсус ёруғлик ҳалқаси жойлаштирилган бўлиб, у динамик сизни эшитаётгани, ўйлаётгани ёки жавоб бераётганини билдиради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу қурилма ақлли уй экотизимини яратишда муҳим бўлиши кутилмоқда, чунки у Google Ҳоме иловаси орқали бошқа кўплаб ақлли қурилмаларни бирлаштиради.

Премиум обуна ва қўшимча хизматлар

Google янги технологияларни монетизация қилишнинг ҳам йўлини топди. Гарчи асосий функциялар бепул бўлса-да, янада кенгроқ имкониятлар учун Google Ҳоме Премиум обунаси жорий этилди. Ойига 10 доллар ёки йилига 100 доллар эвазига фойдаланувчилар қуйидаги имкониятларга эга бўладилар:

  • Gemini Live орқали эркин ва чекловсиз мулоқот қилиш;
  • Nest камералари ёзиб олган воқеаларни таҳлил қилиш ва саволларга жавоб олиш;
  • Сиз уйда бўлмаган вақтда содир бўлган воқеалар ҳақида қисқача ҳисобот олиш.
Компания фойдаланувчиларни янги тизимга ўргатиш учун 6 ойлик бепул синов муддатини таклиф қилмоқда. Бу стратегия орқали Google нафақат қурилма сотишдан, балки сунъий интеллект хизматларидан ҳам доимий даромад олишни кўзлаган. Ҳозирча қурилма АҚШда 99.99 доллар нархда сотувга чиқмоқда ва тез орада жаҳон бозорларида, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.

GoogleGeminiАқлли УйСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиАёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиБугун, 16:59Россия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошадиРоссия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошадиБугун, 16:54Туркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошландиТуркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошландиБугун, 16:53Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаМосква метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаБугун, 16:28PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларPayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларБугун, 16:23Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиРоссияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди