Криптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятлар

·0·Иқтисодиёт
Криптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятлар

Глобал молия тизимида криптовалюта бозорининг ўрни тобора мустаҳкамланиб бормоқда. Бир пайтлар фақат технологик ишқибозлар ва спекулянтлар майдони ҳисобланган ушбу сектор эндиликда профессионал инвесторлар ва йирик институтлар эътиборини тортадиган етук бозорга айланмоқда. Бу ўзгариш нафақат рақамли активлар нархида, балки бозор инфратузилмасининг такомиллашувида ҳам яққол намоён бўлмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Crypto Лонг & Шорт таҳлилий маълумотларига кўра, крипто бозорининг етуклиги бир неча асосий кўрсаткичлар билан ўлчанади. Буларга ликвидликнинг ортиши, тартибга солувчи органлар билан алоқаларнинг тизимлашиши ва Bitcoin ҳамда Ethereum каби активларнинг анъанавий молия воситалари билан интеграциялашуви киради. Ўзбекистон каби ривожланаётган иқтисодиётларда ҳам рақамли активларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, ушбу глобал тенденцияларни тушуниш маҳаллий инвесторлар учун жуда муҳимдир.

Бозор барқарорлашуви ва институционал оқим

Сўнгги йилларда Bitcoin нафақат юқори даромадли актив, балки инфляциядан ҳимояланиш воситаси сифатида ҳам кўрилмоқда. С&П 500 ва Nasdaq каби фонд индекслари билан корреляциянинг ўзгариши рақамли валюталарнинг мустақил актив синфи сифатида шаклланаётганини кўрсатади. Профессионал инвесторлар эндиликда қисқа муддатли тебранишлардан кўра, узоқ муддатли стратегик инвестицияларга кўпроқ урғу бермоқда.

Шунингдек, бозорнинг етуклиги унинг волатиллик даражаси пасайишида ҳам сезилмоқда. Гарчи криптовалюталар ҳали ҳам анъанавий акцияларга қараганда кўпроқ тебранса-да, йирик капиталнинг кириб келиши нархларнинг кескин сакрашларини бироз жиловламоқда. Бу ҳолат профессионал трейдерлар учун прогноз қилиш имкониятини оширади ва хатарларни бошқаришни осонлаштиради.

Технологик ва ҳуқуқий инфратузилма

Крипто иқтисодиётнинг ривожланишида блокчейн технологиясининг такомиллашуви катта рол ўйнамоқда. Solana ва бошқа тезкор тармоқларнинг ўсиши, транзакциялар таннархининг пасайиши ва тезлигининг ортиши рақамли активлардан кундалик молиявий амалиётларда фойдаланиш имконини кенгайтирмоқда. Бу эса ўз навбатида бозорнинг фундаментал қийматини оширувчи омилдир.

Ҳуқуқий майдондаги ўзгаришлар ҳам диққатга сазовор. Дунё бўйлаб марказий банклар ва тартибга солувчи идоралар криптовалюталар учун аниқ қоидалар ишлаб чиқмоқда. Бу жараён дастлаб чекловлардек кўринса-да, аслида йирик инвестиция фондлари ва банкларнинг бозорга қўрқмасдан кириб келиши учун ҳуқуқий замин яратади. Қуйидаги омиллар бозорнинг келажакдаги барқарорлигини белгилайди:

  • Институционал инвесторлар учун яратилган хавфсиз сақлаш (кустодй) хизматлари;
  • Bitcoin-ETF каби тартибга солинган инвестиция маҳсулотларининг оммалашиши;
  • Марказий банклар томонидан рақамли валюталарнинг (КБДК) жорий этилиши;
  • Крипто биржалардаги шаффофлик ва ҳисобдорликнинг ортиши.
Хулоса қилиб айтганда, криптовалюта бозори ўзининг "ёшлик" давридан ўтиб, жиддий молия институтлари даражасига кўтарилмоқда. Инвесторлар учун бу нафақат юқори фойда олиш имконияти, балки бозор таҳлилига янада профессионал ёндашиш заруриятини ҳам англатади. Олтин ёки нефт каби анъанавий активлар билан бир қаторда, рақамли активлар ҳам замонавий инвестиция портфелининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда.

КриптовалютаBitcoinИнвестицияБлокчейнИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиСингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиБугун, 16:38Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналFed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналБугун, 15:33Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Бугун, 15:16Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиБугун, 15:15Трасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиТрасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 15:12АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда