Криптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятлар
Глобал молия тизимида криптовалюта бозорининг ўрни тобора мустаҳкамланиб бормоқда. Бир пайтлар фақат технологик ишқибозлар ва спекулянтлар майдони ҳисобланган ушбу сектор эндиликда профессионал инвесторлар ва йирик институтлар эътиборини тортадиган етук бозорга айланмоқда. Бу ўзгариш нафақат рақамли активлар нархида, балки бозор инфратузилмасининг такомиллашувида ҳам яққол намоён бўлмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Crypto Лонг & Шорт таҳлилий маълумотларига кўра, крипто бозорининг етуклиги бир неча асосий кўрсаткичлар билан ўлчанади. Буларга ликвидликнинг ортиши, тартибга солувчи органлар билан алоқаларнинг тизимлашиши ва Bitcoin ҳамда Ethereum каби активларнинг анъанавий молия воситалари билан интеграциялашуви киради. Ўзбекистон каби ривожланаётган иқтисодиётларда ҳам рақамли активларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, ушбу глобал тенденцияларни тушуниш маҳаллий инвесторлар учун жуда муҳимдир.
Бозор барқарорлашуви ва институционал оқимСўнгги йилларда Bitcoin нафақат юқори даромадли актив, балки инфляциядан ҳимояланиш воситаси сифатида ҳам кўрилмоқда. С&П 500 ва Nasdaq каби фонд индекслари билан корреляциянинг ўзгариши рақамли валюталарнинг мустақил актив синфи сифатида шаклланаётганини кўрсатади. Профессионал инвесторлар эндиликда қисқа муддатли тебранишлардан кўра, узоқ муддатли стратегик инвестицияларга кўпроқ урғу бермоқда.
Шунингдек, бозорнинг етуклиги унинг волатиллик даражаси пасайишида ҳам сезилмоқда. Гарчи криптовалюталар ҳали ҳам анъанавий акцияларга қараганда кўпроқ тебранса-да, йирик капиталнинг кириб келиши нархларнинг кескин сакрашларини бироз жиловламоқда. Бу ҳолат профессионал трейдерлар учун прогноз қилиш имкониятини оширади ва хатарларни бошқаришни осонлаштиради.
Технологик ва ҳуқуқий инфратузилмаКрипто иқтисодиётнинг ривожланишида блокчейн технологиясининг такомиллашуви катта рол ўйнамоқда. Solana ва бошқа тезкор тармоқларнинг ўсиши, транзакциялар таннархининг пасайиши ва тезлигининг ортиши рақамли активлардан кундалик молиявий амалиётларда фойдаланиш имконини кенгайтирмоқда. Бу эса ўз навбатида бозорнинг фундаментал қийматини оширувчи омилдир.
Ҳуқуқий майдондаги ўзгаришлар ҳам диққатга сазовор. Дунё бўйлаб марказий банклар ва тартибга солувчи идоралар криптовалюталар учун аниқ қоидалар ишлаб чиқмоқда. Бу жараён дастлаб чекловлардек кўринса-да, аслида йирик инвестиция фондлари ва банкларнинг бозорга қўрқмасдан кириб келиши учун ҳуқуқий замин яратади. Қуйидаги омиллар бозорнинг келажакдаги барқарорлигини белгилайди:
- Институционал инвесторлар учун яратилган хавфсиз сақлаш (кустодй) хизматлари;
- Bitcoin-ETF каби тартибга солинган инвестиция маҳсулотларининг оммалашиши;
- Марказий банклар томонидан рақамли валюталарнинг (КБДК) жорий этилиши;
- Крипто биржалардаги шаффофлик ва ҳисобдорликнинг ортиши.
…