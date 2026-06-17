Россия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошади
Россиянинг “MegaFon” оператори Хитойнинг Чина Телеком компанияси билан ҳамкорликда Хабаровск ва Гонконгни то”қиридан бог”ловчи янги юқори тезликдаги магистрал алоқа каналини фойдаланишга топширди. Ушбу лойиҳанинг асосий аҳамияти ма”лумотлар узатиш учун энг қисқа ё”лнинг танланганида бо”либ, бу Европа тугунлари орқали транзит о”тиш заруриятини бутунлай истисно этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com ма”лумотига ко”кора, илгари Сибир ва Узоқ Шарқ минтақаларидаги фойдаланувчилар Хитой рақамли платформаларига киришда сезиларли кечикишларга дуч келишган. Уларнинг со”ровлари бутун Россиянинг Европа қисми ва хорижий транспорт хаблари орқали узоқ ё”л босиб о”тишга мажбур эди. Янги линия эса Чина Телеком инфратузилмаси билан то”қиридан-то”қири трафигини алмашиш имконини беради.
Кечикишлар уч бараварга қисқардиЯнги каналнинг ишга туширилиши натижасида ма”лумот узатишдаги кечикиш вақти (пинг) уч баравардан ко”қроққа қисқарди. Бу айниқса вақт ко”рсаткичи муҳим бо”лган мессенжерлар, онлайн о”йинлар ва савдо майдончалари учун жуда муҳимдир. Эндиликда фойдаланувчилар Хитойнинг энг оммабоп сервисларидан янада барқарор фойдаланиш имкониятига эга бо”ладилар.
“MegaFon” мутахассисларининг та”кидлашича, то”қиридан бог”ланиш WeChat, Баиду, Таобао ва AliExpress каби йирик платформалар билан ишлашда алоқа сифатини тубдан яхшилайди. Бу нафақат оддий фойдаланувчилар, балки Хитой билан мунтазам равишда рақамли алоқада бо”лган бизнес вакиллари учун ҳам катта қулайлик яратади.
Мазкур лойиҳа минтақадаги рақамли инфратузилмани ривожлантиришнинг бир қисми ҳисобланади. То”қиридан алоқа каналларининг ко”пайиши халқаро трафик алмашинувида Европа марказларига бо”лган қарамликни камайтиради ва тармоқ хавфсизлигини оширади.
Шуни ҳам та”кидлаш жоизки, ушбу янгилик О”збекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам билвосита аҳамиятга эга бо”лиши мумкин. Россия орқали о”тувчи магистрал каналларнинг оптималлаштирилиши минтақавий интернет провайдерлари учун ҳам янги маршрутлар ва ҳамкорлик имкониятларини очиши мумкин.
Ҳозирда оператор бутун дунё бо”лаб асосий тармоқлар билан то”қиридан трафик алмашиш маршрутларини кучайтирмоқда. Бу стратегия глобал рақамли сервисларга барқарор ва тезкор киришни та”минлашга қаратилган бо”либ, келажакда бошқа ё”налишларда ҳам шундай лойиҳалар амалга оширилиши кутилмоқда.
…