Россия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошади

·0·Техно
Россия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошади

Россиянинг “MegaFon” оператори Хитойнинг Чина Телеком компанияси билан ҳамкорликда Хабаровск ва Гонконгни то”қиридан бог”ловчи янги юқори тезликдаги магистрал алоқа каналини фойдаланишга топширди. Ушбу лойиҳанинг асосий аҳамияти ма”лумотлар узатиш учун энг қисқа ё”лнинг танланганида бо”либ, бу Европа тугунлари орқали транзит о”тиш заруриятини бутунлай истисно этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com ма”лумотига ко”кора, илгари Сибир ва Узоқ Шарқ минтақаларидаги фойдаланувчилар Хитой рақамли платформаларига киришда сезиларли кечикишларга дуч келишган. Уларнинг со”ровлари бутун Россиянинг Европа қисми ва хорижий транспорт хаблари орқали узоқ ё”л босиб о”тишга мажбур эди. Янги линия эса Чина Телеком инфратузилмаси билан то”қиридан-то”қири трафигини алмашиш имконини беради.

Кечикишлар уч бараварга қисқарди

Янги каналнинг ишга туширилиши натижасида ма”лумот узатишдаги кечикиш вақти (пинг) уч баравардан ко”қроққа қисқарди. Бу айниқса вақт ко”рсаткичи муҳим бо”лган мессенжерлар, онлайн о”йинлар ва савдо майдончалари учун жуда муҳимдир. Эндиликда фойдаланувчилар Хитойнинг энг оммабоп сервисларидан янада барқарор фойдаланиш имкониятига эга бо”ладилар.

“MegaFon” мутахассисларининг та”кидлашича, то”қиридан бог”ланиш WeChat, Баиду, Таобао ва AliExpress каби йирик платформалар билан ишлашда алоқа сифатини тубдан яхшилайди. Бу нафақат оддий фойдаланувчилар, балки Хитой билан мунтазам равишда рақамли алоқада бо”лган бизнес вакиллари учун ҳам катта қулайлик яратади.

Мазкур лойиҳа минтақадаги рақамли инфратузилмани ривожлантиришнинг бир қисми ҳисобланади. То”қиридан алоқа каналларининг ко”пайиши халқаро трафик алмашинувида Европа марказларига бо”лган қарамликни камайтиради ва тармоқ хавфсизлигини оширади.

Шуни ҳам та”кидлаш жоизки, ушбу янгилик О”збекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам билвосита аҳамиятга эга бо”лиши мумкин. Россия орқали о”тувчи магистрал каналларнинг оптималлаштирилиши минтақавий интернет провайдерлари учун ҳам янги маршрутлар ва ҳамкорлик имкониятларини очиши мумкин.

Ҳозирда оператор бутун дунё бо”лаб асосий тармоқлар билан то”қиридан трафик алмашиш маршрутларини кучайтирмоқда. Бу стратегия глобал рақамли сервисларга барқарор ва тезкор киришни та”минлашга қаратилган бо”либ, келажакда бошқа ё”налишларда ҳам шундай лойиҳалар амалга оширилиши кутилмоқда.

MegaFonЧина ТелекомИнтернетТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиАёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиБугун, 16:59Туркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошландиТуркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошландиБугун, 16:53Google ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқдаGoogle ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқдаБугун, 16:53Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаМосква метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаБугун, 16:28PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларPayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларБугун, 16:23Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиРоссияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди