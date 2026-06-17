Туркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошланди
Туркиянинг Мерсин провинциясида барпо этилаётган „Аккую“ атом электр станциясининг (AES) иккинчи энергоблокида қурилиш ишларининг энг масъулиятли босқичларидан бири — асосий циркуляция қувурини пайвандлаш жараёнига старт берилди. Бу жараён реактор қурилмасининг хавфсиз ва барқарор ишлашини таъминловчи „юрак“ қон-томирларини яратишга қиёсланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Россиянинг „Росатом“ давлат корпорацияси томонидан амалга оширилаётган ушбу лойиҳада мутахассислар жами 32 та туташма нуқтасини пайвандлашлари лозим. Қурилиш жараёнида қарийб 260 тонна оғирликдаги қувурлар ва металл конструкциялар монтаж қилинади. Қувурларнинг умумий узунлиги 150 метрдан ошиб, улар станциянинг технологик тизимида марказий ўринни эгаллайди.
Технологик мураккаблик ва хавфсизлик чоралариАсосий циркуляция қувури реактор, парогенераторлар ва асосий циркуляция насослари ўртасида иссиқлик ташувчи суюқликнинг ҳаракатланишини таъминлайди. AES ишга туширилгач, ушбу қувурлар орқали 160 атмосфера босими остида ва 330 даража ҳароратдаги тузсизлантирилган сув айланади. Шу сабабли, пайвандлаш сифатига ўта юқори талаблар қўйилган.
„Росатом“ маълумотига кўра, ҳар бир пайвандланган чок махсус маркировкага эга бўлиб, бу унинг тайёрланиш, назорат ва қабул қилиб олиш тарихини тўлиқ кузатиш имконини беради. Жараён якунлангач, ҳар бир туташма ультратовушли, капилляр ва радиографик назоратдан ўтказилади. Бу эса ҳар қандай микроскопик нуқсонларнинг олдини олишга хизмат қилади.
Навбатдаги босқичда пайванд чокларига юқори ҳароратли термик ишлов берилади. Якуний босқичда эса қувурларнинг ички юзаси коррозиядан ҳимоя қилиш мақсадида махсус қоплама билан қопланади. Бу чора қувурларнинг ўнлаб йиллар давомида агрессив муҳитда мустаҳкам туришини кафолатлайди.
Минтақавий энергетикадаги аҳамияти„Аккую“ — Туркия тарихидаги илк атом электр станцияси бўлиб, у Россия дизайни асосидаги 3+ авлодига мансуб ВВEР-1200 реакторлари билан жиҳозланган тўртта энергоблокни ўз ичига олади. Ҳар бир блокнинг қуввати 1200 МВ ни ташкил этади. Лойиҳанинг тўлиқ қувват билан ишга тушиши Туркиянинг энергия мустақиллигини мустаҳкамлашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ станциянинг биринчи энергоблокига ёқилғи имитаторлари юклангани ҳақида хабар берилган эди. Мутахассисларнинг режаларига кўра, биринчи энергоблокнинг синов тариқасида ишга туширилиши жорий йилнинг куз ойларига мўлжалланган. „Аккую“ лойиҳаси нафақат Туркия, балки бутун минтақа учун энг йирик энергетика объектларидан бири ҳисобланади.
…