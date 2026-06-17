Туркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошланди

·0·Техно
Туркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошланди

Туркиянинг Мерсин провинциясида барпо этилаётган „Аккую“ атом электр станциясининг (AES) иккинчи энергоблокида қурилиш ишларининг энг масъулиятли босқичларидан бири — асосий циркуляция қувурини пайвандлаш жараёнига старт берилди. Бу жараён реактор қурилмасининг хавфсиз ва барқарор ишлашини таъминловчи „юрак“ қон-томирларини яратишга қиёсланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Россиянинг „Росатом“ давлат корпорацияси томонидан амалга оширилаётган ушбу лойиҳада мутахассислар жами 32 та туташма нуқтасини пайвандлашлари лозим. Қурилиш жараёнида қарийб 260 тонна оғирликдаги қувурлар ва металл конструкциялар монтаж қилинади. Қувурларнинг умумий узунлиги 150 метрдан ошиб, улар станциянинг технологик тизимида марказий ўринни эгаллайди.

Технологик мураккаблик ва хавфсизлик чоралари

Асосий циркуляция қувури реактор, парогенераторлар ва асосий циркуляция насослари ўртасида иссиқлик ташувчи суюқликнинг ҳаракатланишини таъминлайди. AES ишга туширилгач, ушбу қувурлар орқали 160 атмосфера босими остида ва 330 даража ҳароратдаги тузсизлантирилган сув айланади. Шу сабабли, пайвандлаш сифатига ўта юқори талаблар қўйилган.

„Росатом“ маълумотига кўра, ҳар бир пайвандланган чок махсус маркировкага эга бўлиб, бу унинг тайёрланиш, назорат ва қабул қилиб олиш тарихини тўлиқ кузатиш имконини беради. Жараён якунлангач, ҳар бир туташма ультратовушли, капилляр ва радиографик назоратдан ўтказилади. Бу эса ҳар қандай микроскопик нуқсонларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Навбатдаги босқичда пайванд чокларига юқори ҳароратли термик ишлов берилади. Якуний босқичда эса қувурларнинг ички юзаси коррозиядан ҳимоя қилиш мақсадида махсус қоплама билан қопланади. Бу чора қувурларнинг ўнлаб йиллар давомида агрессив муҳитда мустаҳкам туришини кафолатлайди.

Минтақавий энергетикадаги аҳамияти

„Аккую“ — Туркия тарихидаги илк атом электр станцияси бўлиб, у Россия дизайни асосидаги 3+ авлодига мансуб ВВEР-1200 реакторлари билан жиҳозланган тўртта энергоблокни ўз ичига олади. Ҳар бир блокнинг қуввати 1200 МВ ни ташкил этади. Лойиҳанинг тўлиқ қувват билан ишга тушиши Туркиянинг энергия мустақиллигини мустаҳкамлашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ станциянинг биринчи энергоблокига ёқилғи имитаторлари юклангани ҳақида хабар берилган эди. Мутахассисларнинг режаларига кўра, биринчи энергоблокнинг синов тариқасида ишга туширилиши жорий йилнинг куз ойларига мўлжалланган. „Аккую“ лойиҳаси нафақат Туркия, балки бутун минтақа учун энг йирик энергетика объектларидан бири ҳисобланади.

ТуркияАккуюAESРосатомЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиАёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиБугун, 16:59Россия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошадиРоссия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошадиБугун, 16:54Google ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқдаGoogle ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқдаБугун, 16:53Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаМосква метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаБугун, 16:28PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларPayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларБугун, 16:23Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиРоссияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди