Лионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишлади

·0·Спорт
Лионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишлади

Аргентина терма жамоасининг етакчиси ва сардори Лионель Месси навбатдаги тарихий натижани қайд этган бўлса-да, унинг учун жамоавий муваффақият шахсий рекордлардан устунлигича қолмоқда. ЖЧ саралаш босқичи доирасидаги Жазоирга қарши баҳсда учтадан гол уриб, хет-трик қайд этган 38 ёшли ҳужумчи ўзининг нақадар юқори спорт формасида эканини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу ўйиндаги муваффақиятидан сўнг, Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги тўпурарлар пойгасида афсонавий Мирослав Клосе билан тенглашиб олди. Ҳар икки футболчи ҳисобида эндиликда 16 тадан гол мавжуд. Бироқ, Месси учун бу рақамлар шунчаки статистика, холос. Унинг жамоадоши Родриго Де Паул сардорнинг майдондаги ва кийиниш хонасидаги роли ҳақида гапирар экан, унинг камтарлигини алоҳида таъкидлади.

Жамоавий руҳ шахсий манфаатлардан устун

Родриго Де Паулнинг сўзларига кўра, Лионель Месси ҳеч қачон шахсий ютуқлар кетидан қувмайди. "Лео билан бир жамоада ўйнаш — бу катта устунлик. У гуруҳни қандай бошқариши ва жамоани қандай етаклаши билан барчага ўрнак бўлади. У шахсий рекордлар ҳақида қайғурмайди, балки жамоа манфаатини биринчи ўринга қўяди. Биз учун бу жуда муҳим ва ҳайратланарли ҳолат", — дея таъкидлади ярим ҳимоячи.

Интер Миами юлдузи Жазоирга қарши баҳсда 80 дақиқа ҳаракат қилиб, ҳақиқий маҳорат дарсини ўтаб берди. Статистика маълумотларига кўра, у ўйин давомида 57 марта тўпга тегинган, тўртта аниқ зарба йўллаган ва 81 фоизли узатмалар аниқлигини намойиш этган. Шунингдек, у жамоадошлари учун иккита хавфли вазият яратиб, ўйиннинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Аргентина терма жамоасининг яна бир аъзоси, Ливерпул клуби вакили Алексис Мак Аллистер ҳам сардорнинг таъсирини юқори баҳолади. У Мессисиз Аргентина кучлироқ бўлиши мумкинлиги ҳақидаги ҳар қандай шубҳаларни рад этди. Мак Аллистер ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Месси ҳақида гапиришга сўз ожизлигини ва у жамоанинг энг муҳим бўлаги эканлигини ёзиб қолдирди.

Ҳозирда Аргентина терма жамоаси Қатарда қўлга киритилган чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ва кетма-кет иккинчи бор жаҳон тахтига кўтарилишни мақсад қилган. Лионель Месси каби тажрибали сардорнинг борлиги эса "албиселесте"нинг бу йўлдаги асосий қуроли бўлиб хизмат қилмоқда. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мессининг ҳар бир ўйини катта қизиқиш уйғотиб келади, чунки унинг ҳар бир ҳаракати футбол тарихида янги саҳифа очмоқда.

Лионель МессиАргентинаФутболЖаҳон ЧемпионатиРодриго Де Паул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБугун, 16:41Лионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиЛионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиБугун, 16:31Криштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиКриштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиБугун, 16:30Англия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқАнглия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқБугун, 16:19Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБарселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБугун, 16:10Австрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиАвстрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати