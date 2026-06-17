Лионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишлади
Аргентина терма жамоасининг етакчиси ва сардори Лионель Месси навбатдаги тарихий натижани қайд этган бўлса-да, унинг учун жамоавий муваффақият шахсий рекордлардан устунлигича қолмоқда. ЖЧ саралаш босқичи доирасидаги Жазоирга қарши баҳсда учтадан гол уриб, хет-трик қайд этган 38 ёшли ҳужумчи ўзининг нақадар юқори спорт формасида эканини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу ўйиндаги муваффақиятидан сўнг, Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги тўпурарлар пойгасида афсонавий Мирослав Клосе билан тенглашиб олди. Ҳар икки футболчи ҳисобида эндиликда 16 тадан гол мавжуд. Бироқ, Месси учун бу рақамлар шунчаки статистика, холос. Унинг жамоадоши Родриго Де Паул сардорнинг майдондаги ва кийиниш хонасидаги роли ҳақида гапирар экан, унинг камтарлигини алоҳида таъкидлади.
Жамоавий руҳ шахсий манфаатлардан устунРодриго Де Паулнинг сўзларига кўра, Лионель Месси ҳеч қачон шахсий ютуқлар кетидан қувмайди. "Лео билан бир жамоада ўйнаш — бу катта устунлик. У гуруҳни қандай бошқариши ва жамоани қандай етаклаши билан барчага ўрнак бўлади. У шахсий рекордлар ҳақида қайғурмайди, балки жамоа манфаатини биринчи ўринга қўяди. Биз учун бу жуда муҳим ва ҳайратланарли ҳолат", — дея таъкидлади ярим ҳимоячи.
Интер Миами юлдузи Жазоирга қарши баҳсда 80 дақиқа ҳаракат қилиб, ҳақиқий маҳорат дарсини ўтаб берди. Статистика маълумотларига кўра, у ўйин давомида 57 марта тўпга тегинган, тўртта аниқ зарба йўллаган ва 81 фоизли узатмалар аниқлигини намойиш этган. Шунингдек, у жамоадошлари учун иккита хавфли вазият яратиб, ўйиннинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Аргентина терма жамоасининг яна бир аъзоси, Ливерпул клуби вакили Алексис Мак Аллистер ҳам сардорнинг таъсирини юқори баҳолади. У Мессисиз Аргентина кучлироқ бўлиши мумкинлиги ҳақидаги ҳар қандай шубҳаларни рад этди. Мак Аллистер ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Месси ҳақида гапиришга сўз ожизлигини ва у жамоанинг энг муҳим бўлаги эканлигини ёзиб қолдирди.
Ҳозирда Аргентина терма жамоаси Қатарда қўлга киритилган чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ва кетма-кет иккинчи бор жаҳон тахтига кўтарилишни мақсад қилган. Лионель Месси каби тажрибали сардорнинг борлиги эса "албиселесте"нинг бу йўлдаги асосий қуроли бўлиб хизмат қилмоқда. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мессининг ҳар бир ўйини катта қизиқиш уйғотиб келади, чунки унинг ҳар бир ҳаракати футбол тарихида янги саҳифа очмоқда.
…