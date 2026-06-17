Сингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритди
Сингапур пул-кредит бошқармаси (МАС) дунёдаги энг йирик криптовалюта платформаларидан бири бўлган Bybit биржасини ўзининг Инвестор Алерт Лист (Инвесторлар учун огоҳлантириш рўйхати)га киритди. Ушбу рўйхат истеъмолчиларни лицензияга эга бўлмаган ёки фаолияти регулятор томонидан назорат қилинмайдиган, бироқ фойдаланувчиларда нотўғри тасаввур уйғотиши мумкин бўлган компаниялардан огоҳлантириш мақсадида юритилади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Bybit Финтеч Limited ва унинг асосий бренди чоршанба куни ушбу рўйхатдан жой олди. Гарчи МАС ушбу қарорнинг аниқ сабабларини очиқламаган бўлса-да, регуляторнинг қоидалари бўйича, ушбу рўйхатга лицензияланмаган ҳолда ўзини расмий рухсатга эга каби кўрсатувчи ёки инвестиция таклифлари давлат тасдиғидан ўтмаган субъектлар киритилади. Очиқ маълумотларга кўра, Bybit айни дамда Сингапурда лицензияга эга эмас.
Қизиғи шундаки, Bybit биржасига сингапурлик тадбиркор Бен Жоу томонидан асос солинган бўлса-да, компания ушбу шаҳар-давлат ҳудудида расман фаолият юритмайди. Компаниянинг расмий веб-сайтида Сингапур "хизмат кўрсатиш чекланган мамлакатлар" рўйхатига киритилган, яни ушбу юрисдикция фойдаланувчилари платформа хизматларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.
Сингапурнинг крипто-бозордаги қатъий позициясиСингапур жаҳон миқёсида криптовалюталар ва марказлашмаган молия (DeFi) маркази сифатида танилган бўлса-да, мамлакат расмийлари соҳа устидан назоратни кучайтириб бормоқда. Chainalysis маълумотларига кўра, Сингапур институционал рақамли активлар бўйича етакчи ўринларда турса-да, чакана савдо ва оддий фойдаланувчилар хавфсизлиги масаласида регулятор ўта талабчан ёндашувни танлаган.
Коинтелеграпҳ нашрининг хабар беришича, МАС сўнгги ойларда бир қатор қатъий чораларни амалга оширди. Май ойида Бсқуаред Течнологй крипто-ликвидлик провайдерининг лицензияси хавф-хатарларни бошқаришдаги камчиликлар ва манфаатлар тўқнашуви сабабли бекор қилинган эди. Шунингдек, регулятор компанияни текширув жараёнида нотўғри маълумотлар тақдим этганликда айблаган.
Бундан ташқари, Сингапур ҳуқуқ-тартибот идоралари 2022-йилда Терра экотизимининг қулаши ортидан инқирозга учраган Ҳодлнаут платформаси раҳбари Жу Жунтаога нисбатан фирибгарлик айбловларини илгари сурган. Ушбу воқеалар Сингапур молия бозорида тартиб-интизомни сақлаш ва инвесторлар маблағларини ҳимоя қилиш устувор вазифа эканлигини кўрсатмоқда.
Bybit платформасининг огоҳлантириш рўйхатига тушиши унинг глобал обрўсига таъсир қилиши мумкин, бироқ бу биржанинг бутунлай тақиқланганини англатмайди. Бу шунчаки маҳаллий инвесторлар учун ушбу платформа билан ишлашда давлат кафолати йўқлиги ҳақидаги жиддий сигналдир. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам халқаро биржаларнинг бундай нуфузли регуляторлар назоратига тушиши крипто-активлар билан ишлашда эҳтиёткорлик зарурлигини эслатади.
…