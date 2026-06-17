Сингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритди

·0·Иқтисодиёт
Сингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритди

Сингапур пул-кредит бошқармаси (МАС) дунёдаги энг йирик криптовалюта платформаларидан бири бўлган Bybit биржасини ўзининг Инвестор Алерт Лист (Инвесторлар учун огоҳлантириш рўйхати)га киритди. Ушбу рўйхат истеъмолчиларни лицензияга эга бўлмаган ёки фаолияти регулятор томонидан назорат қилинмайдиган, бироқ фойдаланувчиларда нотўғри тасаввур уйғотиши мумкин бўлган компаниялардан огоҳлантириш мақсадида юритилади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Bybit Финтеч Limited ва унинг асосий бренди чоршанба куни ушбу рўйхатдан жой олди. Гарчи МАС ушбу қарорнинг аниқ сабабларини очиқламаган бўлса-да, регуляторнинг қоидалари бўйича, ушбу рўйхатга лицензияланмаган ҳолда ўзини расмий рухсатга эга каби кўрсатувчи ёки инвестиция таклифлари давлат тасдиғидан ўтмаган субъектлар киритилади. Очиқ маълумотларга кўра, Bybit айни дамда Сингапурда лицензияга эга эмас.

Қизиғи шундаки, Bybit биржасига сингапурлик тадбиркор Бен Жоу томонидан асос солинган бўлса-да, компания ушбу шаҳар-давлат ҳудудида расман фаолият юритмайди. Компаниянинг расмий веб-сайтида Сингапур "хизмат кўрсатиш чекланган мамлакатлар" рўйхатига киритилган, яни ушбу юрисдикция фойдаланувчилари платформа хизматларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

Сингапурнинг крипто-бозордаги қатъий позицияси

Сингапур жаҳон миқёсида криптовалюталар ва марказлашмаган молия (DeFi) маркази сифатида танилган бўлса-да, мамлакат расмийлари соҳа устидан назоратни кучайтириб бормоқда. Chainalysis маълумотларига кўра, Сингапур институционал рақамли активлар бўйича етакчи ўринларда турса-да, чакана савдо ва оддий фойдаланувчилар хавфсизлиги масаласида регулятор ўта талабчан ёндашувни танлаган.

Коинтелеграпҳ нашрининг хабар беришича, МАС сўнгги ойларда бир қатор қатъий чораларни амалга оширди. Май ойида Бсқуаред Течнологй крипто-ликвидлик провайдерининг лицензияси хавф-хатарларни бошқаришдаги камчиликлар ва манфаатлар тўқнашуви сабабли бекор қилинган эди. Шунингдек, регулятор компанияни текширув жараёнида нотўғри маълумотлар тақдим этганликда айблаган.

Бундан ташқари, Сингапур ҳуқуқ-тартибот идоралари 2022-йилда Терра экотизимининг қулаши ортидан инқирозга учраган Ҳодлнаут платформаси раҳбари Жу Жунтаога нисбатан фирибгарлик айбловларини илгари сурган. Ушбу воқеалар Сингапур молия бозорида тартиб-интизомни сақлаш ва инвесторлар маблағларини ҳимоя қилиш устувор вазифа эканлигини кўрсатмоқда.

Bybit платформасининг огоҳлантириш рўйхатига тушиши унинг глобал обрўсига таъсир қилиши мумкин, бироқ бу биржанинг бутунлай тақиқланганини англатмайди. Бу шунчаки маҳаллий инвесторлар учун ушбу платформа билан ишлашда давлат кафолати йўқлиги ҳақидаги жиддий сигналдир. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам халқаро биржаларнинг бундай нуфузли регуляторлар назоратига тушиши крипто-активлар билан ишлашда эҳтиёткорлик зарурлигини эслатади.

BybitСингапурКриптовалютаМАСБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналFed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналБугун, 15:33Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Бугун, 15:16Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиБугун, 15:15Трасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиТрасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 15:12АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаMicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда