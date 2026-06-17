Amazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келди

·16·Техно
Amazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келди

Amazon компанияси ўзининг Лео орбитал интернет тармоғини кенгайтириш йўлида кутилмаган тўсиққа дуч келди. Компания вакилларининг маълум қилишича, ҳозирда юзлаб тайёр сунъий йўлдошлар Флоридадаги омборларда парвозни кутиб турибди, бироқ уларни коинотга етказиб берувчи ракеталар етишмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа ишлаб чиқариш бўйича вице-президенти Стеве Metaернинг сўзларига кўра, қурилмаларни йиғиш жараёни юқори суръатда давом этмоқда — ҳар куни бир нечта янги сунъий йўлдош тайёрланмоқда. Бироқ, орбитага олиб чиқиш имкониятлари ишлаб чиқариш қувватидан анча орқада қолмоқда. Бу эса Amazon учун глобал интернет бозорида Starlink билан рақобатлашишни қийинлаштириши мумкин.

Ракета ташувчилар билан боғлиқ муаммолар

Ҳозирги вақтда Amazon ўз қурилмаларини орбитага чиқариш учун бир нечта йирик провайдерлар билан шартнома имзолаган. Вазиятни таҳлил қиладиган бўлсак, асосий муаммолар қуйидагича намоён бўлмоқда:

  • Blue Origin компаниясининг New Glenn ракетаси синов пайтидаги авария туфайли 12 ойдан 18 ойгача кечикиши мумкин;
  • Унитед Лаунч Аллиансе (УЛА) томонидан тақдим этиладиган Вулкан ракеталарида двигател билан боғлиқ хавф-хатарлар мавжуд;
  • Эски авлод Atlas В ракеталарининг хизмат муддати якунланиб бормоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, айни дамда фақатгина Франциянинг Арианеспасе компанияси энг ишончли ҳамкор бўлиб қолмоқда. Яқин вақт ичида Ариане 64 ракетаси орқали бир неча ўнлаб сунъий йўлдошларни коинотга учириш режалаштирилган. Ушбу парвоз Франция Гвианасидаги космодромдан амалга оширилади.

Amazon раҳбарияти битта етказиб берувчига боғланиб қолмаслик учун ўз портфелини диверсификация қилганини таъкидламоқда. Шунга қарамай, амалда айнан ракета танқислиги лойиҳанинг умумий суръатини белгилаб бермоқда. Бу ҳолат технологик гигантлар учун коинот логистикаси қанчалик муҳим ва мураккаб эканини яна бир бор исботлади.

Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти чекланган ва олис ҳудудларда барқарор интернетга эҳтиёж юқори бўлган мамлакатлар учун бундай лойиҳалар стратегик аҳамиятга эга. Amazon Лео тармоғининг ишга тушиши бозорда рақобатни кучайтириб, сунъий йўлдош интернети нархларининг пасайишига хизмат қилиши кутилмоқда.

Ҳозирча компания ўзининг тижорий хизматларини жорий йил якунига қадар бошлаш режасидан воз кечмаган. Агар логистика муаммолари ҳал этилса, Amazon яқин йилларда минглаб сунъий йўлдошлардан иборат улкан тармоқни шакллантиришни мақсад қилган.

AmazonЛеоСунъий ЙўлдошКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг энг кичик радиолокацион сунъий йўлдоши Ер тасвирларини узатишни бошладиДунёнинг энг кичик радиолокацион сунъий йўлдоши Ер тасвирларини узатишни бошладиБугун, 17:59Одйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошландиОдйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошландиБугун, 17:53Mastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқдаMastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқдаБугун, 17:52Yandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира оладиYandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира оладиБугун, 17:27Сунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонадиСунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонадиБугун, 17:22Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиАёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди