Amazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келди
Amazon компанияси ўзининг Лео орбитал интернет тармоғини кенгайтириш йўлида кутилмаган тўсиққа дуч келди. Компания вакилларининг маълум қилишича, ҳозирда юзлаб тайёр сунъий йўлдошлар Флоридадаги омборларда парвозни кутиб турибди, бироқ уларни коинотга етказиб берувчи ракеталар етишмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа ишлаб чиқариш бўйича вице-президенти Стеве Metaернинг сўзларига кўра, қурилмаларни йиғиш жараёни юқори суръатда давом этмоқда — ҳар куни бир нечта янги сунъий йўлдош тайёрланмоқда. Бироқ, орбитага олиб чиқиш имкониятлари ишлаб чиқариш қувватидан анча орқада қолмоқда. Бу эса Amazon учун глобал интернет бозорида Starlink билан рақобатлашишни қийинлаштириши мумкин.
Ракета ташувчилар билан боғлиқ муаммоларҲозирги вақтда Amazon ўз қурилмаларини орбитага чиқариш учун бир нечта йирик провайдерлар билан шартнома имзолаган. Вазиятни таҳлил қиладиган бўлсак, асосий муаммолар қуйидагича намоён бўлмоқда:
- Blue Origin компаниясининг New Glenn ракетаси синов пайтидаги авария туфайли 12 ойдан 18 ойгача кечикиши мумкин;
- Унитед Лаунч Аллиансе (УЛА) томонидан тақдим этиладиган Вулкан ракеталарида двигател билан боғлиқ хавф-хатарлар мавжуд;
- Эски авлод Atlas В ракеталарининг хизмат муддати якунланиб бормоқда.
Amazon раҳбарияти битта етказиб берувчига боғланиб қолмаслик учун ўз портфелини диверсификация қилганини таъкидламоқда. Шунга қарамай, амалда айнан ракета танқислиги лойиҳанинг умумий суръатини белгилаб бермоқда. Бу ҳолат технологик гигантлар учун коинот логистикаси қанчалик муҳим ва мураккаб эканини яна бир бор исботлади.
Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти чекланган ва олис ҳудудларда барқарор интернетга эҳтиёж юқори бўлган мамлакатлар учун бундай лойиҳалар стратегик аҳамиятга эга. Amazon Лео тармоғининг ишга тушиши бозорда рақобатни кучайтириб, сунъий йўлдош интернети нархларининг пасайишига хизмат қилиши кутилмоқда.
Ҳозирча компания ўзининг тижорий хизматларини жорий йил якунига қадар бошлаш режасидан воз кечмаган. Агар логистика муаммолари ҳал этилса, Amazon яқин йилларда минглаб сунъий йўлдошлардан иборат улкан тармоқни шакллантиришни мақсад қилган.
…