Yandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира олади
Yandex экотизимининг молиявий хизмати бўлган Yandex П˫й ўзининг содиқлик дастурида муҳим янгиликни жорий этди. Эндиликда платформа фойдаланувчилари тўпланган Plus балларини нақд пул кўринишида ўз ҳисоб рақамларига қайтариб олишлари мумкин. Бу имконият сервиснинг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, виртуал бонусларни реал молиявий активга айлантиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илгари Yandex П˫й картаси орқали амалга оширилган харидлар учун бериладиган балларни фақат компания экотизими ичидаги хизматлар — масалан, Yandex Го такси хизмати, Yandex Эатс ёки Yandex Market каби платформаларда сарфлаш мумкин эди. Янги функция эса ушбу чекловни олиб ташлаб, балларни кундалик харажатлар, кафелар ва дўконлардаги тўловлар учун ишлатишга йўналтириш имконини беради.
Валюта курси ва асосий шартларixbt.com маълумотига кўра, балларни конвертация қилиш курси 1 га 1 нисбатда белгиланган: яни 1 балл 1 рублга тенг деб ҳисобланади. Бироқ, ушбу хизматдан фойдаланиш учун фойдаланувчи маъул бир талабларга жавоб бериши лозим. Хусусан, балларни нақдлаштириш имконияти фақат “Свои Плусй” содиқлик дастурида “Олтин” даражага эришган ва шахсини тасдиқлаган (идентификациядан ўтган) фойдаланувчилар учун очиқ.
Хизматдан фойдаланиш механизми ҳам ўзига хос: фойдаланувчи илова орқали охирги 30 кун ичида амалга оширилган, қиймати 100 бирликдан юқори бўлган харидни танлайди ва “Компенсация қилиш” тугмасини босади. Шундан сўнг баллар ҳисобдан чегирилиб, уларнинг қийматига тенг пул маблағари фойдаланувчининг картасига қайтарилади.
Чекловлар ва истисноларЯнги тизимда маъул бир чекловлар ҳам мавжуд бўлиб, улар қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Бир ой давомида компенсация қилинадиган максимал сумма 10 000 бирлик билан чекланган;
- Коммунал тўловлар (ЖКХ) ва мобил алоқа учун амалга оширилган харажатлар учун балларни қайтариб бўмайди;
- Фақатгина фаол Yandex Plus обунасига эга бўлиш шарт.
Мутахассисларнинг фикрича, виртуал балларни реал пулга айлантириш имконияти фойдаланувчиларнинг Yandex П˫й хизматидан асосий тўлов воситаси сифатида фойдаланишга бўлган қизиқишини янада оширади. Бу эса ўз навбатида банк ва финтех соҳасидаги бошқа йирик ўйинчилар билан рақобатда устунлик беради.
…