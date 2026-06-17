Yandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира олади

·12·Техно
Yandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира олади

Yandex экотизимининг молиявий хизмати бўлган Yandex П˫й ўзининг содиқлик дастурида муҳим янгиликни жорий этди. Эндиликда платформа фойдаланувчилари тўпланган Plus балларини нақд пул кўринишида ўз ҳисоб рақамларига қайтариб олишлари мумкин. Бу имконият сервиснинг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, виртуал бонусларни реал молиявий активга айлантиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илгари Yandex П˫й картаси орқали амалга оширилган харидлар учун бериладиган балларни фақат компания экотизими ичидаги хизматлар — масалан, Yandex Го такси хизмати, Yandex Эатс ёки Yandex Market каби платформаларда сарфлаш мумкин эди. Янги функция эса ушбу чекловни олиб ташлаб, балларни кундалик харажатлар, кафелар ва дўконлардаги тўловлар учун ишлатишга йўналтириш имконини беради.

Валюта курси ва асосий шартлар

ixbt.com маълумотига кўра, балларни конвертация қилиш курси 1 га 1 нисбатда белгиланган: яни 1 балл 1 рублга тенг деб ҳисобланади. Бироқ, ушбу хизматдан фойдаланиш учун фойдаланувчи маъул бир талабларга жавоб бериши лозим. Хусусан, балларни нақдлаштириш имконияти фақат “Свои Плусй” содиқлик дастурида “Олтин” даражага эришган ва шахсини тасдиқлаган (идентификациядан ўтган) фойдаланувчилар учун очиқ.

Хизматдан фойдаланиш механизми ҳам ўзига хос: фойдаланувчи илова орқали охирги 30 кун ичида амалга оширилган, қиймати 100 бирликдан юқори бўлган харидни танлайди ва “Компенсация қилиш” тугмасини босади. Шундан сўнг баллар ҳисобдан чегирилиб, уларнинг қийматига тенг пул маблағари фойдаланувчининг картасига қайтарилади.

Чекловлар ва истиснолар

Янги тизимда маъул бир чекловлар ҳам мавжуд бўлиб, улар қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Бир ой давомида компенсация қилинадиган максимал сумма 10 000 бирлик билан чекланган;
  • Коммунал тўловлар (ЖКХ) ва мобил алоқа учун амалга оширилган харажатлар учун балларни қайтариб бўмайди;
  • Фақатгина фаол Yandex Plus обунасига эга бўлиш шарт.
Ушбу янгилик рақамли экотизимлар ўртасидаги рақобатни кучайтириши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Yandex хизматлари кенг оммалашганини ҳисобга олсак, бундай молиявий мослашувчанлик келажакда минтақавий функциялар кенгайишига ҳам туртки бўлиши мумкин. Ҳозирча ушбу функция асосий бозорларда синовдан ўтказилмоқда ва содиқ мижозларни рағбатлантиришнинг энг самарали усулларидан бири сифатида кўрилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, виртуал балларни реал пулга айлантириш имконияти фойдаланувчиларнинг Yandex П˫й хизматидан асосий тўлов воситаси сифатида фойдаланишга бўлган қизиқишини янада оширади. Бу эса ўз навбатида банк ва финтех соҳасидаги бошқа йирик ўйинчилар билан рақобатда устунлик беради.

YandexФинтехYandex PlusТехнологияБонуслар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг энг кичик радиолокацион сунъий йўлдоши Ер тасвирларини узатишни бошладиДунёнинг энг кичик радиолокацион сунъий йўлдоши Ер тасвирларини узатишни бошладиБугун, 17:59Одйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошландиОдйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошландиБугун, 17:53Mastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқдаMastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқдаБугун, 17:52Amazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келдиAmazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келдиБугун, 17:30Сунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонадиСунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонадиБугун, 17:22Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиАёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди