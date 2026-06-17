Бернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлди
Европа трансфер бозорида навбатдаги йирик ва шов-шувли келишув расман амалга ошди! Мадриднинг «Реал» клуби ўзининг расмий веб-сайти орқали португалиялик маҳоратли ва тажрибали ярим ҳимоячи Бернарду Силва билан шартнома имзоланганини кенг жамоатчиликка эълон қилди.
Узоқ йиллар давомида Англияда зафар қучган футболчининг «Манчестер Сити» билан тузган амалдаги келишуви ўз ниҳоясига етди ва у эркин агент мақомида «Қироллик клуби» сафига бориб қўшилди. Ушбу трансфер Мадрид грандининг ярим ҳимоя чизиғини янада кучайтириши шубҳасиз ва бу хабар «қаймоқранглилар»нинг миллионлаб ишқибозлари учун чинакам байрам туҳфаси бўлди.
2028 йилгача шартнома ва астрономик молиявий рақамлар
Мадридликлар ва португалиялик плеймейкер ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим билан муҳрланди. Инсайдерларнинг хабарларига кўра, ушбу трансфернинг молиявий тафсилотлари жуда ҳам улкан рақамларни ташкил этади.
Аввалроқ тарқалган ишончли маълумотларга қараганда, Бернарду Силванинг Испания пойтахтидаги йиллик соф маоши 20 миллион еврони ташкил қилади. Бундан ташқари, эркин агент сифатида шартнома имзолагани учун футболчининг ўзига қўшимча 10 миллион евро миқдорида бонус (кўтарилиш пули) тўланади. Ушбу трансферни амалга оширишда фаол қатнашган унинг таниқли агенти Жорже Мендеш ҳамда футболчининг отасига эса яна 10 миллион евролик комиссион тўловлар насиб этадиган бўлди.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Бернарду Силванинг «Реал Мадрид» билан тузган шартномаси ва унинг «Манчестер Сити»даги буюк фаолияти статистикаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
«Реал Мадрид» билан янги битим
Трансфернинг молиявий томонлари
Якунланган мавсумдаги статистикаси
«Манчестер Сити»даги мероси (2017 йилдан буён)
• Шартнома муддати: 2028 йил ёзигача
• Клубга келиш мақоми: Эркин агент
• Асосий мақсад: Ярим ҳимояни кучайтириш
• Йиллик маоши: 20 млн евро
• Шартнома бонуси: 10 млн евро
• Агент ва отасига комиссия: 10 млн евро
• Жами ўйинлар сони: 53 та баҳс
• Урилган голлар: 3 та гол
• Голли узатмалар: 5 та ассист
• Умумий совринлар: 19 та титул
• АПЛ чемпионлиги: 6 карра ғолиб
• Европа чўққиси: 1 та УЕФА Чемпионлар Лигаси кубоги
«Манчестер Сити»даги буюк мерос ва янги чақирув
Бернарду Силва ортда қолган мавсумда ҳам инглиз клуби таркибида жуда сермаҳсул ҳаракат қилди. У «шаҳарликлар» либосида барча мусобақаларни инобатга олган ҳолда жами 53 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 3 бор ишғол этди ва жамоадошларига 5 та голли пас етказиб берди.
Умуман олганда, 2017 йилдан буён Манчестер шаҳри шарафини ҳимоя қилиб келган португалиялик хавбек ушбу клуб билан биргаликда жаҳон футболида зафар қучди. У инглиз клуби сафида нақ 19 та нуфузли совринни боши устига кўтаришга муваффақ бўлди. Булар орасида энг салобатлилари — 6 бора қўлга киритилган Англия Премьер-лигаси бош соврини ва 1 маротаба эришилган орзудаги УЕФА Чемпионлар Лигаси кубогидир. Эндиликда у ушбу бой тажрибасини «Сантьяго Бернабеу»да ишга солади.
Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
Бернарду Силванинг Мадридга кўчиб ўтиши — «Реал» учун нафақат тажриба, балки майдондаги юксак интеллект ва креативлик демакдир. «Манчестер Сити»да ютиш мумкин бўлган барча совринларни ютиб бўлган португалиялик юлдуз учун «Қироллик клуби» фаолиятидаги янги, гўзал ва улуғвор чақирув бўлиши аниқ. Мадридлик мухлисларни ушбу трансфер билан муборакбод этамиз!
Европа футболидаги энг қайноқ трансферлар, расмий баёнотлар ва «Реал Мадрид» клуби лагеридан олинаётган энг тезкор янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…