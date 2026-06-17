Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди

·0·Спорт
Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди

Жаҳон футболи тарихида мутлақо янги ва такрорланмас саҳифа очилди! Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1-тури доирасида «К» гуруҳининг энг кутилган ва шиддатли тўқнашувларидан бири старт олди. Унда Европа гранди — Португалия миллий терма жамоаси Африка қитъасининг бақувват ва ноқулай вакилларидан бири ҳисобланган Конго ДР терма жамоасига қарши баҳс олиб бормоқда.

Ушбу беллашув футбол олами афсонаси Криштиану Роналду учун чинакам тарихий воқеликка айланди. Боиси, португалиялик 5 карра «Олтин тўп» соҳиби ўз фаолиятидаги нақ 6-Жаҳон чемпионати финал босқичида майдонга тушиб, бу борада мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди. Ушбу қайноқ ва ҳаяжонли учрашувнинг илк дақиқалариданоқ европаликлар ўз устунликларини намойиш этишни бошлаб юборишди.

Жоау Невешдан эрта гол ва жамоаларнинг асосий таркиблари

Учрашув кутилганидек Португалия терма жамоасининг кетма-кет хавфли ҳужумлари билан бошланди. Ҳали мухлислар жойларига яхши жойлашиб улгурмасдан, баҳснинг бор-йўғи 6-дақиқасидаёқ ҳисоб очилди. Португалларнинг уюштирган чиройли комбинациясидан сўнг, маҳоратли ярим ҳимоячи Жоау Невеш рақиб жарима майдончаси ичида ҳаводаги курашда устун келиб, боши билан африкаликлар дарвозасини аниқ нишонга олди ва жамоасини олдинга олиб чиқди.

Қуйидаги расмий спорт жадвали орқали ушбу тарихий учрашувнинг жорий натижаси ҳамда иккала терма жамоанинг майдонга тушган асосий ва кучли таркиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва жорий ҳисоб

Португалия миллий термаси (4-3-3)

Конго ДР миллий термаси (4-4-2)

Учрашувнинг бош қаҳрамонлари

Мусобақа: ЖЧ-2026


Босқич: Гуруҳ босқичи, 1-тур


Жорий ҳисоб: Португалия 1:0 Конго ДР

• Кошта (Д), Канселу, Араужо, Вейга, Мендеш;


• Витинья, Жоау Невеш, Педру Нету;


• Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду.

• Мпаси-Нзо (Д), Ван-Биссака, Туанзебе, Капюади;


• Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами;


• Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Висса.

Криштиану Роналду: Тарихда 6 та ЖЧда ўйнаган илк футболчи.


Жоау Невеш: 6-дақиқада киритилган гол муаллифи.

Африкаликлар мудофааси европаликларнинг босимига дош бера олмади

Португалия терма жамоасининг бош мураббийи ушбу дебют учрашувига ўзининг энг жанговар ва ҳужумкор таркибини майдонга туширди. Мудофаа чизиғида Диогу Кошта дарвозасини Араужо, Вейга ва Мендеш каби кучли ҳимоячилар қўриқлаётган бўлса, ҳужум учлигида Роналдуга Бернарду Силва ва Бруну Фернандеш каби креатив юлдузлар яқиндан кўмаклашмоқда.

Конго ДР терма жамоаси таркибида ҳам Англия Премьер-лигаси орқали мухлисларга яхши таниш бўлган Аарон Ван-Биссака ва Аксель Туанзебе каби номлар жой олган бўлишига қарамай, улар илк дақиқаларданоқ португалларнинг шиддатли ва тезкор босими (прессинг) қаршисида ожиз қолишди. 1:0 ҳисобидаги устунликдан сўнг ҳам Европа вакиллари назоратни ўз қўлларида ушлаб туришибди.

Замин спорт шарҳловчиларининг тезкор хулосаси:

Португалия терма жамоаси турнирни чинакам чемпионларга хос тарзда, жуда ишончли ва тезкор гол билан бошлади. Роналдунинг майдонда бўлишининг ўзи жамоадошларига улкан руҳий устунлик бағишламоқда. Конго ДР термаси эса энди катта таваккалга қўл уриши ва ҳужумга ўтиши кутилмоқда, бу эса Роналду ва унинг шерикларига бўш ҳудудлар яратилишини англатади. Баҳс сония сайин қизиб бормоқда!

Жаҳон чемпионатидаги энг тезкор голлар, Криштиану Роналдунинг тарихий рекордлари ва «К» гуруҳидаги барча ўйинларнинг энг қайноқ натижаларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишладиЛионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишладиБугун, 17:10Бернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБугун, 16:41Лионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиЛионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиБугун, 16:31Криштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиКриштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиБугун, 16:30Англия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқАнглия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқБугун, 16:19Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБарселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБугун, 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати