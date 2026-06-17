Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди
Жаҳон футболи тарихида мутлақо янги ва такрорланмас саҳифа очилди! Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1-тури доирасида «К» гуруҳининг энг кутилган ва шиддатли тўқнашувларидан бири старт олди. Унда Европа гранди — Португалия миллий терма жамоаси Африка қитъасининг бақувват ва ноқулай вакилларидан бири ҳисобланган Конго ДР терма жамоасига қарши баҳс олиб бормоқда.
Ушбу беллашув футбол олами афсонаси Криштиану Роналду учун чинакам тарихий воқеликка айланди. Боиси, португалиялик 5 карра «Олтин тўп» соҳиби ўз фаолиятидаги нақ 6-Жаҳон чемпионати финал босқичида майдонга тушиб, бу борада мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди. Ушбу қайноқ ва ҳаяжонли учрашувнинг илк дақиқалариданоқ европаликлар ўз устунликларини намойиш этишни бошлаб юборишди.
Жоау Невешдан эрта гол ва жамоаларнинг асосий таркиблари
Учрашув кутилганидек Португалия терма жамоасининг кетма-кет хавфли ҳужумлари билан бошланди. Ҳали мухлислар жойларига яхши жойлашиб улгурмасдан, баҳснинг бор-йўғи 6-дақиқасидаёқ ҳисоб очилди. Португалларнинг уюштирган чиройли комбинациясидан сўнг, маҳоратли ярим ҳимоячи Жоау Невеш рақиб жарима майдончаси ичида ҳаводаги курашда устун келиб, боши билан африкаликлар дарвозасини аниқ нишонга олди ва жамоасини олдинга олиб чиқди.
Қуйидаги расмий спорт жадвали орқали ушбу тарихий учрашувнинг жорий натижаси ҳамда иккала терма жамоанинг майдонга тушган асосий ва кучли таркиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва жорий ҳисоб
Португалия миллий термаси (4-3-3)
Конго ДР миллий термаси (4-4-2)
Учрашувнинг бош қаҳрамонлари
• Мусобақа: ЖЧ-2026
• Босқич: Гуруҳ босқичи, 1-тур
• Жорий ҳисоб: Португалия 1:0 Конго ДР
• Кошта (Д), Канселу, Араужо, Вейга, Мендеш;
• Витинья, Жоау Невеш, Педру Нету;
• Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду.
• Мпаси-Нзо (Д), Ван-Биссака, Туанзебе, Капюади;
• Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами;
• Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Висса.
• Криштиану Роналду: Тарихда 6 та ЖЧда ўйнаган илк футболчи.
• Жоау Невеш: 6-дақиқада киритилган гол муаллифи.
Африкаликлар мудофааси европаликларнинг босимига дош бера олмади
Португалия терма жамоасининг бош мураббийи ушбу дебют учрашувига ўзининг энг жанговар ва ҳужумкор таркибини майдонга туширди. Мудофаа чизиғида Диогу Кошта дарвозасини Араужо, Вейга ва Мендеш каби кучли ҳимоячилар қўриқлаётган бўлса, ҳужум учлигида Роналдуга Бернарду Силва ва Бруну Фернандеш каби креатив юлдузлар яқиндан кўмаклашмоқда.
Конго ДР терма жамоаси таркибида ҳам Англия Премьер-лигаси орқали мухлисларга яхши таниш бўлган Аарон Ван-Биссака ва Аксель Туанзебе каби номлар жой олган бўлишига қарамай, улар илк дақиқаларданоқ португалларнинг шиддатли ва тезкор босими (прессинг) қаршисида ожиз қолишди. 1:0 ҳисобидаги устунликдан сўнг ҳам Европа вакиллари назоратни ўз қўлларида ушлаб туришибди.
Замин спорт шарҳловчиларининг тезкор хулосаси:
Португалия терма жамоаси турнирни чинакам чемпионларга хос тарзда, жуда ишончли ва тезкор гол билан бошлади. Роналдунинг майдонда бўлишининг ўзи жамоадошларига улкан руҳий устунлик бағишламоқда. Конго ДР термаси эса энди катта таваккалга қўл уриши ва ҳужумга ўтиши кутилмоқда, бу эса Роналду ва унинг шерикларига бўш ҳудудлар яратилишини англатади. Баҳс сония сайин қизиб бормоқда!
Жаҳон чемпионатидаги энг тезкор голлар, Криштиану Роналдунинг тарихий рекордлари ва «К» гуруҳидаги барча ўйинларнинг энг қайноқ натижаларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…